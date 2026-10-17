Das Spiel zwischen Manchester City und Ipswich beginnt am 17.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Manchester City gegen Ipswich

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs Ipswich heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Sky hält die Premier-League-Rechte und zeigt alle Partien live – entweder als Einzelspiel oder im Rahmen der Konferenz. Über WOW oder die Sky-Go-App kann die Begegnung auch gestreamt werden.

Manchester City vs. Ipswich: Spielvorschau

Manchester City empfängt Ipswich Town im Etihad Stadium zum Premier-League-Duell. Für Enzo Maresca und seine Mannschaft kommt die Partie zum richtigen Zeitpunkt – nach einer schmerzhaften Champions-League-Niederlage gegen Paris Saint-Germain braucht der Tabellenführer eine Reaktion.

City kassierte unter der Woche ein 2:4 gegen PSG – ein Ergebnis, das trotz einer kämpferischen zweiten Halbzeit mit Erling Haaland als Antreiber nicht mehr zu drehen war. Antoine Semenyo zeigte sich nach dem Abpfiff selbstkritisch und beklagte verpasste Torchancen. Maresca fordert nun eine sofortige Antwort seiner Spieler.

Ipswich reist als Aufsteiger an, der sich im Oberhaus behaupten will. Gary O'Neil hat seine Mannschaft auf Stabilität getrimmt, wie der 2:1-Sieg gegen Fulham zuletzt bewies. In der Tabelle steht das Team aus Suffolk deutlich hinter dem Spitzenreiter – die Rollenverteilung ist klar.

Die Partie ist dennoch keine Formsache. Ipswich hat in dieser Saison gezeigt, dass es auch gegen namhafte Gegner punkten kann. O'Neils Defensive ist organisiert, und im Angriff lauert mit Jaden Philogene-Bidace ein Spieler, der Tempo und Gefahr mitbringt.

City hingegen verfügt über die Qualität, um nach einem Rückschlag schnell wieder in die Spur zu finden. Rayan Cherki und Iliman Ndiaye sollen für Kreativität sorgen, während Haaland als Zielspieler im Mittelpunkt steht. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet alle Informationen zur Übertragung im Folgenden.





Manchester City vs. Ipswich: Aufstellungen

Form

Manchester City kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Drei davon gelangen in der Premier League, darunter ein überzeugender 3:0-Auswärtssieg bei Liverpool und ein 0:1-Erfolg im Derby gegen Manchester United. Lediglich das Champions-League-Spiel gegen PSG ging mit 2:4 verloren. City erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum insgesamt 15 Tore und kassierte neun – darunter auch ein 5:3 gegen Sunderland, das die Offensivstärke, aber auch die defensive Anfälligkeit zeigt.

Ipswich kommt mit einer gemischten Bilanz nach Manchester: zwei Siege, eine Niederlage und zwei weitere Niederlagen in den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der 2:1-Erfolg gegen Fulham war der bislang letzte Ligasieg. Zuvor gab es ein 1:0 gegen Everton zu beklagen sowie ein 2:4 im EFL-Cup gegen Arsenal. Insgesamt erzielte Ipswich acht Tore und kassierte acht – eine ausgeglichene, aber nicht überzeugende Ausbeute für ein Team im Abstiegskampf.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung dieser beiden Klubs endete mit einem deutlichen 0:6-Sieg für Manchester City im Januar 2025 – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse klar widerspiegelt. Auch beim Aufeinandertreffen im August 2024 im Etihad Stadium setzte sich City mit 4:1 durch. Aus den letzten fünf direkten Duellen – die bis ins Jahr 2000 zurückreichen – dominiert Manchester City die Serie klar.

Manchester City vs. Ipswich: Die Tabellen

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