Nach der Länderspielpause geht es in England direkt mit einem Kracher weiter: Im Viertelfinale des FA Cups stehen sich am heutigen Samstag, den 4. April, Manchester City und der FC Liverpool gegenüber. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 13.45 Uhr im Etihad Stadium in Manchester.

GOAL verrät Euch, wie Ihr das Duell live im TV und Live Stream sehen könnt.









Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. FC Liverpool (FA Cup) heute im Live Stream und live im TV?

Wer das Spektakel zwischen ManCity und Liverpool live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Beim Streamingdienst liegen die Übertragungsrechte am prestigeträchtigen englischen Pokal. Neben einer Übertragung mit deutschen Kommentatoren wird auch eine mit den englischen Originalkommentatoren zur Verfügung gestellt. Die deutsche Übertragung startet um 13.15 Uhr.

Zugriff auf den Livestream bekommt man mit einem gültigen DAZN-Super-Sports-Abonnement.

Anstoßzeit Manchester City gegen Liverpool

England FA Cup - FA Cup Etihad Stadium

Manchester City vs. Liverpool: Aufstellungen

News über Manchester City

Die Skyblues feierten erst vor wenigen Wochen mit einem 2:0-Sieg über den FC Arsenal im Finale den Gewinn des Carabao Cups. In der Premier League liegt das Team von Trainer Pep Guardiola jedoch immer noch hinter Arsenal. Der Rückstand beträgt neun Zähler, allerdings hat City auch ein Spiel weniger absolviert.





News über Liverpool

Für Liverpool geht es im Saisonendspurt darum, nach einer bislang verkorksten Saison die Qualifikation für die Champions League zu sichern. Titelchancen bestehen immerhin noch eben im FA Cup und in der Champions League, wo im Viertelfinale Titelverteidiger Paris Saint-Germain wartet.

Form

Bilanz direkte Duelle

Manchester City vs. Liverpool: Die Tabellen



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