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Women's Champions League
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Wer zeigt / überträgt Manchester City Women vs. Paris Saint Germain heute live im TV und Livestream?

Manchester City Women - Paris Saint Germain
Manchester City Women
Paris Saint Germain
Women's Champions League

In der Women's Champions League spielt Manchester City Women gegen Paris Saint Germain. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester City Women und Paris Saint Germain beginnt am 29.10.2026, 21:00.

DeutschlandDisney+

Anstoßzeit Manchester City Women gegen Paris Saint Germain

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Women's Champions League - Spielwoche 3
Joie Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City Women vs Paris Saint Germain heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Manchester City Women und Paris Saint-Germain ist live auf Disney+ zu sehen. Alle Übertragungs- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

Manchester City Women vs. Paris Saint Germain: Spielvorschau

Manchester City Women empfängt Paris Saint-Germain am 29. Oktober 2026 im Joie Stadium in Manchester zum UEFA Women's Champions League-Gruppenspiel. Für beide Mannschaften geht es darum, die eigene Position in der Tabelle zu festigen.

City befindet sich in einer schwierigen europäischen Phase. Andree Jeglertz' Mannschaft steht nach dem 1:1 gegen Real Madrid Femenino derzeit auf dem 13. Tabellenplatz und braucht dringend einen Heimsieg, um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren.

In der Women's Super League zeigt sich City dagegen von einer stärkeren Seite. Zwei Ligasiege in Folge gegen Arsenal und Brighton unterstreichen das Offensivpotenzial des Teams, auch wenn das 1:1 zuletzt gegen Manchester United Fragen aufgeworfen hat.

PSG reist als Tabellensechster nach Manchester und bringt deutlich mehr Selbstvertrauen aus der Gruppenphase mit. Paulo Cesars Mannschaft eröffnete die Champions-League-Saison mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg über Oud-Heverlee Leuven.

In der heimischen Division 1 war es zuletzt weniger reibungslos: Eine 0:4-Niederlage gegen OL Lyonnes dämpfte die Stimmung, bevor PSG mit einem 1:0 gegen Montpellier die Antwort gab. Die Pariserinnen sind schwer einzuschätzen, aber auf europäischer Bühne bislang überzeugend.

Das Duell zwischen einer formschwankenden City-Mannschaft und einem selbstbewussten PSG-Team verspricht eine offene Partie. Alle Informationen zur Übertragung gibt es im Folgenden.


Manchester City Women vs. Paris Saint Germain: Aufstellungen

Manchester City Women vs Paris Saint Germain Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Andreé Jeglertz

Form

MCI

MCI - Form

CHA
S0-1
RMA
U1-1
ARS
S4-2
BHA
S3-2
MAN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PSG

PSG - Form

RMA
U1-1
OUD
S5-0
FLE
S1-3
OLL
N0-4
MON
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester City Women kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich City in der WSL 1:1 von Manchester United. Zuvor gelangen zwei Ligasiege in Folge: 3:2 gegen Brighton und 4:2 gegen Arsenal. Über fünf Spiele erzielte City zehn Tore und kassierte sieben.

PSG weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Ligasieg gegen Montpellier, dem zuvor eine deutliche 0:4-Niederlage gegen OL Lyonnes vorausgegangen war. In der Champions League sticht das 5:0 gegen Oud-Heverlee Leuven als stärkstes Ergebnis heraus. PSG traf in diesen fünf Spielen insgesamt zehnmal und ließ sechs Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Partie liegen keine Daten zu bisherigen Direktbegegnungen zwischen Manchester City Women und Paris Saint-Germain vor.

Manchester City Women vs. Paris Saint Germain: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
S
U
S
2
Arsenal LondonArsenal LondonARS
321062+47
S
U
S
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
S
U
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
2200112+96
S
S
5
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
312074+35
U
S
U
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
S
U
7
InterInterINT
311127-54
N
U
S
8
HB KögeHB KögeKÖG
210152+33
S
N
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
S
N
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
U
U
U
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
N
N
S
12
ServetteServetteSER
3102614-83
S
N
N
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
U
U
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
U
N
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
U
N
16
RomaRomaROM
301208-81
N
N
U
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
N
N
U
18
BK HäckenBK HäckenBKH
200204-40
N
N
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

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