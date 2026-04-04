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England FA Cup
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Marko Brkic

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Liverpool (FA Cup) heute im Live Stream und live im TV?

England FA Cup
Manchester City - Liverpool
Manchester City
Liverpool

Manchester City und der FC Liverpool treffen im FA Cup aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spektakel live verfolgen könnt.

Nach der Länderspielpause geht es in England direkt mit einem Kracher weiter: Im Viertelfinale des FA Cups stehen sich am heutigen Samstag, den 4. April, Manchester City und der FC Liverpool gegenüber. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 13.45 Uhr im Etihad Stadium in Manchester.

GOAL verrät Euch, wie Ihr das Duell live im TV und Live Stream sehen könnt.


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Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Liverpool (FA Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Wer das Spektakel zwischen ManCity und Liverpool live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Beim Streamingdienst liegen die Übertragungsrechte am prestigeträchtigen englischen Pokal. Neben einer Übertragung mit deutschen Kommentatoren wird auch eine mit den englischen Originalkommentatoren zur Verfügung gestellt. Die deutsche Übertragung startet um 13.15 Uhr.

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Zugriff auf den Livestream bekommt man mit einem gültigen DAZN-Super-Sports-Abonnement.

Anstoßzeit Manchester City gegen Liverpool

Manchester City vs. Liverpool: Aufstellungen

Manchester City vs Liverpool Aufstellungen

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-2-2

Home team crestLIV
1
J. Trafford
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
11
Jérémy Doku
16
Rodri
20
C
B. Silva
9
E. Haaland
25
G. Mamardashvili
6
M. Kerkez
2
J. Gomez
5
Ibrahima Konaté
4
C
V. van Dijk
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
17
C. Jones
11
M. Salah
22
H. Ekitike

4-2-2-2

LIVAway team crest

MCI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Lijnders

LIV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Manchester City

Die Skyblues feierten erst vor wenigen Wochen mit einem 2:0-Sieg über den FC Arsenal im Finale den Gewinn des Carabao Cups. In der Premier League liegt das Team von Trainer Pep Guardiola jedoch immer noch hinter Arsenal. Der Rückstand beträgt neun Zähler, allerdings hat City auch ein Spiel weniger absolviert.


News über Liverpool

Für Liverpool geht es im Saisonendspurt darum, nach einer bislang verkorksten Saison die Qualifikation für die Champions League zu sichern. Titelchancen bestehen immerhin noch eben im FA Cup und in der Champions League, wo im Viertelfinale Titelverteidiger Paris Saint-Germain wartet.

Form

MCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

MCI

Letzte 5 Spiele

LIV

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Manchester City vs. Liverpool: Die Tabellen


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