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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

MSV Duisburg - VfB Stuttgart II
MSV Duisburg
VfB Stuttgart II
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt MSV Duisburg gegen VfB Stuttgart II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und VfB Stuttgart II beginnt am 31.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit MSV Duisburg gegen VfB Stuttgart II

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im TV und per Livestream in voller Länge verfolgen.

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MSV Duisburg vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Tabellenführer MSV Duisburg den VfB Stuttgart II. Die Zebras wollen ihre Spitzenposition weiter festigen – Stuttgart II kämpft hingegen darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Dietmar Hirsch hat MSV Duisburg als konstanteste Kraft der Liga etabliert. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen den Anspruch der Zebras auf den Aufstieg – auch wenn die jüngste 2:1-Niederlage gegen Ingolstadt einen kleinen Dämpfer bedeutete.

VfB Stuttgart II reist mit Rückenwind an. Unter Trainer Nico Willig holte die Mannschaft zuletzt Siege gegen Fortuna Köln und Hoffenheim II und zeigt, dass sie in der Lage ist, Spiele zu entscheiden.

Allerdings blieb Stuttgart II zuletzt in zwei der letzten fünf Partien ohne Sieg – ein Unentschieden gegen Meppen und eines gegen Jahn Regensburg verdeutlichen, dass die Konstanz noch fehlt.

Duisburg hingegen hat in dieser Saison gezeigt, dass es auch nach Rückschlägen zurückfindet. Die Heimstärke der Zebras wird in diesem Duell ein entscheidender Faktor sein.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

MSV Duisburg vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

MSV Duisburg vs VfB Stuttgart II Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Hirsch

Form

DUI

DUI - Form

SVW
S1-4
TSG
S3-2
SAB
S2-4
FCK
U1-1
FCI
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
VFB

VFB - Form

SSV
U3-3
SVM
U1-1
TSG
S3-2
FOK
S0-1
ALA
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

MSV Duisburg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft Ingolstadt mit 2:1, davor gab es jedoch ein 1:1 gegen Viktoria Köln sowie Siege gegen Saarbrücken (4:2 auswärts), Hoffenheim II (3:2) und Wehen Wiesbaden (4:1 auswärts). In diesen fünf Spielen erzielte Duisburg elf Tore und kassierte sieben.

VfB Stuttgart II weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt war eine 2:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen, davor gelangen Erfolge gegen Fortuna Köln (1:0) und Hoffenheim II (3:2). Das 1:1 gegen Meppen und das 3:3 gegen Jahn Regensburg zeigen die Schwankungen im Spiel der Stuttgarter. Insgesamt traf Stuttgart II in diesem Zeitraum achtmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MSV DuisburgUnentschiedenVfB Stuttgart II
3
2
0
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
0
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
4
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
0
END
9Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 statt: VfB Stuttgart II empfing MSV Duisburg zu Hause und verlor deutlich mit 0:4. Davor hatte Duisburg im August 2025 ein Heimspiel gegen Stuttgart II mit 2:1 gewonnen. Blickt man auf alle fünf vorliegenden Duelle, dominiert MSV Duisburg mit drei Siegen – Stuttgart II gewann keines, zwei Partien endeten unentschieden.

MSV Duisburg vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
115152119+216
N
S
N
N
S
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
11245812-410
N
N
N
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
112361625-99
S
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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