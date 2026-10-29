Das Spiel zwischen Manchester City Women und Paris Saint Germain beginnt am 29.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Manchester City Women gegen Paris Saint Germain

Women's Champions League - Spielwoche 3 29. Okt. 2026 - 16:00 Joie Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City Women vs Paris Saint Germain heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Manchester City Women und Paris Saint-Germain ist live auf Disney+ zu sehen. Alle Übertragungs- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Manchester City Women vs. Paris Saint Germain: Spielvorschau

Manchester City Women empfängt Paris Saint-Germain am 29. Oktober 2026 im Joie Stadium in Manchester zum UEFA Women's Champions League-Gruppenspiel. Für beide Mannschaften geht es darum, die eigene Position in der Tabelle zu festigen.

City befindet sich in einer schwierigen europäischen Phase. Andree Jeglertz' Mannschaft steht nach dem 1:1 gegen Real Madrid Femenino derzeit auf dem 13. Tabellenplatz und braucht dringend einen Heimsieg, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren.

In der Women's Super League zeigt sich City dagegen von einer stärkeren Seite. Zwei Ligasiege in Folge gegen Arsenal und Brighton unterstreichen das Offensivpotenzial des Teams, auch wenn das 1:1 zuletzt gegen Manchester United Fragen aufgeworfen hat.

PSG reist als Tabellensechster nach Manchester und bringt deutlich mehr Selbstvertrauen aus der Gruppenphase mit. Paulo Cesars Mannschaft eröffnete die Champions-League-Saison mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg über Oud-Heverlee Leuven.

In der heimischen Division 1 war es zuletzt weniger reibungslos: Eine 0:4-Niederlage gegen OL Lyonnes dämpfte die Stimmung, bevor PSG mit einem 1:0 gegen Montpellier die Antwort gab. Die Pariserinnen sind schwer einzuschätzen, aber auf europäischer Bühne bislang überzeugend.

Das Duell zwischen einer formschwankenden City-Mannschaft und einem selbstbewussten PSG-Team verspricht eine offene Partie. Alle Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.





Manchester City Women vs. Paris Saint Germain: Aufstellungen

Form

Manchester City Women kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich City in der WSL 1:1 von Manchester United. Zuvor gelangen zwei Ligasiege in Folge: 3:2 gegen Brighton und 4:2 gegen Arsenal. Über fünf Spiele erzielte City zehn Tore und kassierte sieben.

PSG weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Ligasieg gegen Montpellier, dem zuvor eine deutliche 0:4-Niederlage gegen OL Lyonnes vorausgegangen war. In der Champions League sticht das 5:0 gegen Oud-Heverlee Leuven als stärkstes Ergebnis heraus. PSG traf in diesen fünf Spielen insgesamt zehnmal und ließ sechs Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Partie liegen keine Daten zu bisherigen Direktbegegnungen zwischen Manchester City Women und Paris Saint-Germain vor.

Manchester City Women vs. Paris Saint Germain: Die Tabellen

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