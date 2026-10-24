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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Meppen vs. Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Meppen - Würzburger Kickers
Meppen
Würzburger Kickers
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Meppen gegen Würzburger Kickers. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Meppen und Würzburger Kickers beginnt am 24.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Meppen gegen Würzburger Kickers

Wer zeigt / überträgt Meppen vs Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Meppen und den Würzburger Kickers wird live auf MagentaSport übertragen. Der Dienst bietet die Partie als Livestream an.

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Meppen vs. Würzburger Kickers: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der SV Meppen die Würzburger Kickers. Beide Klubs befinden sich im unteren Tabellendrittel und stehen unter Druck, dringend Punkte zu sammeln.

Meppen-Trainer Lucas Beniermann kann auf einen soliden Lauf zurückblicken. Zuletzt holte sein Team ein 2:0 bei Hansa Rostock, ehe es zuhause gegen TSV Havelse 1:1 endete – ein Ergebnis, das den Schwung etwas bremste.

Die Würzburger Kickers reisen mit wachsendem Selbstvertrauen an. Nach einem 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim und einem 2:2 gegen TSV Havelse hat das Team von Trainer Michael Schiele zuletzt Stabilität gezeigt.

In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften kaum etwas: Meppen steht auf Platz 17, die Kickers auf Platz 16. Ein Sieg könnte die Lage des Gewinners spürbar verbessern, eine Niederlage den Druck im Abstiegskampf weiter erhöhen.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.


Meppen vs. Würzburger Kickers: Aufstellungen

Meppen vs Würzburger Kickers Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Beniermann

Form

SVM

SVM - Form

FCK
N1-3
TSG
N1-0
VFB
U1-1
HRO
S0-2
HAV
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
WUK

WUK - Form

ALA
S1-0
VEL
N2-1
HRO
N0-2
HAV
U2-2
WMA
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Meppen kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das 2:0 bei Hansa Rostock, gefolgt von einem 1:1 gegen TSV Havelse. Zuvor gab es ein 1:1 gegen VfB Stuttgart II sowie Niederlagen gegen Hoffenheim II (0:1) und Viktoria Köln (1:3).

Die Würzburger Kickers weisen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Klub 2:0 gegen Waldhof Mannheim, davor trennten sich die Kickers 2:2 von TSV Havelse. Niederlagen gegen Hansa Rostock (0:2) und SC Verl (1:2) stehen zwei Siegen gegenüber, darunter ein 1:0 gegen Alemannia Aachen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MeppenUnentschiedenWürzburger Kickers
1
1
3
Deutschland 3 Liga
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Meppen
SVM
2
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
4
END
Deutschland 3 Liga
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Würzburger Kickers
WUK
1
Meppen badge
Meppen
SVM
3
END
Deutschland 3 Liga
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Meppen
SVM
1
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
3
END
Deutschland 3 Liga
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
3
Meppen badge
Meppen
SVM
2
END
Deutschland 3 Liga
Meppen badge
Meppen
SVM
1
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
1
END
9Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste direkte Duell in der 3. Liga fand am 30. April 2022 statt: Meppen verlor zuhause mit 2:4 gegen die Würzburger Kickers. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen, überwiegen die Auswärtssiege: Die Kickers gewannen drei der fünf Spiele, Meppen setzte sich einmal durch, einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

Meppen vs. Würzburger Kickers: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
108112712+1525
U
S
S
S
S
2
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
3
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
106222714+1320
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
9
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
103341519-412
N
U
U
S
U
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
103251217-511
U
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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