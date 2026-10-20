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Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. AEK Athen heute live im TV und Livestream?

Manchester City - AEK Athen
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In der Champions League spielt Manchester City gegen AEK Athen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Manchester City gegen AEK Athen

crest
Champions League - Spielwoche 3
Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs AEK Athen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen wird live auf DAZN übertragen. Dort kann die Partie per Live-Stream verfolgt werden.

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Manchester City vs. AEK Athen: Spielvorschau

Manchester City empfängt AEK Athen am Dienstag im Etihad Stadium zum Champions-League-Gruppenspiel der Saison 2026/27. Trainer Enzo Maresca steht unter Druck, eine Reaktion auf das jüngste 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Königsklasse zu liefern.

Die Ausgangslage in der Tabelle macht das Spiel zu einem wichtigen Prüfstein: City belegt derzeit Platz 17, AEK Athen rangiert auf Rang 20 – beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich im Wettbewerb zu behaupten.

Dabei plagen Maresca erhebliche Personalsorgen. Antoine Semenyo fällt nach einer Knieverletzung, die er sich beim 3:2-Sieg gegen Ipswich Town zugezogen hat, bis zu acht Wochen aus. Auch über den Einsatz von Erling Haaland herrscht Unklarheit, nachdem der Norweger in jenem Spiel angeschlagen vom Feld musste.

AEK Athen reist nach einer 1:3-Niederlage gegen Schachtar Donezk in der Champions League an und ist in der Königsklasse noch ohne Sieg. Trainer Marko Nikolic setzt auf Luka Jovic als Angriffsspitze – ein Spieler, den Citys Abwehrchef Marc Guehi ausdrücklich als Gefahr benannt hat.

Guehi selbst hat in den vergangenen Tagen auf mehreren Ebenen für Schlagzeilen gesorgt: Der Innenverteidiger äußerte sich zur Einheit des Kaders inmitten der finanziellen Kontroversen rund um den Klub und erklärte zudem, warum er das Knien vor Spielen eingestellt hat.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Manchester City vs. AEK Athen: Aufstellungen

Manchester City vs AEK Athen Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
AEK Athen crest
AEK Athen
AEK
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonJérémy DokuJérémy DokuR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandA. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiL. RotaL. RotaF. RelvasF. RelvasA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. Varga
AEK Athen crest
AEK Athen
AEK
4-2-3-1
Manchester City

Startelf

AEK Athen

Trainer

  • E. Maresca
  • M. Nikolic

Form

MCI

MCI - Form

NOR
S5-0
SUN
S5-3
LIV
S0-3
PSG
N2-4
IPS
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
18/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
AEK

AEK - Form

ATT
U1-1
PAF
S8-1
VOL
S1-2
OFI
S3-0
SHK
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Manchester City kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einer Niederlage und null Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt besiegte City Ipswich Town mit 3:2 in der Premier League, davor gab es jedoch ein deutliches 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte City insgesamt 18 Tore und kassierte elf – ein offensiv starker, aber defensiv anfälliger Eindruck.

AEK Athen weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Pleite gegen Schachtar Donezk in der Champions League. Zuvor gelangen in der griechischen Super League Siege gegen OFI Kreta (3:0) und NFC Volos (2:1), sowie ein 8:1-Kantersieg im Pokal gegen Panserraikos FC.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und AEK Athen liegen keine Daten aus den jüngsten Begegnungen vor. Aktuelle Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Manchester City vs. AEK Athen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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