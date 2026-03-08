Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken (3. Liga) heute live im Free TV und im Live Stream?

Am Sonntagnachmittag trifft der MSV Duisburg zum Abschluss des 28. Spieltages im heimischen Wedau-Sportpark auf den 1. FC Saarbrücken. Anstoß ist um 16.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt MSV Duisburg vs. Saarbrücken heute live im Free-TV und Livestream?

Die Übertragung des Spiels zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken bei MagentaSport beginnt am Sonntag um 16:15 Uhr und damit 15 Minuten vor dem Anpfiff.

Durch die Vorberichterstattung mit News, Analysen und Interviews führt Moderatorin Kamila Benschop. Christian Straßburger kommentiert die Begegnung live.

Neben der TV-Übertragung stellt MagentaSport auch einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist für Kunden über die MagentaTV-App abrufbar.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Saarbrücken

MSV Duisburg vs. Saarbrücken: Aufstellungen

MSV Duisburg vs Saarbruecken Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Hirsch Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer A. Giannikis

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg geht mit einer starken Ausgangslage in das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Die Zebras stehen derzeit auf dem Relegationsplatz zum Aufstieg und haben sich vor allem im eigenen Stadion als sehr stabil erwiesen – in dieser Saison ist Duisburg zuhause noch ohne Niederlage.

Zuletzt musste sich der MSV allerdings mit einem 1:1 beim FC Ingolstadt begnügen und verpasste damit die Chance, den Abstand zu den direkten Aufstiegsplätzen weiter zu verkürzen.

News über Saarbrücken

Form

Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg vs. Saarbrücken: Die Tabellen

Der 1. FC Saarbrücken reist dagegen mit einer schwierigeren Tabellensituation an. Die Saarländer befinden sich nach wie vor im Tabellenkeller und kämpfen weiterhin um den Klassenerhalt. Trainer Argirios Giannikis betonte zuletzt, dass trotz eines kleinen Aufwärtstrends mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen noch viel Arbeit bevorstehe, um in Liga 3 das Überleben zu sichern.