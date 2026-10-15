Das Spiel zwischen Marseille und Olympiakos Piräus beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Marseille gegen Olympiakos Piräus

Europa League - Spielwoche 2 15. Okt. 2026 - 15:00 Stade Orange Velodrome

Wer zeigt / überträgt Marseille vs Olympiakos Piräus heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Marseille und Olympiakos ist in Deutschland live bei WOW zu sehen. Dort kann die Partie im Live-Stream verfolgt werden.

Marseille vs. Olympiakos Piräus: Spielvorschau

Im Stade Orange Vélodrome empfängt Olympique de Marseille den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus in der Europa League. Für beide Klubs geht es um wichtige Punkte in der Gruppenphase des Wettbewerbs.

Marseille steht in der Europa League auf Rang 32 der Gesamttabelle und braucht dringend Zählbares, um die eigene Position zu verbessern. In der Ligue 1 läuft es für den Klub von Trainer Bruno Genesio zuletzt ebenfalls durchwachsen, auch wenn der 2:0-Auswärtssieg bei Troyes zuletzt etwas Luft verschaffte.

Olympiakos reist als Tabellen-13. der Europa-League-Wertung nach Marseille und zeigt sich in dieser Saison vor allem in der heimischen Super League in stabiler Verfassung. Trainer Imanol Alguacil hat seine Mannschaft gut eingestellt.

Abseits des Platzes sorgt die finanzielle Lage bei Marseille für Unruhe. Berichten zufolge plant der Verein, Mittelfeldspieler Pierre-Emile Hojbjerg im Winter zu verkaufen, um drohenden Sanktionen zu entgehen. Juventus gilt als ernsthafter Interessent.

Die Partie verspricht trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen auf beiden Seiten einen offenen Schlagabtausch. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Marseille vs. Olympiakos Piräus: Aufstellungen

Form

Marseille kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg gelang mit dem 2:0 bei Troyes, doch zuvor kassierte der Klub Niederlagen gegen Paris Saint-Germain, Beşiktaş, Rennes und Paris FC. Insgesamt erzielte Marseille in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte sieben.

Olympiakos präsentiert sich deutlich stabiler: Vier Siege stehen einer einzigen Niederlage gegenüber. Zuletzt gewann der Klub mit 1:0 gegen Panathinaikos, davor folgte ein 1:0-Auswärtserfolg gegen Levadiakos. Lediglich das 0:1 gegen OFI Kreta trübte die ansonsten beständige Bilanz der Griechen.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs datiert aus der Champions-League-Saison 2020/21, als Marseille im eigenen Stadion mit 2:1 gegen Olympiakos gewann. Zuvor hatte Olympiakos das Hinspiel dieser Gruppe mit 1:0 für sich entschieden. Aus den vier dokumentierten Duellen gingen beide Teams je zweimal als Sieger hervor, wobei alle Partien in der Königsklasse ausgetragen wurden.

Marseille vs. Olympiakos Piräus: Die Tabellen

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