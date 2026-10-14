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Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Manchester City - Paris Saint-Germain
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In der Champions League spielt Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Manchester City gegen Paris Saint-Germain

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Champions League - Spielwoche 2
Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain ist live auf DAZN zu sehen.

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Manchester City vs. Paris Saint-Germain: Spielvorschau

Manchester City empfängt Paris Saint-Germain im Etihad Stadium in Manchester in der UEFA Champions League. Enzo Maresca trifft mit seinen Citizens auf den aktuellen Tabellenführer der Königsklasse.

City reist mit breiter Brust in dieses Duell. Der 3:0-Sieg bei Liverpool am vergangenen Wochenende war eine Machtdemonstration – Jeremy Doku war als Einwechselspieler verheerend, Rayan Cherki bestätigte einmal mehr seinen Ruf als einer der kreativsten Spieler der Liga.

Die finanziellen Vorwürfe gegen den Klub haben die Stimmung im Lager offenbar nicht getrübt. Mittelfeldspieler Elliot Anderson betonte öffentlich den Zusammenhalt der Mannschaft – der externe Druck schweißt die Gruppe nach eigener Aussage eher zusammen.

PSG reist als Tabellenführer der Champions League nach Manchester. Luis Enrique hat seine Mannschaft in bestechende Form gebracht: vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 6:1 gegen Slovan Bratislava in der Königsklasse.

Eine offene Frage bleibt die Rolle von Ousmane Dembélé. Der Franzose kommt unter Enrique derzeit kaum zum Einsatz, was in Frankreich für Diskussionen sorgt und die Frage aufwirft, wie Enrique seine Offensivabteilung in einem Spiel dieser Größenordnung einsetzen wird.

Die Bilanz der letzten Begegnungen spricht leicht für PSG – das jüngste Duell im Januar 2025 gewannen die Pariser mit 4:2. City weiß jedoch, dass ein Sieg heute Abend ein klares Statement in der Tabelle setzen würde.

Alle Informationen zur Übertragung, den Aufstellungen und der Anstoßzeit finden sich im Folgenden.


Manchester City vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Manchester City vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJérémy DokuJérémy DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresOusmane DembéléOusmane Dembélé
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Form

MCI

MCI - Form

POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
SUN
S5-3
LIV
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
PSG

PSG - Form

ASM
N1-2
SLB
S6-1
B29
S0-1
OM
S1-2
LEM
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Manchester City zeigt sich in herausragender Verfassung und gewann alle fünf der letzten Pflichtspiele. Der jüngste Auftritt war das beeindruckende 3:0 bei Liverpool in der Premier League, davor folgte ein 5:3 gegen Sunderland. In der Königsklasse sicherte sich City zudem ein 2:0 bei FC Porto. Über diese fünf Spiele erzielte die Mannschaft 15 Tore und kassierte sechs.

PSG gewann vier der letzten fünf Spiele, die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen AS Monaco Anfang September in der Ligue 1. Zuletzt besiegte Enriques Mannschaft Le Mans mit 3:1, zuvor gab es ein 6:1 gegen Slovan Bratislava in der Champions League. In den fünf Partien erzielte PSG 13 Tore und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs endete im Januar 2025 mit einem 4:2-Sieg für Paris Saint-Germain in der Champions League – PSG hat damit in der direkten Bilanz die Nase vorn. Aus den letzten fünf Duellen gewann City dreimal, PSG zweimal, wobei die Begegnungen aus dem Jahr 2021 besonders eng waren: City siegte zweimal mit 2:0 im Etihad, PSG antwortete mit einem 2:0 in Paris sowie einem 1:2 zuhause.

Manchester City vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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