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Wer zeigt / überträgt Marseille vs. Olympiakos Piräus heute live im TV und Livestream?

Marseille - Olympiakos Piräus
Marseille
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Europa League

In der Europa League spielt Marseille gegen Olympiakos Piräus. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Marseille und Olympiakos Piräus beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Marseille gegen Olympiakos Piräus

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Europa League - Spielwoche 2
Stade Orange Velodrome

Wer zeigt / überträgt Marseille vs Olympiakos Piräus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Marseille und Olympiakos ist in Deutschland live bei WOW zu sehen. Dort kann die Partie im Live-Stream verfolgt werden.

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Marseille vs. Olympiakos Piräus: Spielvorschau

Im Stade Orange Vélodrome empfängt Olympique de Marseille den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus in der Europa League. Für beide Klubs geht es um wichtige Punkte in der Gruppenphase des Wettbewerbs.

Marseille steht in der Europa League auf Rang 32 der Gesamttabelle und braucht dringend Zählbares, um die eigene Position zu verbessern. In der Ligue 1 läuft es für den Klub von Trainer Bruno Genesio zuletzt ebenfalls durchwachsen, auch wenn der 2:0-Auswärtssieg bei Troyes zuletzt etwas Luft verschaffte.

Olympiakos reist als Tabellen-13. der Europa-League-Wertung nach Marseille und zeigt sich in dieser Saison vor allem in der heimischen Super League in stabiler Verfassung. Trainer Imanol Alguacil hat seine Mannschaft gut eingestellt.

Abseits des Platzes sorgt die finanzielle Lage bei Marseille für Unruhe. Berichten zufolge plant der Verein, Mittelfeldspieler Pierre-Emile Hojbjerg im Winter zu verkaufen, um drohenden Sanktionen zu entgehen. Juventus gilt als ernsthafter Interessent.

Die Partie verspricht trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen auf beiden Seiten einen offenen Schlagabtausch. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Marseille vs. Olympiakos Piräus: Aufstellungen

Marseille vs Olympiakos Piräus Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • B. Genesio

Form

OM

OM - Form

PAR
N2-3
REN
N1-0
BJK
N4-1
PSG
N1-2
TRO
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
OLY

OLY - Form

VOL
S3-2
OFI
N0-1
JAG
S2-1
LEV
S0-1
PAO
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Marseille kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg gelang mit dem 2:0 bei Troyes, doch zuvor kassierte der Klub Niederlagen gegen Paris Saint-Germain, Beşiktaş, Rennes und Paris FC. Insgesamt erzielte Marseille in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sieben.

Olympiakos präsentiert sich deutlich stabiler: Vier Siege stehen einer einzigen Niederlage gegenüber. Zuletzt gewann der Klub mit 1:0 gegen Panathinaikos, davor folgte ein 1:0-Auswärtserfolg gegen Levadiakos. Lediglich das 0:1 gegen OFI Kreta trübte die ansonsten beständige Bilanz der Griechen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MarseilleUnentschiedenOlympiakos Piräus
2
0
2
Champions League
Marseille badge
Marseille
OM
2
Olympiakos Piräus badge
Olympiakos Piräus
OLY
1
END
Champions League
Olympiakos Piräus badge
Olympiakos Piräus
OLY
1
Marseille badge
Marseille
OM
0
END
Champions League
Marseille badge
Marseille
OM
0
Olympiakos Piräus badge
Olympiakos Piräus
OLY
1
END
Champions League
Olympiakos Piräus badge
Olympiakos Piräus
OLY
0
Marseille badge
Marseille
OM
1
END
3Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/4

Die jüngste Begegnung beider Klubs datiert aus der Champions-League-Saison 2020/21, als Marseille im eigenen Stadion mit 2:1 gegen Olympiakos gewann. Zuvor hatte Olympiakos das Hinspiel dieser Gruppe mit 1:0 für sich entschieden. Aus den vier dokumentierten Duellen gingen beide Teams je zweimal als Sieger hervor, wobei alle Partien in der Königsklasse ausgetragen wurden.

Marseille vs. Olympiakos Piräus: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
S
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
S
3
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
110041+33
S
5
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
110030+33
S
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
S
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
8
OFI KretaOFI KretaOFI
110020+23
S
10
LyonLyonOL
110021+13
S
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
S
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
S
13
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
14
RB SalzburgRB SalzburgSAL
110010+13
S
15
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
17
RennesRennesREN
10100001
U
21
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
N
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
22
LilleströmLilleströmLIL
100112-10
N
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
25
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
100101-10
N
28
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
100113-20
N
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
N
29
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
34
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
100103-30
N
35
Lech PosenLech PosenLCH
100104-40
N
36
NijmegenNijmegenNEC
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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