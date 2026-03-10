Goal.com
Champions League
team-logoNewcastle United
St James' Park
team-logoBarcelona
Andreas Pfeffer

Wer zeigt / überträgt Newcastle United vs. FC Barcelona (Barca) heute im Live Stream und live im TV?

In der Champions League spielt Newcastle United gegen den FC Barcelona. Doch wo läuft das Hinspiel im Achtelfinale? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag, 10. März, kommt es in der Champions League zum Achtelfinalspiel zwischen Newcastle United und dem FC Barcelona. Das Hinspiel im St. James' Park wird um 21 Uhr angepfiffen. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Newcastle United vs. FC Barcelona (Barca) heute im Live Stream und live im TV?

Newcastle United vs. FC Barcelona könnt Ihr heute nur bei DAZN live verfolgen. Dort kommt es im Stream als Einzelspiel und in der Konferenz. Im Pay-TV seht Ihr die Partie auf den linearen Kanälen DAZN 1 (Einzelspiel) und DAZN 2 (Konferenz). 

Voraussetzung für den Zugriff auf den Livestream und die linearen DAZN-Kanäle im TV ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

Champions League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Anstoßzeit Newcastle United gegen Barcelona

crest
Champions League - Endrunde
St James' Park

Newcastle United vs. Barcelona: Aufstellungen

Newcastle United vs Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

Newcastle UnitedHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
N. Pope
12
M. Thiaw
3
L. Hall
4
S. Botman
2
K. Trippier
8
S. Tonali
41
J. Ramsey
7
Joelinton
20
A. Elanga
11
H. Barnes
10
A. Gordon
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
2
J. Cancelo
24
E. Garcia
18
G. Martin
22
M. Bernal
11
Raphinha
16
F. Lopez
8
Pedri
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski

4-2-3-1

BARAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Howe

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Flick

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Newcastle United

Der Premier-League-Klub der beiden deutschen Nationalspieler hatte in den CL-Playoffs gegen Qarabag Agdam keine Probleme. Nach einem 6:1 in Aserbaidschan gewann Newcastle das Rückspiel mit 3:2. In der Premier League belegen die Magpies nach einer schwachen Saison nur Platz zwölf. 

News über Barcelona

Die Katalanen qualifizierten sich dank einer Serie von drei Siegen in Folge im Endspurt der Ligaphase als Fünfter direkt für das Achtelfinale. In der heimischen Liga ist die Mannschaft des deutschen Trainers Hansi Flick vor Real Madrid Tabellenführer.

Form

NEW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

NEW

Letzte 3 Spiele

BAR

0

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

2

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/3
Beide Teams haben getroffen
2/3

Newcastle United vs. Barcelona: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

0