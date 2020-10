Wer zeigt / überträgt Mönchengladbach gegen RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga trifft Borussia Mönchengladbach auf RB Leipzig. Wer zeigt / überträgt die Partie am Samstag live im TV und LIVE-STREAM?

trifft im Topspiel der auf . Angepfiffen wird an diesem Samstag um 18.30 Uhr im Borussia-Park.

Die Gladbacher schnupperten unter der Woche in der an einer Sensation. Die Fohlen führten zwischenzeitlich mit 2:0 gegen Real Madrid, mussten in der Nachspielzeit jedoch noch den Ausgleich hinnehmen.

Ganz anders lief es bei Leipzig. Der Tabellenführer der Bundesliga kam in der Königsklasse bei Manchester United böse unter die Räder und verlor am Ende 0:5. In Gladbach soll nun die Tabellenspitze verteidigt werden.

Wer zeigt / überträgt Mönchengladbach gegen RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga an diesem Samstag - Goal liefert alle Informationen dazu in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig live? Das Abendspiel am Samstag

Begegnung Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig Wettbewerb Bundesliga, 6. Spieltag Datum Samstag, 31. Oktober 2020 Anstoß 18.30 Uhr Spielort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig live im TV?

Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig ohne Zuschauer im Stadion stattfinden. Folglich müssen Fans auf eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM ausweichen. Doch wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Topspiel überhaupt live?

Die Übertragungsrechte der Bundesligasaison 2020/21 werden unter drei Anbietern aufgeteilt: DAZN zeigt Spiele im LIVE-STREAM, Sky im Pay-TV und manche Duelle laufen auch kostenlos im Free-TV. Wie aber sieht es am Samstag aus?

Sky zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig live im TV

Für Gladbach gegen Leipzig liegen die Übertragungsrechte einzig und allein beim Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky. Sky zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig live im TV - allerdings kostenpflichtig.

Um Fußball live bei Sky anschauen zu können, brauchen Fans ein Abonnement. Genauere Informationen hierfür können der Webseite von Sky entnommen werden.

Wer ist an diesem Samstag live am Mikro mit dabei und welcher Kanal zeigt die Partie? Alle Details noch einmal in der Übersicht:

Sky zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig live im TV:

Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

Anpfiff: 18.30 Uhr

Kanal: Sky Sport 1 (HD)

Kommentator: Frank Buschmann

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM?

Sky hält die Übertragungsrechte für Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig am Samstag. Diese gelten nicht nur für eine Übertragung im TV, auch in Sachen LIVE-STREAM ist Sky die richtige Anlaufstelle für Fans.

Sky Go zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM

Wenn Ihr ein Sky-Abonnement besitzt und Euch die vollen 90 Minuten der Bundesliga live anschauen wollt, dann könnt Ihr auf Sky Go zurückgreifen. Sky Go zeigt / überträgt die ganze Begegnung zwischen den Fohlen und Leipzig live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Jeder Abonnent von Sky erhält bei Abschluss des Vertrags einen Login für Sky Go. Über Eure Kundennummer und einen PIN erhaltet Ihr Zugang und könnt die Partie live im Stream anschauen. Der LIVE-STREAM deckt sich mit der Übertragung im TV.

Sky Ticket zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM

Ihr habt kein Abonnement bei Sky und wollt Euch auch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden? Dann ist Sky Ticket die einzig echte Option am Samstag, um Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig in einem legalen LIVE-STREAM zu sehen!

Sky Ticket ist eine Möglichkeit, um ohne langfristiges Abo die Bundesliga im LIVE-STREAM anschauen zu können. Mit verschiedenen Paketen (hier gibt es mehr Informationen) könnt Ihr Euch einen Zugriff auf den Stream von Gladbach gegen Leipzig sichern.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig? Die Highlights und der LIVE-TICKER

Wer nicht die Möglichkeit hat, Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig live im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen, dem bieten sich zwei Alternativen.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Goal schreibt Euch an diesem Samstag einen LIVE-TICKER zu Gladbach gegen Leipzig. Diesen könnt Ihr kostenlos abrufen und verpasst somit keine wichtigen Aktionen aus dem Borussia-Park.

Hier geht's zum LIVE-TICKER zu Gladbach gegen Leipzig!

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt das Bundesliga-Topspiel live verpasst? Mit DAZN seht Ihr die besten und wichtigsten Szenen von Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig schon 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform des Ismaninger Streamingdienstes.

Die Highlights zu Gladbach gegen Leipzig könnt Ihr mit einem Gratismonat, den Ihr als Neukunde bekommt, sogar komplett KOSTENLOS ansehen!

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig live? Die Aufstellungen

Aufstellung Borussia Mönchengladbach:

Aufstellung RB Leipzig:

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

