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Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Bournemouth heute live im TV und Livestream?

Manchester United - Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League

In der Premier League spielt Manchester United gegen Bournemouth. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester United und Bournemouth beginnt am 25.10.2026, 15:00.

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Anstoßzeit Manchester United gegen Bournemouth

crest
Premier League - Spielwoche 8
Old Trafford

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs Bournemouth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Alle weiteren Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Manchester United vs. Bournemouth: Spielvorschau

Manchester United empfängt Bournemouth in der Premier League in Old Trafford – und der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger für den Gastgeber sein.

Michael Carrick steht massiv unter Druck. Nur ein Sieg aus sieben Ligaspielen und eine 1:4-Klatsche in der Champions League gegen Como haben die Diskussion um seine Zukunft auf einen neuen Höhepunkt getrieben. Ein weiterer Ausrutscher im eigenen Stadion könnte die Vereinsführung zum Handeln zwingen.

Die Lage im Inneren des Klubs ist angespannt. Lisandro Martinez kritisierte öffentlich Technischer Direktor Jason Wilcox, Bruno Fernandes nahm Carrick direkt ins Visier – potenzielle Nachfolgekandidaten sollen vom Zustand der Kabine alarmiert sein.

Bournemouth reist in guter Verfassung nach Manchester. Marco Roses Mannschaft gewann zuletzt mit 2:0 gegen Sunderland in der Liga und steht in der Europa League nach Siegen gegen AC Mailand und Sturm Graz ausgezeichnet da.

Die Tabellensituation unterstreicht die Brisanz: United steht auf Platz 15, Bournemouth auf Rang 17 – für beide Teams geht es um dringend benötigte Punkte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Manchester United vs. Bournemouth: Aufstellungen

Manchester United vs Bournemouth Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
page.match.formation.title
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
S. LammensS. LammensH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansC. BalebaC. BalebaA. SantosA. SantosA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoD. PetrovicD. PetrovicA. TruffertA. Truffertteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillA. SmithA. SmithT. AdamsT. AdamsL. CookL. CookM. TavernierM. TavernierRayanRayanJ. KluivertJ. KluivertEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Bournemouth

Trainer

  • M. Carrick
  • M. Rose

Form

MUN

MUN - Form

FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
COM
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BOU

BOU - Form

LIV
N0-1
CHE
N5-1
SGR
S3-0
SUN
S2-0
MIL
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Manchester United kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war die 1:4-Niederlage gegen Como in der Champions League; zuvor gab es ein 1:1 gegen Leeds in der Liga. United erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum fünf Tore und kassierte acht.

Bournemouth präsentiert sich in deutlich besserer Form mit drei Siegen, einer Niederlage und einem weiteren Rückschlag in den letzten fünf Spielen. Die Cherries gewannen zuletzt 3:0 gegen AC Mailand in der Europa League und 2:0 gegen Sunderland in der Premier League. Lediglich das 1:5 gegen Chelsea trübte den Eindruck.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenBournemouth
1
3
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
END
11Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Premier League endete am 20. März 2026 mit einem 2:2 in Bournemouth. Das Heimspiel in Old Trafford im Dezember 2025 war ein spektakuläres 4:4-Unentschieden. Aus den letzten vier Pflichtspielen zwischen beiden Teams gab es keinen klaren Sieger – drei Unentschieden stehen einem United-Sieg gegenüber.

Manchester United vs. Bournemouth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
11
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
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UEFA Europa League
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