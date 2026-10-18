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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Meppen vs. TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Meppen - TSV Havelse
Meppen
TSV Havelse
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Meppen gegen TSV Havelse. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Meppen und TSV Havelse beginnt am 18.10.2026, 19:30.

Anstoßzeit Meppen gegen TSV Havelse

Wer zeigt / überträgt Meppen vs TSV Havelse heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream abrufbar.

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Meppen vs. TSV Havelse: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der SV Meppen den TSV Havelse. Beide Mannschaften stecken tief im Abstiegskampf und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die gesicherten Tabellenregionen nicht zu verlieren.

Meppen unter Trainer Lucas Beniermann kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zwar gelang zuletzt ein 2:0-Auswärtssieg bei Hansa Rostock, doch davor reihten sich Niederlagen aneinander – darunter ein schmerzhaftes 1:6 gegen Saarbrücken, das die Anfälligkeit der Defensive schonungslos offenbarte.

TSV Havelse reist in denkbar schlechter Verfassung an. Trainer Samir Ferchichi sucht nach Antworten: Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, zuletzt setzte es eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg.

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem 2:2 gegen die Würzburger Kickers für Havelse – ein Punkt, der die Negativserie zwar unterbrach, die strukturellen Probleme aber nicht löste.

Für Meppen ist dies eine Chance, den positiven Schwung aus dem Rostock-Spiel mitzunehmen. Gleichzeitig weiß Beniermanns Team, dass ein Ausrutscher gegen den direkten Konkurrenten die Lage im Tabellenkeller weiter verschärfen würde.

Wo die Partie live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.


Meppen vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Meppen vs TSV Havelse Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Beniermann

Form

SVM

SVM - Form

VEL
N2-1
FCK
N1-3
TSG
N1-0
VFB
U1-1
HRO
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HAV

HAV - Form

SHG
U2-2
DUI
N2-1
FOK
N1-3
SSV
N5-0
WUK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Meppen kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das bemerkenswerte 2:0 bei Hansa Rostock, davor trennte man sich 1:1 von VfB Stuttgart II. Zuvor gab es jedoch Niederlagen gegen Hoffenheim II, Viktoria Köln und SC Verl. Insgesamt erzielte Meppen in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte acht.

TSV Havelse weist eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers, davor folgte eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg. Auch gegen Fortuna Köln und MSV Duisburg blieb Havelse ohne Sieg. In fünf Spielen traf das Team neunmal, ließ aber ebenfalls neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MeppenUnentschiedenTSV Havelse
2
0
3
Deutschland 4
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
2
Meppen badge
Meppen
SVM
1
END
Deutschland 4
Meppen badge
Meppen
SVM
4
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
0
END
Deutschland 4
Meppen badge
Meppen
SVM
4
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
1
END
Deutschland 4
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
4
Meppen badge
Meppen
SVM
2
END
Deutschland 3 Liga
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
3
Meppen badge
Meppen
SVM
0
END
11Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2025 in der vierten deutschen Liga statt und endete mit einem 2:1-Sieg für TSV Havelse als Gastgeber. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Meppen die Serie klar: Drei Siege stehen einem Erfolg für Havelse gegenüber, darunter ein 4:0 und ein 4:1 für die Gastgeber. Einzig das 3:0 für Havelse in der 3. Liga im Februar 2022 unterbrach Meppens Überlegenheit in dieser Begegnung.

Meppen vs. TSV Havelse: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
105321813+518
N
S
U
U
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
6
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
8
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
9
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
10
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
14
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
102442019+110
U
U
S
U
N
18
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
19
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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