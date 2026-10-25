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Wer zeigt / überträgt Nürnberg vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Nürnberg - Bayer Leverkusen
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Bayer Leverkusen
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In der Bundesliga spielt Nürnberg gegen Bayer Leverkusen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Nürnberg und Bayer Leverkusen beginnt am 25.10.2026, 16:00.

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Anstoßzeit Nürnberg gegen Bayer Leverkusen

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Bundesliga - Spielwoche 8

Wer zeigt / überträgt Nürnberg vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN und MagentaSport übertragen. Nachfolgend sind alle Optionen aufgeführt, um die Partie im TV oder per Live-Stream zu verfolgen.

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Nürnberg vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

In der Frauen-Bundesliga trifft Nürnberg auf Bayer Leverkusen. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte in einer Saison, die für den Tabellenführer ganz andere Vorzeichen hat als für den Gastgeber.

Nürnberg steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellen-13. ist die Lage ernst, und die jüngsten Ergebnisse geben wenig Anlass zur Hoffnung. Die Niederlage gegen Union Berlin zuletzt war bereits die dritte Bundesliga-Pleite in Folge.

Bayer Leverkusen kommt mit ganz anderen Vorzeichen nach Nürnberg. Die Werkself belegt Tabellenplatz vier und zählt zu den stabilsten Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison endete mit einem klaren 4:0-Sieg für Leverkusen. Die Auswärtsstärke der Rheinländerinnen ist in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt worden.

Für Nürnberg ist es ein Spiel, das kaum Spielraum für Fehler lässt. Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Nürnberg vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Form

FCN

FCN - Form

RBL
N2-1
HSV
N5-1
BUN
S0-10
HOF
N1-2
UNB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
14/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LEV

LEV - Form

FCB
N2-3
FRE
S1-2
VBE
S0-2
SVW
S3-2
FFC
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Nürnberg kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, und der fiel mit dem 10:0 gegen Buntentor im DFB-Pokal wenig aussagekräftig aus. In der Bundesliga setzte es drei Niederlagen in Folge, darunter ein 1:5 gegen Hamburger SV. Insgesamt kassierte Nürnberg in diesen fünf Partien zwölf Gegentore.

Bayer Leverkusen präsentiert sich deutlich konstanter. Drei Siege aus den letzten fünf Spielen, darunter ein 3:2 gegen Werder Bremen und ein 2:1-Auswärtserfolg in Freiburg, unterstreichen die Stärke der Mannschaft. Das jüngste Remis gegen Eintracht Frankfurt war der einzige Punktverlust in den letzten drei Pflichtspielen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

NürnbergUnentschiedenBayer Leverkusen
0
0
4
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
LEV
4
Nürnberg badge
Nürnberg
FCN
0
END
Bundesliga
Nürnberg badge
Nürnberg
FCN
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
LEV
1
END
Bundesliga
Nürnberg badge
Nürnberg
FCN
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
LEV
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
LEV
6
Nürnberg badge
Nürnberg
FCN
0
END
1Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/4

Die jüngste Begegnung beider Teams in dieser Saison endete mit einem 4:0-Heimsieg für Bayer Leverkusen. Blickt man auf die letzten vier direkten Duelle, hat Leverkusen alle vier gewonnen und dabei 13 Tore erzielt. Nürnberg blieb in dieser Serie ohne einen einzigen Treffer gegen die Werkself.

Nürnberg vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8800297+2224
S
S
S
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
8701268+1821
S
S
S
N
S
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
8521157+817
S
U
N
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
74121310+313
U
S
S
N
S
5
1. FC Köln1. FC KölnFCK
84041312+112
N
S
N
N
S
6
Werder BremenWerder BremenSVW
6312108+210
N
U
S
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
83141414010
N
S
S
N
S
8
FreiburgFreiburgFRE
7313810-210
N
S
N
S
N
9
Union BerlinUnion BerlinUNB
73041012-29
S
S
S
N
N
10
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
8224820-128
N
N
N
U
N
11
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
6204811-36
S
S
N
N
N
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
71241011-15
N
N
S
N
U
13
NürnbergNürnbergFCN
70251023-132
N
N
N
N
U
14
Mainz 05Mainz 05M05
7007324-210
N
N
N
N
N
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