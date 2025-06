Manchester City trifft bei der Klub WM auf Wydad Casablanca. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in der Gruppe G im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Klub WM finden die Spiele der ersten Runde in der Gruppenphase statt. Dabei bekommt es Manchester City am Mittwoch (18. Juni) mit Wydad Casablanca zu tun. Der Anpfiff in Philadelphia ertönt um 18.00 Uhr MEZ.

Zudem dient das Lincoln Financial Field als Kulisse der Partie zwischen den Citizens und der Roten Burg.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester City vs. Wydad Casablanca im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Wydad Casablanca heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch die Auftaktpartie von Manchester City gegen Wydad Casablanca im TV und LIVE STREAM bei DAZN anschauen. Hierbei könnt Ihr beim Streaming Anbieter eine Ausstrahlung mit Premium Experience genießen. Da DAZN die Klub WM kostenlos zeigt, benötigt Ihr nur einen gratis Account.

Spiel Manchester City – Wydad Casablanca Wettbewerb Klub WM, Gruppe G, 1. Spieltag Datum Mittwoch, 18. Juni 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr MEZ Ort Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Anstoßzeit Manchester City gegen Wydad Casablanca

Manchester City vs Wydad Casablanca: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 24 A. Boucheta

— Renan

News über Manchester City

Manchester City schloss die Premier League 2024/25 mit 71 Punkten als Dritter ab.

Die Elf von Pep Guardiola feierte in ihrem jüngsten Auftritt am 25. Mai ein 2:0 bei Fulham.

Damit gelang den Citizens nach einem 3:1 gegen Bournemouth der zweite Sieg am Stück.

Zuvor hatte sich Manchester City am 17. Mai im Finale des FA Cups gegen Crystal Palace mit 0:1 geschlagen geben müssen.

IMAGO / Sebastian Frej

News über Wydad Casablanca

Wydad Casablanca trat in der ersten Monatshälfte im Play-off des marokkanischen Excellence Cups an.

Nach einem 2:1 im Achtelfinale gegen Stade Marocain unterlag das Team von Mohamed Amine Benhachem gegen Union Touarga mit 0:2.

Zuvor hatte die Rote Burg Ende Mai Testspiele gegen den FC Sevilla sowie gegen den FC Porto mit 0:1 verloren.

Form

Bilanz direkte Duelle

Manchester City vs Wydad Casablanca: Die Tabellen

Manchester City vs. Wydad Casablanca (Klub WM) live anschauen: Nützliche Links