Das Spiel zwischen Monza und SSC Neapel beginnt am 28.10.2026, 20:45.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Monza gegen SSC Neapel

Italien Serie A - Spielwoche 9 28. Okt. 2026 - 15:45 Stadio Brianteo

Wer zeigt / überträgt Monza vs SSC Neapel heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Monza vs. SSC Neapel: Spielvorschau

Im Stadio Brianteo in Monza empfängt der abstiegsgefährdete AC Monza den SSC Neapel zum Mittwochabendspiel der 9. Serie-A-Runde. Für Neapel geht es darum, nach dem 3:3-Unentschieden gegen die AS Roma wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Monza steht tief in der Tabelle und kämpft um jeden Punkt. Unter Trainer Ivan Juric hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen ein wechselhaftes Bild abgegeben und zuletzt gegen Turin verloren.

Neapel reist mit einer gemischten Bilanz an. Das Remis gegen Roma war dramatisch: Die Azzurri lagen zweimal in Führung, kassierten aber in der Schlussphase den Ausgleich zum 3:3. Cheftrainer Massimiliano Allegri wurde in der Nachspielzeit vom Platz gestellt und muss diese Partie aufgrund einer Zwei-Spiele-Sperre von der Tribüne aus verfolgen.

Scott McTominay kehrt stark zurück und hat zuletzt in jedem Spiel getroffen. Sein Zusammenspiel mit Kevin De Bruyne im Mittelfeld gilt als einer der Schlüsselfaktoren für Neapels Spielweise in dieser Saison.

Die Gäste müssen zudem auf mehrere verletzte Defensivspieler verzichten, was Monza die Möglichkeit geben könnte, die Partie offener zu gestalten. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Monza vs. SSC Neapel: Aufstellungen

Form

Monza kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft dem FC Turin mit 2:3. Der bislang deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum war das 4:0 gegen Cagliari.

Neapel weist in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf. Die Azzurri trennten sich jüngst 3:3 von der AS Roma, nachdem sie zuvor in der Champions League mit 4:3 gegen Bodø/Glimt gewonnen hatten. In der Serie A kassierte Neapel zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Venedig. Insgesamt zeigt die jüngste Form ein offensives, aber anfälliges Bild.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams fand am 19. April 2025 in der Serie A statt: Monza unterlag damals im eigenen Stadion dem SSC Neapel mit 0:1. In den fünf jüngsten direkten Vergleichen gewann Neapel dreimal, Monza zweimal, bei insgesamt 13 erzielten Toren für Neapel und 6 für Monza.

Monza vs. SSC Neapel: Die Tabellen

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