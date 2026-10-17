Das Spiel zwischen Newcastle United und Aston Villa beginnt am 17.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Newcastle United gegen Aston Villa

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 12:30 St James' Park

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Das Spiel wird in Deutschland live auf WOW übertragen. Den Live-Stream gibt es direkt über den Anbieter.

Newcastle United vs. Aston Villa: Spielvorschau

Im St. James' Park empfängt Newcastle United Aston Villa in der Premier League – ein Duell zweier Klubs, die sich in der Tabelle derzeit im unteren Mittelfeld befinden und dringend Punkte benötigen.

Für Newcastle ist die Lage nach dem 1:4-Debakel gegen Coventry zuletzt angespannt. Trainer Matthias Jaissle steht unter Druck, und der Ausfall mehrerer Spieler macht die Aufgabe nicht einfacher.

Aston Villa reist mit einem Rückenwind an, der sich gewaschen hat. Das 6:0 gegen Fenerbahçe in der Champions League war ein Statement – Unai Emerys Mannschaft zeigte eine klinische Leistung, die Lust auf mehr macht.

Doch Villa kämpft mit eigenen Personalproblemen, vor allem in der Defensive. Mehrere Ausfälle zwingen Emery zur Umstellung, und die Frage ist, ob die Energie aus dem Europacup auch in der Liga abrufbar bleibt.

Das Spiel im St. James' Park wird zeigen, welche Mannschaft den Schwung der vergangenen Wochen besser in Punkte ummünzen kann. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.





Newcastle United vs. Aston Villa: Aufstellungen

Form

Newcastle kommt mit einer durchwachsenen Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einem empfindlichen 1:4 gegen Coventry – ein Ergebnis, das die Schwächen der Mannschaft schonungslos offenlegte. Zuvor gelang ein 2:1-Erfolg gegen Hull, doch auch die 1:4-Niederlage gegen Leeds zeigt, dass die Defensive anfällig bleibt. Insgesamt erzielte Newcastle in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte zehn.

Aston Villa präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus fünf Spielen. Das 6:0 gegen Fenerbahçe in der Champions League war der Höhepunkt – Johan Manzambi, Nicolas Jackson, Ross Barkley und Tammy Abraham trafen. Davor setzte sich Villa mit 2:3 in Tottenham durch. Die Mannschaft erzielte in den letzten fünf Partien 15 Tore und kassierte lediglich vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im Februar 2026 im FA Cup statt, als Aston Villa im eigenen Stadion mit 1:3 gegen Newcastle verlor. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, führt Newcastle mit drei Siegen – darunter ein deutliches 3:0 im Dezember 2024. Villa gewann zuletzt im Januar 2026 auswärts mit 2:0 in der Premier League. Die Bilanz zeigt eine ausgeglichene, aber zuletzt von Newcastle dominierte Serie.

Newcastle United vs. Aston Villa: Die Tabellen

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