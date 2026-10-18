Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Viktoria Köln beginnt am 18.10.2026, 16:30.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Viktoria Köln

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs Viktoria Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Viktoria Köln wird live auf MagentaSport übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie in voller Länge.

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Tabellenführer MSV Duisburg den Tabellenzweiten Viktoria Köln. Das Duell der beiden besten Mannschaften der Liga verspricht ein richtungsweisendes Spitzenspiel.

Duisburg hat sich unter Trainer Dietmar Hirsch als konstanteste Kraft der Liga etabliert. Vier Siege aus den letzten fünf Ligaspielen – darunter ein 4:1 bei Wehen Wiesbaden und ein 3:2 gegen Hoffenheim II – unterstreichen den Anspruch der Zebras auf den Aufstieg.

Viktoria Köln reist als ernsthafter Herausforderer an. Trainer Marian Wilhelm hat seine Mannschaft auf einen klaren Kurs gebracht, und das eindrucksvolle 5:2 gegen Alemannia Aachen zuletzt zeigt, wie gefährlich die Kölner in dieser Spielzeit sind.

Die Auswärtsstärke der Kölner ist in dieser Saison ein auffälliges Merkmal. Drei Ligasiege in den vergangenen Auswärtspartien sprechen für eine Mannschaft, die auch auf fremdem Platz Punkte holt.

Für Duisburg geht es darum, die Tabellenführung zu verteidigen und den Abstand nach oben zu sichern. Viktoria Köln kann mit einem Sieg die Spitze übernehmen.

Nachfolgend alle Infos, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu verfolgen ist.





MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Form

MSV Duisburg kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Partie – die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Zuletzt gewann der Spitzenreiter mit 2:4 bei Saarbrücken, davor setzte sich Duisburg mit 3:2 gegen Hoffenheim II durch. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte nur vier – eine Defensive, die kaum zu überwinden ist.

Viktoria Köln weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden auf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Sonnenhof Großaspach, zuvor gewann Viktoria mit 5:2 bei Alemannia Aachen. Insgesamt traf Köln in diesem Zeitraum zwölfmal und kassierte fünf Gegentore – eine Offensivreihe in starker Verfassung.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2026 in der 3. Liga statt und endete 1:1. Das Duell davor, im Dezember 2025 in Köln, blieb torlos. Aus den letzten fünf Duellen gewann Duisburg einmal, Viktoria Köln zweimal – zwei Partien endeten unentschieden. Die Serie zeigt, dass Treffer zwischen diesen Mannschaften zuletzt rar waren.

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

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