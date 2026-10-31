Das Spiel zwischen Manchester City und Brighton beginnt am 31.10.2026, 16:00.

Anstoßzeit Manchester City gegen Brighton

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs Brighton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird in Deutschland live auf RTL+ und WOW übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren Optionen aufgeführt.

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Manchester City vs. Brighton: Spielvorschau

Manchester City empfängt Brighton and Hove Albion im Etihad Stadium zum Premier-League-Duell – und das nur wenige Tage nach dem dramatischen Carabao-Cup-Aufeinandertreffen beider Teams, das City erst im Elfmeterschießen mit 4:3 für sich entschied.

Für Enzo Maresca kehrt nach dem Pokalspiel die Normalität zurück: Gianluigi Donnarumma kehrt ins Tor zurück, Erling Haaland steht wieder zur Verfügung, nachdem er im Pokal geschont wurde. City führt die Premier-League-Tabelle an und will diesen Vorsprung ausbauen.

Brighton reist als Tabellendrittem an – ein Rang, der die beeindruckende Saison von Fabian Hürzelers Mannschaft unterstreicht. Die Seagulls haben zuletzt gezeigt, dass sie jeden Gegner fordern können, auch wenn die jüngsten Ergebnisse durchwachsen waren.

Maresca warnte bereits vor dem Gegner: Brighton agiere seit Saisonbeginn mutig, presst hoch und erziele regelmäßig drei, vier oder fünf Tore pro Partie. Das Pokalspiel unter der Woche bestätigte diese Einschätzung eindrucksvoll.

Das Rematch folgt unmittelbar – beide Trainer dürften ihre stärksten Aufstellungen aufbieten. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Manchester City vs. Brighton: Aufstellungen

Form

Manchester City kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Sieg im Elfmeterschießen. Zuletzt bezwang City Brighton im Carabao Cup nach 2:2 im Elfmeterschießen, davor gab es eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa in der Premier League. Positiv zu vermerken ist der 5:1-Erfolg in der Champions League gegen AEK Athen sowie das 3:2 gegen Ipswich.

Brighton präsentiert sich in der jüngsten Vergangenheit ebenfalls wechselhaft: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Partien. Auf das 2:2 im Pokal gegen City folgten eine 0:2-Niederlage gegen Liverpool und ein torloses Remis gegen FK Jablonec in der Conference League. Besonders auffällig war der 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace, der Brightons Offensivpotenzial eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Teams endete erst vor wenigen Tagen – das Carabao-Cup-Spiel am 28. Oktober 2026 schloss mit 2:2 nach 90 Minuten, ehe City das Elfmeterschießen gewann. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, zeigt sich eine ausgeglichene Serie: Brighton gewann zweimal, City einmal, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Die Seagulls haben in dieser Begegnungsreihe mehrfach bewiesen, dass sie dem Tabellenersten das Leben schwer machen können.

Manchester City vs. Brighton: Die Tabellen