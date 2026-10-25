Das Spiel zwischen Manchester United und Bournemouth beginnt am 25.10.2026, 15:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Manchester United gegen Bournemouth

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Bournemouth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Alle weiteren Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Manchester United vs. Bournemouth: Spielvorschau

Manchester United empfängt Bournemouth in der Premier League in Old Trafford – und der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger für den Gastgeber sein.

Michael Carrick steht massiv unter Druck. Nur ein Sieg aus sieben Ligaspielen und eine 1:4-Klatsche in der Champions League gegen Como haben die Diskussion um seine Zukunft auf einen neuen Höhepunkt getrieben. Ein weiterer Ausrutscher im eigenen Stadion könnte die Vereinsführung zum Handeln zwingen.

Die Lage im Inneren des Klubs ist angespannt. Lisandro Martinez kritisierte öffentlich Technischer Direktor Jason Wilcox, Bruno Fernandes nahm Carrick direkt ins Visier – potenzielle Nachfolgekandidaten sollen vom Zustand der Kabine alarmiert sein.

Bournemouth reist in guter Verfassung nach Manchester. Marco Roses Mannschaft gewann zuletzt mit 2:0 gegen Sunderland in der Liga und steht in der Europa League nach Siegen gegen AC Mailand und Sturm Graz ausgezeichnet da.

Die Tabellensituation unterstreicht die Brisanz: United steht auf Platz 15, Bournemouth auf Rang 17 – für beide Teams geht es um dringend benötigte Punkte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Manchester United vs. Bournemouth: Aufstellungen

Form

Manchester United kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war die 1:4-Niederlage gegen Como in der Champions League; zuvor gab es ein 1:1 gegen Leeds in der Liga. United erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum fünf Tore und kassierte acht.

Bournemouth präsentiert sich in deutlich besserer Form mit drei Siegen, einer Niederlage und einem weiteren Rückschlag in den letzten fünf Spielen. Die Cherries gewannen zuletzt 3:0 gegen AC Mailand in der Europa League und 2:0 gegen Sunderland in der Premier League. Lediglich das 1:5 gegen Chelsea trübte den Eindruck.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Premier League endete am 20. März 2026 mit einem 2:2 in Bournemouth. Das Heimspiel in Old Trafford im Dezember 2025 war ein spektakuläres 4:4-Unentschieden. Aus den letzten vier Pflichtspielen zwischen beiden Teams gab es keinen klaren Sieger – drei Unentschieden stehen einem United-Sieg gegenüber.

Manchester United vs. Bournemouth: Die Tabellen

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