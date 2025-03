In der Nations League kommt es heute zum Duell zwischen Österreich und Serbien. Wer das Relegationsspiel live zeigt, erfahrt Ihr hier.

In der Nations League stehen am heutigen Donnerstag, den 20. März, die Hinspiele in der Relegation an. Die Begegnung zwischen Österreich und Serbien beginnt um 20.45 Uhr.

In Deutschland seht Ihr das Nations-League-Duell zwischen Österreich und Serbien live und in voller Länge auf DAZN. In Österreich überträgt hingegen der ORF die Begegnung live im TV und Livestream.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Serbien heute im Live Stream und live im TV

Als Austragungsort des Nations-League-Spiels dient das Ernst-Happel-Stadion in Wien, das Platz für rund 47.000 Leute bietet.

Österreich vs. Serbien: Wann ist der Anstoß?

Spiel: Österreich - Serbien Wettbewerb: Nations League, Relegation zur League A Datum: Donnerstag, 20. März 2025 Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Ernst-Happel-Stadion (Wien)

Österreich vs. Serbien im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Österreich News

Die Österreicher sind in der Nations League seit vier Spielen ungeschlagen. In der Gruppe A3 belegte Österreich mit elf Zählern zum Abschluss der Gruppenphase den zweiten Platz, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Norwegen. Zuletzt trennte sich das ÖFB-Team von Slowenien mit 1:1, gegen Kasachstan gewann Österreich hingegen mit 2:0.

Mit Kevin Danso, Stefan Posch, Marcel Sabitzer und Alexander Prass fehlen Ralf Rangnick gleich vier Spieler verletzungsbedingt. Zudem muss Konrad Laimer heute aufgrund einer Gelbsperre zusehen.

Die Aufstellungen von Österreich

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Serbien News

Serbien beendete die Gruppenphase in der Liga A3 mit sechs Punkten auf dem dritten Platz. In der Nations League gab es zuletzt zwei Unentschieden gegen Dänemark und die Schweiz. Davor verlor Serbien in der Nations League gegen Spanien mit 0:3. Den letzten Sieg sicherte sich Serbien am 3. Gruppenspieltag im vergangenen Oktober beim Hinspielduell mit der Schweiz.

Auch Serbien-Coach Dragan Stojkovic muss heute auf einige wichtige Spieler verzichten. So fehlen gegen Österreich Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic und Salzburgs Aleksa Terzic gelbgesperrt.

Die Aufstellungen von Serbien

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Österreich vs. Serbien: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege Österreich 2 Siege Serbien 3 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Österreich vs. Serbien 2:1 (Testspiel, 04. Juni 2024)

