Das Spiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Manchester City gegen Paris Saint-Germain

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain ist live auf DAZN zu sehen.

Manchester City vs. Paris Saint-Germain: Spielvorschau

Manchester City empfängt Paris Saint-Germain im Etihad Stadium in Manchester in der UEFA Champions League. Enzo Maresca trifft mit seinen Citizens auf den aktuellen Tabellenführer der Königsklasse.

City reist mit breiter Brust in dieses Duell. Der 3:0-Sieg bei Liverpool am vergangenen Wochenende war eine Machtdemonstration – Jeremy Doku war als Einwechselspieler verheerend, Rayan Cherki bestätigte einmal mehr seinen Ruf als einer der kreativsten Spieler der Liga.

Die finanziellen Vorwürfe gegen den Klub haben die Stimmung im Lager offenbar nicht getrübt. Mittelfeldspieler Elliot Anderson betonte öffentlich den Zusammenhalt der Mannschaft – der externe Druck schweißt die Gruppe nach eigener Aussage eher zusammen.

PSG reist als Tabellenführer der Champions League nach Manchester. Luis Enrique hat seine Mannschaft in bestechende Form gebracht: vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 6:1 gegen Slovan Bratislava in der Königsklasse.

Eine offene Frage bleibt die Rolle von Ousmane Dembélé. Der Franzose kommt unter Enrique derzeit kaum zum Einsatz, was in Frankreich für Diskussionen sorgt und die Frage aufwirft, wie Enrique seine Offensivabteilung in einem Spiel dieser Größenordnung einsetzen wird.

Die Bilanz der letzten Begegnungen spricht leicht für PSG – das jüngste Duell im Januar 2025 gewannen die Pariser mit 4:2. City weiß jedoch, dass ein Sieg heute Abend ein klares Statement in der Tabelle setzen würde.

Alle Informationen zur Übertragung, den Aufstellungen und der Anstoßzeit finden sich im Folgenden.





Manchester City vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Form

Manchester City zeigt sich in herausragender Verfassung und gewann alle fünf der letzten Pflichtspiele. Der jüngste Auftritt war das beeindruckende 3:0 bei Liverpool in der Premier League, davor folgte ein 5:3 gegen Sunderland. In der Königsklasse sicherte sich City zudem ein 2:0 bei FC Porto. Über diese fünf Spiele erzielte die Mannschaft 15 Tore und kassierte sechs.

PSG gewann vier der letzten fünf Spiele, die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen AS Monaco Anfang September in der Ligue 1. Zuletzt besiegte Enriques Mannschaft Le Mans mit 3:1, zuvor gab es ein 6:1 gegen Slovan Bratislava in der Champions League. In den fünf Partien erzielte PSG 13 Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete im Januar 2025 mit einem 4:2-Sieg für Paris Saint-Germain in der Champions League – PSG hat damit in der direkten Bilanz die Nase vorn. Aus den letzten fünf Duellen gewann City dreimal, PSG zweimal, wobei die Begegnungen aus dem Jahr 2021 besonders eng waren: City siegte zweimal mit 2:0 im Etihad, PSG antwortete mit einem 2:0 in Paris sowie einem 1:2 zuhause.

Manchester City vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

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