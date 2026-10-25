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Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs. Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Osnabrück - Greuther Fürth
Osnabrück
Greuther Fürth
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Osnabrück gegen Greuther Fürth. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Osnabrück und Greuther Fürth beginnt am 25.10.2026, 13:30.

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Anstoßzeit Osnabrück gegen Greuther Fürth

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
Stadium at the Bremer Brucke

Wer zeigt / überträgt Osnabrück vs Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Osnabrück und Greuther Fürth wird live auf WOW übertragen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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Osnabrück vs. Greuther Fürth: Spielvorschau

In der Bremer Brücke in Osnabrück empfängt der VfL Osnabrück den SpVgg Greuther Fürth zum Zweitliga-Duell. Beide Klubs befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu halten.

Für Osnabrück läuft die Saison bislang durchwachsen. Trainer Timo Schultz sucht nach Konstanz – die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft, die in der Liga Punkte liegen lässt und sich in der Tabelle nicht festsetzen kann.

Greuther Fürth reist mit frischem Rückenwind an. Zuletzt gelang ein 2:0-Sieg gegen Braunschweig in der 2. Bundesliga, der dem Team von Trainer Heiko Vogel neues Selbstvertrauen gegeben haben dürfte.

Die Franken hatten zuvor eine schwierige Phase durchlebt – Niederlagen gegen Hertha BSC und ein glückloser Auftritt gegen Stuttgart in einem Freundschaftsspiel trübten das Bild. Der Sieg gegen Braunschweig kam zur richtigen Zeit.

Osnabrück dagegen konnte zuletzt in der Liga zweimal nicht gewinnen und verlor das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit 1:2. Die Formkurve zeigt klar nach unten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Osnabrück vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Osnabrück vs Greuther Fürth Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Schultz

Form

OSN

OSN - Form

HSK
U1-1
BOC
N4-1
DIF
N0-1
DOD
U1-1
ABI
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
GFT

GFT - Form

BOC
U1-1
FCM
U1-1
VFB
N5-0
BSC
N2-1
EBS
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Osnabrück kommt mit einer Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die letzte Begegnung endete mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Arminia Bielefeld. Davor gab es ein 1:1 gegen Dynamo Dresden sowie Niederlagen in Freundschaftsspielen gegen Djurgaarden (0:1) und Bochum (1:4). Insgesamt erzielte Osnabrück in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte neun.

Greuther Fürth weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Ligaauftritt brachte ein 2:0 gegen Braunschweig. Zuvor verlor Fürth mit 1:2 gegen Hertha BSC, spielte 1:1 gegen Magdeburg und 1:1 gegen Bochum. In diesen fünf Spielen traf Fürth fünfmal und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

OsnabrückUnentschiedenGreuther Fürth
2
1
2
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
4
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
0
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
2
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste direkte Duell beider Klubs fand am 7. April 2024 in der 2. Bundesliga statt: Osnabrück gewann zu Hause mit 2:0 gegen Greuther Fürth. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, hat Fürth zweimal gewonnen, Osnabrück ebenfalls zweimal, und eine Partie endete unentschieden. Die Duelle verliefen damit ausgeglichen, wobei Osnabrück zuletzt als Sieger vom Platz ging.

Osnabrück vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
9810208+1225
S
U
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
953194+518
S
S
U
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
95132012+816
S
N
S
U
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
93241314-111
N
S
S
U
N
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
92431718-110
U
U
N
U
S
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
14
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
15
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
17
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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