Das Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Manchester City gegen AEK Athen

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs AEK Athen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen wird live auf DAZN übertragen. Dort kann die Partie per Live-Stream verfolgt werden.

Manchester City vs. AEK Athen: Spielvorschau

Manchester City empfängt AEK Athen am Dienstag im Etihad Stadium zum Champions-League-Gruppenspiel der Saison 2026/27. Trainer Enzo Maresca steht unter Druck, eine Reaktion auf das jüngste 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Königsklasse zu liefern.

Die Ausgangslage in der Tabelle macht das Spiel zu einem wichtigen Prüfstein: City belegt derzeit Platz 17, AEK Athen rangiert auf Rang 20 – beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich im Wettbewerb zu behaupten.

Dabei plagen Maresca erhebliche Personalsorgen. Antoine Semenyo fällt nach einer Knieverletzung, die er sich beim 3:2-Sieg gegen Ipswich Town zugezogen hat, bis zu acht Wochen aus. Auch über den Einsatz von Erling Haaland herrscht Unklarheit, nachdem der Norweger in jenem Spiel angeschlagen vom Feld musste.

AEK Athen reist nach einer 1:3-Niederlage gegen Schachtar Donezk in der Champions League an und ist in der Königsklasse noch ohne Sieg. Trainer Marko Nikolic setzt auf Luka Jovic als Angriffsspitze – ein Spieler, den Citys Abwehrchef Marc Guehi ausdrücklich als Gefahr benannt hat.

Guehi selbst hat in den vergangenen Tagen auf mehreren Ebenen für Schlagzeilen gesorgt: Der Innenverteidiger äußerte sich zur Einheit des Kaders inmitten der finanziellen Kontroversen rund um den Klub und erklärte zudem, warum er das Knien vor Spielen eingestellt hat.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Manchester City vs. AEK Athen: Aufstellungen

Form

Manchester City kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einer Niederlage und null Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt besiegte City Ipswich Town mit 3:2 in der Premier League, davor gab es jedoch ein deutliches 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte City insgesamt 18 Tore und kassierte elf – ein offensiv starker, aber defensiv anfälliger Eindruck.

AEK Athen weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Pleite gegen Schachtar Donezk in der Champions League. Zuvor gelangen in der griechischen Super League Siege gegen OFI Kreta (3:0) und NFC Volos (2:1), sowie ein 8:1-Kantersieg im Pokal gegen Panserraikos FC.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und AEK Athen liegen keine Daten aus den jüngsten Begegnungen vor. Aktuelle Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Manchester City vs. AEK Athen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.