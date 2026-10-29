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Women's Champions League
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Wer zeigt / überträgt Paris FC vs. BK Häcken heute live im TV und Livestream?

Paris FC - BK Häcken
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Women's Champions League

In der Women's Champions League spielt Paris FC gegen BK Häcken. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paris FC und BK Häcken beginnt am 29.10.2026, 18:45.

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Anstoßzeit Paris FC gegen BK Häcken

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Women's Champions League - Spielwoche 3
Stade Sébastien Charléty

Wer zeigt / überträgt Paris FC vs BK Häcken heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paris FC und BK Häcken ist live bei Disney+ zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Paris FC vs. BK Häcken: Spielvorschau

Paris FC empfängt BK Häcken im Stade Sébastien Charléty in Paris zum Women's Champions-League-Gruppenspiel. Beide Mannschaften befinden sich am unteren Ende der Tabelle und brauchen dringend Punkte, um ihre europäischen Ambitionen am Leben zu halten.

Coach Sandrine Soubeyrand hat mit Paris FC zuletzt starke Leistungen in der heimischen Première Ligue gezeigt. Ein 4:0-Sieg gegen Toulouse und ein 4:1-Erfolg gegen Lens belegen die Formkurve – doch in der Champions League lief es bisher holprig.

Nach einer 5:2-Niederlage gegen den FC Barcelona und einem 2:2-Unentschieden gegen Arsenal Women steht Paris FC unter Druck. Das Heimspiel vor eigenem Publikum kommt zum richtigen Zeitpunkt.

BK Häcken reist unter Trainerin Elena Sadiku mit breiter Brust aus Schweden an. In der Damallsvenskan läuft es für die Göteborgerinnen hervorragend – ein 9:0 gegen IK Uppsala und ein 6:0 gegen IFK Norrköping unterstreichen die Dominanz auf nationaler Ebene.

Doch die Champions League ist ein anderes Pflaster. Die 0:3-Niederlage gegen Juventus zeigte, dass der Sprung von der schwedischen Liga auf die europäische Bühne erheblich ist.

Ein Duell zweier Mannschaften, die beide Siege brauchen – das verspricht eine kampfbetonte Partie. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Paris FC vs. BK Häcken: Aufstellungen

Paris FC vs BK Häcken Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Soubeyrand

Form

PAR

PAR - Form

STR
S0-2
BAR
N5-2
ARS
U2-2
LEN
S4-1
TOU
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BKH

BKH - Form

IFN
S0-6
JUV
N0-3
UPP
S9-0
HAI
S3-0
VAE
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
20/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Paris FC kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft von Sandrine Soubeyrand auswärts bei Toulouse mit 4:0. In der Women's Champions League gab es ein 2:2 gegen Arsenal Women und eine 2:5-Niederlage gegen den FC Barcelona. Über alle fünf Spiele erzielte Paris FC 11 Tore und kassierte 10.

BK Häcken gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele und kassierte dabei nur drei Gegentore. Das jüngste Spiel endete mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Värnamo. Besonders auffällig: ein 9:0-Kantersieg gegen IK Uppsala sowie ein 6:0 gegen IFK Norrköping. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:3 gegen Juventus in der Champions League. Insgesamt erzielte Häcken in diesen fünf Begegnungen 20 Tore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Paris FCUnentschiedenBK Häcken
0
1
1
Women's Champions League
BK Häcken badge
BK Häcken
BKH
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
END
Women's Champions League
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
BK Häcken badge
BK Häcken
BKH
2
END
1Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Die beiden Klubs trafen bislang zweimal in der Women's Champions League aufeinander. Das jüngste Duell endete im Januar 2024 mit einem 0:0, als Häcken das Heimspiel austrug. Im November 2023 gewann BK Häcken das Auswärtsspiel in Paris mit 2:1. Aus diesen beiden Begegnungen geht Häcken mit einem Sieg und einem Unentschieden als überlegene Mannschaft hervor – Paris FC wartet noch auf den ersten Erfolg gegen den schwedischen Klub.

Paris FC vs. BK Häcken: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
S
U
S
2
Arsenal LondonArsenal LondonARS
321062+47
S
U
S
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
S
U
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
2200112+96
S
S
5
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
312074+35
U
S
U
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
S
U
7
InterInterINT
311127-54
N
U
S
8
HB KögeHB KögeKÖG
210152+33
S
N
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
S
N
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
U
U
U
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
N
N
S
12
ServetteServetteSER
3102614-83
S
N
N
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
U
U
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
U
N
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
U
N
16
RomaRomaROM
301208-81
N
N
U
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
N
N
U
18
BK HäckenBK HäckenBKH
200204-40
N
N
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

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