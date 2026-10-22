Das Spiel zwischen OFI Kreta und Bayer Leverkusen beginnt am 22.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit OFI Kreta gegen Bayer Leverkusen

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 12:45 Pankritio Stadium

Wer zeigt / überträgt OFI Kreta vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen OFI Kreta und Bayer Leverkusen ist live auf RTL+ zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

Im Pankritio-Stadion empfängt OFI Kreta Bayer Leverkusen in der Gruppenphase der Europa League. Für Carles Martinez und seine Mannschaft ist es ein weiterer Auswärtstest auf europäischem Parkett.

Bayer Leverkusen reist in Bestform nach Kreta. Die Werkself hat alle fünf letzten Pflichtspiele gewonnen – darunter ein 4:0 gegen Union Berlin und ein 3:4-Auswärtssieg in Mainz. In der Europa League steht das Team auf Platz zwei der Tabelle.

Patrik Schick hat zuletzt Geschichte geschrieben. Der tschechische Stürmer traf beim 2:1-Sieg gegen SC Freiburg zum sechsten Mal in Folge in der Bundesliga und stellte damit einen Klubrekord bei Bayer Leverkusen auf.

OFI Kreta dagegen steckt in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den letzten vier Partien – darunter ein 2:1-Verlust gegen Rennes in der Europa League und ein 3:0 gegen AEK Athen in der Super League – haben den Druck auf Trainer Christos Kontis erhöht.

Der einzige Lichtblick für die Kreter in jüngster Zeit war ein 2:0-Heimsieg gegen Hoffenheim in der Europa League, der zeigt, dass die Mannschaft auf europäischer Bühne konkurrenzfähig sein kann.

In der Europa-League-Tabelle belegt OFI Kreta Platz 18 – ein Rückstand, der dringend Punkte erfordert. Leverkusen hingegen kommt als klarer Favorit auf die Insel.

Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Form

OFI Kreta kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 4:3-Niederlage gegen Kalamata in der griechischen Super League. Positiv hervorzuheben ist der 2:0-Sieg gegen Hoffenheim in der Europa League. Insgesamt erzielte OFI Kreta in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte zwölf.

Bayer Leverkusen präsentiert sich in glänzender Verfassung und gewann alle fünf letzten Spiele. Zuletzt bezwang die Werkself SC Freiburg mit 2:1 in der Bundesliga. Besonders beeindruckend war auch der 4:0-Auswärtssieg bei Lech Posen in der Europa League. Leverkusen erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwölf Treffer und ließ nur vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen OFI Kreta und Bayer Leverkusen liegen keine Daten aus früheren Begegnungen vor. Diese Partie ist offenbar das erste Aufeinandertreffen beider Klubs auf diesem Niveau.

OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

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