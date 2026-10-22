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Europa League
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Wer zeigt / überträgt OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

OFI Kreta - Bayer Leverkusen
OFI Kreta
Bayer Leverkusen
Europa League

In der Europa League spielt OFI Kreta gegen Bayer Leverkusen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen OFI Kreta und Bayer Leverkusen beginnt am 22.10.2026, 18:45.

DeutschlandRTL+

Anstoßzeit OFI Kreta gegen Bayer Leverkusen

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Europa League - Spielwoche 3
Pankritio Stadium

Wer zeigt / überträgt OFI Kreta vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen OFI Kreta und Bayer Leverkusen ist live auf RTL+ zu sehen. Die Übertragungsoptionen sind unten aufgeführt.

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OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

Im Pankritio-Stadion empfängt OFI Kreta Bayer Leverkusen in der Gruppenphase der Europa League. Für Carles Martinez und seine Mannschaft ist es ein weiterer Auswärtstest auf europäischem Parkett.

Bayer Leverkusen reist in Bestform nach Kreta. Die Werkself hat alle fünf letzten Pflichtspiele gewonnen – darunter ein 4:0 gegen Union Berlin und ein 3:4-Auswärtssieg in Mainz. In der Europa League steht das Team auf Platz zwei der Tabelle.

Patrik Schick hat zuletzt Geschichte geschrieben. Der tschechische Stürmer traf beim 2:1-Sieg gegen SC Freiburg zum sechsten Mal in Folge in der Bundesliga und stellte damit einen Klubrekord bei Bayer Leverkusen auf.

OFI Kreta dagegen steckt in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den letzten vier Partien – darunter ein 2:1-Verlust gegen Rennes in der Europa League und ein 3:0 gegen AEK Athen in der Super League – haben den Druck auf Trainer Christos Kontis erhöht.

Der einzige Lichtblick für die Kreter in jüngster Zeit war ein 2:0-Heimsieg gegen Hoffenheim in der Europa League, der zeigt, dass die Mannschaft auf europäischer Bühne konkurrenzfähig sein kann.

In der Europa-League-Tabelle belegt OFI Kreta Platz 18 – ein Rückstand, der dringend Punkte erfordert. Leverkusen hingegen kommt als klarer Favorit auf die Insel.

Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

OFI Kreta vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Kontis

Form

OFI

OFI - Form

TSG
S2-0
ATT
U2-2
AEK
N3-0
REN
N2-1
KAL
N4-3
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
B04

B04 - Form

CEL
S2-0
RBL
S2-0
M05
S3-4
LCH
S0-4
SCF
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

OFI Kreta kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 4:3-Niederlage gegen Kalamata in der griechischen Super League. Positiv hervorzuheben ist der 2:0-Sieg gegen Hoffenheim in der Europa League. Insgesamt erzielte OFI Kreta in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte zwölf.

Bayer Leverkusen präsentiert sich in glänzender Verfassung und gewann alle fünf letzten Spiele. Zuletzt bezwang die Werkself SC Freiburg mit 2:1 in der Bundesliga. Besonders beeindruckend war auch der 4:0-Auswärtssieg bei Lech Posen in der Europa League. Leverkusen erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwölf Treffer und ließ nur vier zu.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen OFI Kreta und Bayer Leverkusen liegen keine Daten aus früheren Begegnungen vor. Diese Partie ist offenbar das erste Aufeinandertreffen beider Klubs auf diesem Niveau.

OFI Kreta vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
S
S
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
S
S
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
S
S
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
S
S
6
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
220040+46
S
S
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
S
S
8
LyonLyonOL
220053+26
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
S
S
10
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
220031+26
S
S
11
Sp. PragSp. PragSPP
211052+34
U
S
12
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
211041+34
U
S
13
RennesRennesREN
211021+14
S
U
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
S
U
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
N
S
16
AC MailandAC MailandMIL
210142+23
S
N
17
BialystokBialystokJAG
210143+13
S
N
18
OFI KretaOFI KretaOFI
210132+13
N
S
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
N
S
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
S
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
210114-33
N
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
U
N
22
LilleströmLilleströmLIL
201123-11
U
N
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
N
U
24
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
201112-11
U
N
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
N
U
27
NijmegenNijmegenNEC
201116-51
U
N
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
N
N
28
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
200213-20
N
N
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
N
N
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
N
N
31
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
200215-40
N
N
33
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
200227-50
N
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
N
N
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
N
N
36
Lech PosenLech PosenLCH
200208-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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