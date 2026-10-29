Das Spiel zwischen Paris FC und BK Häcken beginnt am 29.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Paris FC gegen BK Häcken

Women's Champions League - Spielwoche 3 29. Okt. 2026 - 13:45 Stade Sébastien Charléty

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Das Spiel zwischen Paris FC und BK Häcken ist live bei Disney+ zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Paris FC vs. BK Häcken: Spielvorschau

Paris FC empfängt BK Häcken im Stade Sébastien Charléty in Paris zum Women's Champions-League-Gruppenspiel. Beide Mannschaften befinden sich am unteren Ende der Tabelle und brauchen dringend Punkte, um ihre europäischen Ambitionen am Leben zu halten.

Coach Sandrine Soubeyrand hat mit Paris FC zuletzt starke Leistungen in der heimischen Première Ligue gezeigt. Ein 4:0-Sieg gegen Toulouse und ein 4:1-Erfolg gegen Lens belegen die Formkurve – doch in der Champions League lief es bisher holprig.

Nach einer 5:2-Niederlage gegen den FC Barcelona und einem 2:2-Unentschieden gegen Arsenal Women steht Paris FC unter Druck. Das Heimspiel vor eigenem Publikum kommt zum richtigen Zeitpunkt.

BK Häcken reist unter Trainerin Elena Sadiku mit breiter Brust aus Schweden an. In der Damallsvenskan läuft es für die Göteborgerinnen hervorragend – ein 9:0 gegen IK Uppsala und ein 6:0 gegen IFK Norrköping unterstreichen die Dominanz auf nationaler Ebene.

Doch die Champions League ist ein anderes Pflaster. Die 0:3-Niederlage gegen Juventus zeigte, dass der Sprung von der schwedischen Liga auf die europäische Bühne erheblich ist.

Ein Duell zweier Mannschaften, die beide Siege brauchen – das verspricht eine kampfbetonte Partie. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Paris FC vs. BK Häcken: Aufstellungen

Form

Paris FC kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft von Sandrine Soubeyrand auswärts bei Toulouse mit 4:0. In der Women's Champions League gab es ein 2:2 gegen Arsenal Women und eine 2:5-Niederlage gegen den FC Barcelona. Über alle fünf Spiele erzielte Paris FC 11 Tore und kassierte 10.

BK Häcken gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele und kassierte dabei nur drei Gegentore. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Värnamo. Besonders auffällig: ein 9:0-Kantersieg gegen IK Uppsala sowie ein 6:0 gegen IFK Norrköping. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Juventus in der Champions League. Insgesamt erzielte Häcken in diesen fünf Begegnungen 20 Tore.

Bilanz direkte Duelle

Die beiden Klubs trafen bislang zweimal in der Women's Champions League aufeinander. Das jüngste Duell endete im Januar 2024 mit einem 0:0, als Häcken das Heimspiel austrug. Im November 2023 gewann BK Häcken das Auswärtsspiel in Paris mit 2:1. Aus diesen beiden Begegnungen geht Häcken mit einem Sieg und einem Unentschieden als überlegene Mannschaft hervor – Paris FC wartet noch auf den ersten Erfolg gegen den schwedischen Klub.

Paris FC vs. BK Häcken: Die Tabellen

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