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Wer zeigt / überträgt Newcastle United vs. Aston Villa heute live im TV und Livestream?

Newcastle United - Aston Villa
Newcastle United
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Premier League

In der Premier League spielt Newcastle United gegen Aston Villa. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Newcastle United und Aston Villa beginnt am 17.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Newcastle United gegen Aston Villa

crest
Premier League - Spielwoche 7
St James' Park

Wer zeigt / überträgt Newcastle United vs Aston Villa heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland live auf WOW übertragen. Den Live-Stream gibt es direkt über den Anbieter.

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Newcastle United vs. Aston Villa: Spielvorschau

Im St. James' Park empfängt Newcastle United Aston Villa in der Premier League – ein Duell zweier Klubs, die sich in der Tabelle derzeit im unteren Mittelfeld befinden und dringend Punkte benötigen.

Für Newcastle ist die Lage nach dem 1:4-Debakel gegen Coventry zuletzt angespannt. Trainer Matthias Jaissle steht unter Druck, und der Ausfall mehrerer Spieler macht die Aufgabe nicht einfacher.

Aston Villa reist mit einem Rückenwind an, der sich gewaschen hat. Das 6:0 gegen Fenerbahçe in der Champions League war ein Statement – Unai Emerys Mannschaft zeigte eine klinische Leistung, die Lust auf mehr macht.

Doch Villa kämpft mit eigenen Personalproblemen, vor allem in der Defensive. Mehrere Ausfälle zwingen Emery zur Umstellung, und die Frage ist, ob die Energie aus dem Europacup auch in der Liga abrufbar bleibt.

Das Spiel im St. James' Park wird zeigen, welche Mannschaft den Schwung der vergangenen Wochen besser in Punkte ummünzen kann. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.


Newcastle United vs. Aston Villa: Aufstellungen

Newcastle United vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
page.match.formation.title
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallA. DedicA. DedicM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanJ. MurphyJ. MurphyH. BarnesH. BarnesY. WissaY. WissaNico GonzálezNico GonzálezL. MileyL. MileyM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoZ. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaT. MingsT. MingsVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfE. BuendiaE. BuendiaB. KamaraB. KamaraJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Newcastle United

Startelf

Aston Villa

Trainer

  • M. Jaissle
  • U. Emery

Form

NEW

NEW - Form

BOU
U2-2
MIL
S0-1
LEE
N4-1
HUL
S2-1
COV
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
AVL

AVL - Form

COV
S1-3
TOT
S2-3
SEV
S1-3
BRE
U2-2
FB
S6-0
Tor erzielt (kassiert)
17/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Newcastle kommt mit einer durchwachsenen Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einem empfindlichen 1:4 gegen Coventry – ein Ergebnis, das die Schwächen der Mannschaft schonungslos offenlegte. Zuvor gelang ein 2:1-Erfolg gegen Hull, doch auch die 1:4-Niederlage gegen Leeds zeigt, dass die Defensive anfällig bleibt. Insgesamt erzielte Newcastle in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte zehn.

Aston Villa präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus fünf Spielen. Das 6:0 gegen Fenerbahçe in der Champions League war der Höhepunkt – Johan Manzambi, Nicolas Jackson, Ross Barkley und Tammy Abraham trafen. Davor setzte sich Villa mit 2:3 in Tottenham durch. Die Mannschaft erzielte in den letzten fünf Partien 15 Tore und kassierte lediglich vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Newcastle UnitedUnentschiedenAston Villa
2
1
2
England FA Cup
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
7Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im Februar 2026 im FA Cup statt, als Aston Villa im eigenen Stadion mit 1:3 gegen Newcastle verlor. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, führt Newcastle mit drei Siegen – darunter ein deutliches 3:0 im Dezember 2024. Villa gewann zuletzt im Januar 2026 auswärts mit 2:0 in der Premier League. Die Bilanz zeigt eine ausgeglichene, aber zuletzt von Newcastle dominierte Serie.

Newcastle United vs. Aston Villa: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
U
S
U
U
U
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
U
S
U
U
U
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
63121513+210
S
N
U
N
S
7
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
8
HullHullHUL
623186+29
U
N
U
U
S
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
N
S
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
6303912-39
S
N
S
N
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
N
S
N
U
S
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
S
U
N
S
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
14
CoventryCoventryCOV
6204511-66
S
S
N
N
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
N
N
S
U
U
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
18
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
19
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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