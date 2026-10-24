Das Spiel zwischen Meppen und Würzburger Kickers beginnt am 24.10.2026, 14:00.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit Meppen gegen Würzburger Kickers

Wer zeigt / überträgt Meppen vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Meppen und den Würzburger Kickers wird live auf MagentaSport übertragen. Der Dienst bietet die Partie als Livestream an.

Meppen vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der SV Meppen die Würzburger Kickers. Beide Klubs befinden sich im unteren Tabellendrittel und stehen unter Druck, dringend Punkte zu sammeln.

Meppen-Trainer Lucas Beniermann kann auf einen soliden Lauf zurückblicken. Zuletzt holte sein Team ein 2:0 bei Hansa Rostock, ehe es zuhause gegen TSV Havelse 1:1 endete – ein Ergebnis, das den Schwung etwas bremste.

Die Würzburger Kickers reisen mit wachsendem Selbstvertrauen an. Nach einem 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim und einem 2:2 gegen TSV Havelse hat das Team von Trainer Michael Schiele zuletzt Stabilität gezeigt.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften kaum etwas: Meppen steht auf Platz 17, die Kickers auf Platz 16. Ein Sieg könnte die Lage des Gewinners spürbar verbessern, eine Niederlage den Druck im Abstiegskampf weiter erhöhen.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.





Meppen vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

Form

Meppen kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das 2:0 bei Hansa Rostock, gefolgt von einem 1:1 gegen TSV Havelse. Zuvor gab es ein 1:1 gegen VfB Stuttgart II sowie Niederlagen gegen Hoffenheim II (0:1) und Viktoria Köln (1:3).

Die Würzburger Kickers weisen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Klub 2:0 gegen Waldhof Mannheim, davor trennten sich die Kickers 2:2 von TSV Havelse. Niederlagen gegen Hansa Rostock (0:2) und SC Verl (1:2) stehen zwei Siegen gegenüber, darunter ein 1:0 gegen Alemannia Aachen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell in der 3. Liga fand am 30. April 2022 statt: Meppen verlor zuhause mit 2:4 gegen die Würzburger Kickers. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, überwiegen die Auswärtssiege: Die Kickers gewannen drei der fünf Spiele, Meppen setzte sich einmal durch, einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

Meppen vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

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