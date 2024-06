Polen trifft am Freitag auf Österreich. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in der Gruppe D EM 2024 im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 gehen die Partien des zweiten Spieltags in der Gruppe D über die Bühne. Dabei bekommt es Polen am Freitag (21. Juni) mit Österreich zu tun. Der Anstoß erfolgt um 18.00 Uhr.

Zudem dient das Olympiastadion Berlin als Schauplatz des Duells zwischen den Adlern und den Rot-Weiß-Roten. Polen und Österreich belegen im FIFA-Ranking vom 4. April den 28. und den 25. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Polen vs. Österreich im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Polen vs. Österreich, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Polen – Österreich Wettbewerb EM 2024, Gruppe D Datum Freitag, 21. Juni 2024 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Olympiastadion Berlin

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Polen live im Free TV und im LIVE STREAM?

Österreich vs. Polen im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Polen-News

Das polnische Nationalteam unterlag am Sonntag gegen die Niederlande mit 1:2. Hierbei hatte Adam Buksa in der 16. Minute für das Führungstor gesorgt.

Die Elf von Michal Probierz hatte ihr EM Ticket Ende März gelöst. Nach einem 5:1 gegen Estland hatte sie in Wales im Elfmeterschießen gewonnen.

Danach hatten die Adler Anfang Juni die Ukraine (3:1) und am 10. Juni die Türkei (2:1) bezwungen.

Die Aufstellung von Polen:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Österreich-News

Österreich unterlag am Montag nach einem Eigentor von Maximilian Wöber gegen Frankreich mit 0:1.

Damit riss eine Serie der Elf von Ralf Rangnick mit sieben ungeschlagenen Partien.

Sie hatte in diesem Jahr zuerst ein 2:0 in der Slowakei, ein 6:1 gegen die Türkei und ein 2:1 gegen Serbien eingefädelt.

In der EM Generalprobe am 8. Juni war ein 1:1 in der Schweiz gefolgt.

Die Aufstellung von Österreich:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Österreich gegen Polen live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 7 Siege Polen 4 Siege Österreich 1 Unentschieden 2 Letztes Duell Polen vs. Österreich 0:0 (EM Qualifikation, 9. September 2019)

Österreich vs. Polen heute live anschauen: Nützliche Links