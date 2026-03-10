Am heutigen Dienstag, 10. März, kommt es in der Champions League zum Achtelfinalspiel zwischen Newcastle United und dem FC Barcelona. Das Hinspiel im St. James' Park wird um 21 Uhr angepfiffen.GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt / überträgt Newcastle United vs. FC Barcelona (Barca) heute im Live Stream und live im TV?
|DAZN
|Hier live schauen!
Newcastle United vs. FC Barcelona könnt Ihr heute nur bei DAZN live verfolgen. Dort kommt es im Stream als Einzelspiel und in der Konferenz. Im Pay-TV seht Ihr die Partie auf den linearen Kanälen DAZN 1 (Einzelspiel) und DAZN 2 (Konferenz).
Voraussetzung für den Zugriff auf den Livestream und die linearen DAZN-Kanäle im TV ist ein kostenpflichtiges Abonnement.
Anstoßzeit Newcastle United gegen Barcelona
Newcastle United vs. Barcelona: Aufstellungen
News über Newcastle United
Der Premier-League-Klub der beiden deutschen Nationalspieler hatte in den CL-Playoffs gegen Qarabag Agdam keine Probleme. Nach einem 6:1 in Aserbaidschan gewann Newcastle das Rückspiel mit 3:2. In der Premier League belegen die Magpies nach einer schwachen Saison nur Platz zwölf.
News über Barcelona
Die Katalanen qualifizierten sich dank einer Serie von drei Siegen in Folge im Endspurt der Ligaphase als Fünfter direkt für das Achtelfinale. In der heimischen Liga ist die Mannschaft des deutschen Trainers Hansi Flick vor Real Madrid Tabellenführer.