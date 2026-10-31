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Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Brighton heute live im TV und Livestream?

Manchester City - Brighton
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Brighton
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In der Premier League spielt Manchester City gegen Brighton. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester City und Brighton beginnt am 31.10.2026, 16:00.

DeutschlandRTL+

Anstoßzeit Manchester City gegen Brighton

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Premier League - Spielwoche 9
Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs Brighton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland live auf RTL+ und WOW übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren Optionen aufgeführt.

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Manchester City vs. Brighton: Spielvorschau

Manchester City empfängt Brighton and Hove Albion im Etihad Stadium zum Premier-League-Duell – und das nur wenige Tage nach dem dramatischen Carabao-Cup-Aufeinandertreffen beider Teams, das City erst im Elfmeterschießen mit 4:3 für sich entschied.

Für Enzo Maresca kehrt nach dem Pokalspiel die Normalität zurück: Gianluigi Donnarumma kehrt ins Tor zurück, Erling Haaland steht wieder zur Verfügung, nachdem er im Pokal geschont wurde. City führt die Premier-League-Tabelle an und will diesen Vorsprung ausbauen.

Brighton reist als Tabellendrittem an – ein Rang, der die beeindruckende Saison von Fabian Hürzelers Mannschaft unterstreicht. Die Seagulls haben zuletzt gezeigt, dass sie jeden Gegner fordern können, auch wenn die jüngsten Ergebnisse durchwachsen waren.

Maresca warnte bereits vor dem Gegner: Brighton agiere seit Saisonbeginn mutig, presst hoch und erziele regelmäßig drei, vier oder fünf Tore pro Partie. Das Pokalspiel unter der Woche bestätigte diese Einschätzung eindrucksvoll.

Das Rematch folgt unmittelbar – beide Trainer dürften ihre stärksten Aufstellungen aufbieten. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Manchester City vs. Brighton: Aufstellungen

Manchester City vs Brighton Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJérémy DokuJérémy DokuEnzo FernándezEnzo FernándezI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliChema AndrésChema AndrésP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Startelf

Brighton

Trainer

  • E. Maresca
  • Fabian Hürzeler

Form

MCI

MCI - Form

PSG
N2-4
IPS
S3-2
AEK
S5-1
AVL
N2-1
BHA
S2-2
Tor erzielt (kassiert)
13/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BHA

BHA - Form

KZA
S4-0
CRY
S5-0
JAB
U0-0
LIV
N2-0
MCI
N2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Manchester City kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Sieg im Elfmeterschießen. Zuletzt bezwang City Brighton im Carabao Cup nach 2:2 im Elfmeterschießen, davor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa in der Premier League. Positiv zu vermerken ist der 5:1-Erfolg in der Champions League gegen AEK Athen sowie das 3:2 gegen Ipswich.

Brighton präsentiert sich in der jüngsten Vergangenheit ebenfalls wechselhaft: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Partien. Auf das 2:2 im Pokal gegen City folgten eine 0:2-Niederlage gegen Liverpool und ein torloses Remis gegen FK Jablonec in der Conference League. Besonders auffällig war der 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace, der Brightons Offensivpotenzial eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenBrighton
1
2
2
England EFL Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Die jüngste Begegnung beider Teams endete erst vor wenigen Tagen – das Carabao-Cup-Spiel am 28. Oktober 2026 schloss mit 2:2 nach 90 Minuten, ehe City das Elfmeterschießen gewann. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, zeigt sich eine ausgeglichene Serie: Brighton gewann zweimal, City einmal, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Die Seagulls haben in dieser Begegnungsreihe mehrfach bewiesen, dass sie dem Tabellenersten das Leben schwer machen können.

Manchester City vs. Brighton: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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