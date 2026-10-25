Das Spiel zwischen Osnabrück und Greuther Fürth beginnt am 25.10.2026, 13:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Osnabrück gegen Greuther Fürth

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9 25. Okt. 2026 - 08:30 Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Osnabrück und Greuther Fürth wird live auf WOW übertragen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Osnabrück vs. Greuther Fürth: Spielvorschau

In der Bremer Brücke in Osnabrück empfängt der VfL Osnabrück den SpVgg Greuther Fürth zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu halten.

Für Osnabrück läuft die Saison bislang durchwachsen. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz – die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft, die in der Liga Punkte liegen lässt und sich in der Tabelle nicht festsetzen kann.

Greuther Fürth reist mit frischem Rückenwind an. Zuletzt gelang ein 2:0-Sieg gegen Braunschweig in der 2. Bundesliga, der dem Team von Trainer Heiko Vogel neues Selbstvertrauen gegeben haben dürfte.

Die Franken hatten zuvor eine schwierige Phase durchlebt – Niederlagen gegen Hertha BSC und ein glückloser Auftritt gegen Stuttgart in einem Freundschaftsspiel trübten das Bild. Der Sieg gegen Braunschweig kam zur richtigen Zeit.

Osnabrück dagegen konnte zuletzt in der Liga zweimal nicht gewinnen und verlor das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit 1:2. Die Formkurve zeigt klar nach unten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Osnabrück vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Form

Osnabrück kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die letzte Begegnung endete mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld. Davor gab es ein 1:1 gegen Dynamo Dresden sowie Niederlagen in Freundschaftsspielen gegen Djurgaarden (0:1) und Bochum (1:4). Insgesamt erzielte Osnabrück in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte neun.

Greuther Fürth weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Ligaauftritt brachte ein 2:0 gegen Braunschweig. Zuvor verlor Fürth mit 1:2 gegen Hertha BSC, spielte 1:1 gegen Magdeburg und 1:1 gegen Bochum. In diesen fünf Spielen traf Fürth fünfmal und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 7. April 2024 in der 2. Bundesliga statt: Osnabrück gewann zu Hause mit 2:0 gegen Greuther Fürth. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, hat Fürth zweimal gewonnen, Osnabrück ebenfalls zweimal, und eine Partie endete unentschieden. Die Duelle verliefen damit ausgeglichen, wobei Osnabrück zuletzt als Sieger vom Platz ging.

Osnabrück vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

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