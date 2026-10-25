Das Spiel zwischen Nürnberg und Bayer Leverkusen beginnt am 25.10.2026, 16:00.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Nürnberg gegen Bayer Leverkusen

Wer zeigt / überträgt Nürnberg vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN und MagentaSport übertragen. Nachfolgend sind alle Optionen aufgeführt, um die Partie im TV oder per Live-Stream zu verfolgen.

Nürnberg vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

In der Frauen-Bundesliga trifft Nürnberg auf Bayer Leverkusen. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte in einer Saison, die für den Tabellenführer ganz andere Vorzeichen hat als für den Gastgeber.

Nürnberg steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellen-13. ist die Lage ernst, und die jüngsten Ergebnisse geben wenig Anlass zur Hoffnung. Die Niederlage gegen Union Berlin zuletzt war bereits die dritte Bundesliga-Pleite in Folge.

Bayer Leverkusen kommt mit ganz anderen Vorzeichen nach Nürnberg. Die Werkself belegt Tabellenplatz vier und zählt zu den stabilsten Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison endete mit einem klaren 4:0-Sieg für Leverkusen. Die Auswärtsstärke der Rheinländerinnen ist in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt worden.

Für Nürnberg ist es ein Spiel, das kaum Spielraum für Fehler lässt. Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Nürnberg vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Form

Nürnberg kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, und der fiel mit dem 10:0 gegen Buntentor im DFB-Pokal wenig aussagekräftig aus. In der Bundesliga setzte es drei Niederlagen in Folge, darunter ein 1:5 gegen Hamburger SV. Insgesamt kassierte Nürnberg in diesen fünf Partien zwölf Gegentore.

Bayer Leverkusen präsentiert sich deutlich konstanter. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen, darunter ein 3:2 gegen Werder Bremen und ein 2:1-Auswärtserfolg in Freiburg, unterstreichen die Stärke der Mannschaft. Das jüngste Remis gegen Eintracht Frankfurt war der einzige Punktverlust in den letzten drei Pflichtspielen.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Teams in dieser Saison endete mit einem 4:0-Heimsieg für Bayer Leverkusen. Blickt man auf die letzten vier direkten Duelle, hat Leverkusen alle vier gewonnen und dabei 13 Tore erzielt. Nürnberg blieb in dieser Serie ohne einen einzigen Treffer gegen die Werkself.

Nürnberg vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

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