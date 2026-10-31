Das Spiel zwischen MSV Duisburg und VfB Stuttgart II beginnt am 31.10.2026, 14:00.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen VfB Stuttgart II

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MSV Duisburg vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Tabellenführer MSV Duisburg den VfB Stuttgart II. Die Zebras wollen ihre Spitzenposition weiter festigen – Stuttgart II kämpft hingegen darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Dietmar Hirsch hat MSV Duisburg als konstanteste Kraft der Liga etabliert. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen den Anspruch der Zebras auf den Aufstieg – auch wenn die jüngste 2:1-Niederlage gegen Ingolstadt einen kleinen Dämpfer bedeutete.

VfB Stuttgart II reist mit Rückenwind an. Unter Trainer Nico Willig holte die Mannschaft zuletzt Siege gegen Fortuna Köln und Hoffenheim II und zeigt, dass sie in der Lage ist, Spiele zu entscheiden.

Allerdings blieb Stuttgart II zuletzt in zwei der letzten fünf Partien ohne Sieg – ein Unentschieden gegen Meppen und eines gegen Jahn Regensburg verdeutlichen, dass die Konstanz noch fehlt.

Duisburg hingegen hat in dieser Saison gezeigt, dass es auch nach Rückschlägen zurückfindet. Die Heimstärke der Zebras wird in diesem Duell ein entscheidender Faktor sein.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

MSV Duisburg vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Form

MSV Duisburg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft Ingolstadt mit 2:1, davor gab es jedoch ein 1:1 gegen Viktoria Köln sowie Siege gegen Saarbrücken (4:2 auswärts), Hoffenheim II (3:2) und Wehen Wiesbaden (4:1 auswärts). In diesen fünf Spielen erzielte Duisburg elf Tore und kassierte sieben.

VfB Stuttgart II weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt war eine 2:1-Niederlage gegen Alemannia Aachen, davor gelangen Erfolge gegen Fortuna Köln (1:0) und Hoffenheim II (3:2). Das 1:1 gegen Meppen und das 3:3 gegen Jahn Regensburg zeigen die Schwankungen im Spiel der Stuttgarter. Insgesamt traf Stuttgart II in diesem Zeitraum achtmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 statt: VfB Stuttgart II empfing MSV Duisburg zu Hause und verlor deutlich mit 0:4. Davor hatte Duisburg im August 2025 ein Heimspiel gegen Stuttgart II mit 2:1 gewonnen. Blickt man auf alle fünf vorliegenden Duelle, dominiert MSV Duisburg mit drei Siegen – Stuttgart II gewann keines, zwei Partien endeten unentschieden.

MSV Duisburg vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen