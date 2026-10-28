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Wer zeigt / überträgt Monza vs. SSC Neapel heute live im TV und Livestream?

Monza - SSC Neapel
Monza
SSC Neapel
Italien Serie A

In der Serie A spielt Monza gegen SSC Neapel. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Monza und SSC Neapel beginnt am 28.10.2026, 20:45.

DeutschlandDAZN

Anstoßzeit Monza gegen SSC Neapel

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Italien Serie A - Spielwoche 9
Stadio Brianteo

Wer zeigt / überträgt Monza vs SSC Neapel heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

DAZN

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Monza vs. SSC Neapel: Spielvorschau

Im Stadio Brianteo in Monza empfängt der abstiegsgefährdete AC Monza den SSC Neapel zum Mittwochabendspiel der 9. Serie-A-Runde. Für Neapel geht es darum, nach dem 3:3-Unentschieden gegen die AS Roma wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Monza steht tief in der Tabelle und kämpft um jeden Punkt. Unter Trainer Ivan Juric hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen ein wechselhaftes Bild abgegeben und zuletzt gegen Turin verloren.

Neapel reist mit einer gemischten Bilanz an. Das Remis gegen Roma war dramatisch: Die Azzurri lagen zweimal in Führung, kassierten aber in der Schlussphase den Ausgleich zum 3:3. Cheftrainer Massimiliano Allegri wurde in der Nachspielzeit vom Platz gestellt und muss diese Partie aufgrund einer Zwei-Spiele-Sperre von der Tribüne aus verfolgen.

Scott McTominay kehrt stark zurück und hat zuletzt in jedem Spiel getroffen. Sein Zusammenspiel mit Kevin De Bruyne im Mittelfeld gilt als einer der Schlüsselfaktoren für Neapels Spielweise in dieser Saison.

Die Gäste müssen zudem auf mehrere verletzte Defensivspieler verzichten, was Monza die Möglichkeit geben könnte, die Partie offener zu gestalten. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Monza vs. SSC Neapel: Aufstellungen

Monza vs SSC Neapel Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
page.match.formation.title
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
4-3-3
Noel TörnqvistNoel TörnqvistE. KouadioE. KouadioS. GoglichidzeS. GoglichidzeA. CarboniA. CarboniE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroD. MotaD. MotaS. BirindelliS. BirindelliJ. RobinsonJ. RobinsonM. FolorunshoM. FolorunshoR. MangasR. MangasG. VarelaG. VarelaA. MeretA. MeretM. OliveraM. OliveraL. MarianucciL. MarianucciG. Di LorenzoG. Di LorenzoR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayS. LobotkaS. LobotkaM. PolitanoM. PolitanoRasmus HöjlundRasmus HöjlundN. LangN. Lang
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
3-4-2-1
Monza

Startelf

SSC Neapel

Trainer

  • I. Juric
  • M. Landucci

Form

MON

MON - Form

CRE
N2-3
B29
U2-2
LAZ
N3-1
CGL
S4-0
TOR
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
NAP

NAP - Form

FRC
S3-0
VIL
N3-1
VEN
N1-0
BOD
S4-3
ROM
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Monza kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft dem FC Turin mit 2:3. Der bislang deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum war das 4:0 gegen Cagliari.

Neapel weist in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf. Die Azzurri trennten sich jüngst 3:3 von der AS Roma, nachdem sie zuvor in der Champions League mit 4:3 gegen Bodø/Glimt gewonnen hatten. In der Serie A kassierte Neapel zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Venedig. Insgesamt zeigt die jüngste Form ein offensives, aber anfälliges Bild.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MonzaUnentschiedenSSC Neapel
1
1
3
Italien Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
Monza badge
Monza
MON
0
END
Italien Serie A
Monza badge
Monza
MON
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
4
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
Monza badge
Monza
MON
0
END
Italien Serie A
Monza badge
Monza
MON
2
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand am 19. April 2025 in der Serie A statt: Monza unterlag damals im eigenen Stadion dem SSC Neapel mit 0:1. In den fünf jüngsten direkten Vergleichen gewann Neapel dreimal, Monza zweimal, bei insgesamt 13 erzielten Toren für Neapel und 6 für Monza.

Monza vs. SSC Neapel: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
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UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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