Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. 1. FC Saarbrücken (3. Liga) heute live im Free TV und im Live Stream?

Am Sonntagnachmittag trifft der MSV Duisburg zum Abschluss des 28. Spieltages im heimischen Wedau-Sportpark auf den 1. FC Saarbrücken. Anstoß ist um 16.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt MSV Duisburg vs. Saarbrücken heute live im Free-TV und Livestream?
|MagentaSport
|Hier ansehen
Die Übertragung des Spiels zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken bei MagentaSport beginnt am Sonntag um 16:15 Uhr und damit 15 Minuten vor dem Anpfiff.
Durch die Vorberichterstattung mit News, Analysen und Interviews führt Moderatorin Kamila Benschop. Christian Straßburger kommentiert die Begegnung live.
Neben der TV-Übertragung stellt MagentaSport auch einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist für Kunden über die MagentaTV-App abrufbar.
Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Saarbrücken
MSV Duisburg vs. Saarbrücken: Aufstellungen
News über MSV Duisburg
Der MSV Duisburg geht mit einer starken Ausgangslage in das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Die Zebras stehen derzeit auf dem Relegationsplatz zum Aufstieg und haben sich vor allem im eigenen Stadion als sehr stabil erwiesen – in dieser Saison ist Duisburg zuhause noch ohne Niederlage.
Zuletzt musste sich der MSV allerdings mit einem 1:1 beim FC Ingolstadt begnügen und verpasste damit die Chance, den Abstand zu den direkten Aufstiegsplätzen weiter zu verkürzen.