Am heutigen Dienstag, 10. März, kommt es in der Champions League zum Achtelfinalspiel zwischen Newcastle United und dem FC Barcelona. Das Hinspiel im St. James' Park wird um 21 Uhr angepfiffen.

Wer zeigt / überträgt Newcastle United vs. FC Barcelona (Barca) heute im Live Stream und live im TV?

verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Newcastle United vs. FC Barcelona könnt Ihr heute nur bei DAZN live verfolgen. Dort kommt es im Stream als Einzelspiel und in der Konferenz. Im Pay-TV seht Ihr die Partie auf den linearen Kanälen DAZN 1 (Einzelspiel) und DAZN 2 (Konferenz).

Voraussetzung für den Zugriff auf den Livestream und die linearen DAZN-Kanäle im TV ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Newcastle United gegen Barcelona

Champions League - Endrunde St James' Park

Newcastle United vs. Barcelona: Aufstellungen

News über Newcastle United

Der Premier-League-Klub der beiden deutschen Nationalspieler hatte in den CL-Playoffs gegen Qarabag Agdam keine Probleme. Nach einem 6:1 in Aserbaidschan gewann Newcastle das Rückspiel mit 3:2. In der Premier League belegen die Magpies nach einer schwachen Saison nur Platz zwölf.

News über Barcelona

Die Katalanen qualifizierten sich dank einer Serie von drei Siegen in Folge im Endspurt der Ligaphase als Fünfter direkt für das Achtelfinale. In der heimischen Liga ist die Mannschaft des deutschen Trainers Hansi Flick vor Real Madrid Tabellenführer.

Form

Bilanz direkte Duelle

Newcastle United vs. Barcelona: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links