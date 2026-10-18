Das Spiel zwischen Meppen und TSV Havelse beginnt am 18.10.2026, 19:30.

Anstoßzeit Meppen gegen TSV Havelse

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Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream abrufbar.

Meppen vs. TSV Havelse: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der SV Meppen den TSV Havelse. Beide Mannschaften stecken tief im Abstiegskampf und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss an die gesicherten Tabellenregionen nicht zu verlieren.

Meppen unter Trainer Lucas Beniermann kommt mit gemischten Gefühlen in diese Partie. Zwar gelang zuletzt ein 2:0-Auswärtssieg bei Hansa Rostock, doch davor reihten sich Niederlagen aneinander – darunter ein schmerzhaftes 1:6 gegen Saarbrücken, das die Anfälligkeit der Defensive schonungslos offenbarte.

TSV Havelse reist in denkbar schlechter Verfassung an. Trainer Samir Ferchichi sucht nach Antworten: Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, zuletzt setzte es eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg.

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete mit einem 2:2 gegen die Würzburger Kickers für Havelse – ein Punkt, der die Negativserie zwar unterbrach, die strukturellen Probleme aber nicht löste.

Für Meppen ist dies eine Chance, den positiven Schwung aus dem Rostock-Spiel mitzunehmen. Gleichzeitig weiß Beniermanns Team, dass ein Ausrutscher gegen den direkten Konkurrenten die Lage im Tabellenkeller weiter verschärfen würde.

Wo die Partie live zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.





Meppen vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Form

Meppen kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Erfolg war das bemerkenswerte 2:0 bei Hansa Rostock, davor trennte man sich 1:1 von VfB Stuttgart II. Zuvor gab es jedoch Niederlagen gegen Hoffenheim II, Viktoria Köln und SC Verl. Insgesamt erzielte Meppen in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte acht.

TSV Havelse weist eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers, davor folgte eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg. Auch gegen Fortuna Köln und MSV Duisburg blieb Havelse ohne Sieg. In fünf Spielen traf das Team neunmal, ließ aber ebenfalls neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im März 2025 in der vierten deutschen Liga statt und endete mit einem 2:1-Sieg für TSV Havelse als Gastgeber. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Meppen die Serie klar: Drei Siege stehen einem Erfolg für Havelse gegenüber, darunter ein 4:0 und ein 4:1 für die Gastgeber. Einzig das 3:0 für Havelse in der 3. Liga im Februar 2022 unterbrach Meppens Überlegenheit in dieser Begegnung.

Meppen vs. TSV Havelse: Die Tabellen

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