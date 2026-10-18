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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

MSV Duisburg - Viktoria Köln
MSV Duisburg
Viktoria Köln
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt MSV Duisburg gegen Viktoria Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Viktoria Köln beginnt am 18.10.2026, 16:30.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Viktoria Köln

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Viktoria Köln wird live auf MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie in voller Länge.

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MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Tabellenführer MSV Duisburg den Tabellenzweiten Viktoria Köln. Das Duell der beiden besten Mannschaften der Liga verspricht ein richtungsweisendes Spitzenspiel.

Duisburg hat sich unter Trainer Dietmar Hirsch als konstanteste Kraft der Liga etabliert. Vier Siege aus den letzten fünf Ligaspielen – darunter ein 4:1 bei Wehen Wiesbaden und ein 3:2 gegen Hoffenheim II – unterstreichen den Anspruch der Zebras auf den Aufstieg.

Viktoria Köln reist als ernsthafter Herausforderer an. Trainer Marian Wilhelm hat seine Mannschaft auf einen klaren Kurs gebracht, und das eindrucksvolle 5:2 gegen Alemannia Aachen zuletzt zeigt, wie gefährlich die Kölner in dieser Spielzeit sind.

Die Auswärtsstärke der Kölner ist in dieser Saison ein auffälliges Merkmal. Drei Ligasiege in den vergangenen Auswärtspartien sprechen für eine Mannschaft, die auch auf fremdem Platz Punkte holt.

Für Duisburg geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen und den Abstand nach oben zu sichern. Viktoria Köln kann mit einem Sieg die Spitze übernehmen.

Nachfolgend alle Infos, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu verfolgen ist.


MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

MSV Duisburg vs Viktoria Köln Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Hirsch

Form

DUI

DUI - Form

F95
N2-1
HAV
S2-1
SVW
S1-4
TSG
S3-2
SAB
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
FCK

FCK - Form

SVM
S1-3
FCI
S3-0
KÖL
U2-2
ALA
S2-5
SHG
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

MSV Duisburg kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Partie – die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Zuletzt gewann der Spitzenreiter mit 2:4 bei Saarbrücken, davor setzte sich Duisburg mit 3:2 gegen Hoffenheim II durch. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte nur vier – eine Defensive, die kaum zu überwinden ist.

Viktoria Köln weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden auf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Sonnenhof Großaspach, zuvor gewann Viktoria mit 5:2 bei Alemannia Aachen. Insgesamt traf Köln in diesem Zeitraum zwölfmal und kassierte fünf Gegentore – eine Offensivreihe in starker Verfassung.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MSV DuisburgUnentschiedenViktoria Köln
1
3
1
Deutschland 3 Liga
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MSV Duisburg
DUI
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
Deutschland 3 Liga
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Viktoria Köln
FCK
0
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
0
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
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MSV Duisburg
DUI
0
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der 3. Liga statt und endete 1:1. Das Duell davor, im Dezember 2025 in Köln, blieb torlos. Aus den letzten fünf Duellen gewann Duisburg einmal, Viktoria Köln zweimal – zwei Partien endeten unentschieden. Die Serie zeigt, dass Treffer zwischen diesen Mannschaften zuletzt rar waren.

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
105321813+518
N
S
U
U
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
6
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
8
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
9
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
10
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
14
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
102442019+110
U
U
S
U
N
18
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
19
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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