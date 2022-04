Vorgezogenes Finale? Am Dienstagabend stehen sich im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales Manchester City und Real Madrid gegenüber. Angepfiffen wird die Begegnung um 21 Uhr im City of Manchester Stadium.

Beide Teams sind mit absoluten Weltstars gespickt - Vorgeschmack gefällig? Am Dienstag stehen unter anderem Spieler wie Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Luka Modric oder Ilkay Gündogan auf dem Platz.

Einen wirklichen Favoriten gibt es in dieser Partie nicht. Beide Mannschaften haben in dieser CL-Saison ihre Stärke bereits unter Beweis gestellt. Real konnte unter anderem den Titelverteidiger Chelsea aus dem Wettbewerb kegeln, während City es im Viertelfinale mit dem "geparkten Bus" von Reals Stadtrivalen Atletico Madrid zu tun hatte. Welcher Sender das Top-Spiel zeigt / überträgt, verraten wir Euch hier.

Champions League live: Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid? Das Halbfinale im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Begegnung Manchester City vs. Real Madrid | Hinspiel CL-Halbfinale Datum Dienstag, 26. April 2022 Uhrzeit 21 Uhr Ort Manchester | City of Manchester Stadium

Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV? So wird das Halbfinale Manchester City vs. Real Madrid im Fernsehen gezeigt!

Auch die Trainer der beiden Mannschaften sind eines Halbfinales der Champions League mehr als würdig: Das Duell Pep Guardiola vs. Carlo Ancelotti sehen die meisten wohl nicht zum ersten Mal! Beide haben unter anderem den FC Bayern trainiert und sich bereits zahlreiche spannende nationale (LaLiga) und internationale Spiele geliefert.

Der Top-Spiel-Charakter dieser Begegnung ist unumstritten, weshalb auch hierzulande zahlreiche Fans live dabei sein möchten. Doch welcher Sender zeigt / überträgt die Begegnung am Dienstag live?

Zuständig für die Übertragung ist am Dienstagabend Amazon. Der Weltkonzern teilt sich seit dieser Saison die Übertragungsrechte für die Königsklasse mit dem Streamingdienst DAZN.

Weil das Spiel eben nur auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird, heißt dies jedoch auch, dass das Spiel nicht im Free-TV zu sehen sein wird!

Wer zeigt / überträgt Champions League live im TV und STREAM? So seht Ihr Manchester City vs. Real Madrid am Dienstag live!

Trotz der Tatsache, dass sich DAZN den Großteil der Übertragungsrechte an der Königsklasse für diese Saison sichern konnte, zeigt der Sender jeden Dienstag ein Spiel nicht! Denn dieses eine Spiel, das Top-Spiel am Dienstag, ist für Amazon reserviert! Die Top-Spiele der Champions League am Dienstagabend seht Ihr in dieser Saison exklusiv bei Amazon Prime Video.

Die Übertragung am Dienstagabend auf Prime startet bereits um 20 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

Manchester City vs. Real Madrid live: Amazon Prime Video überträgt das Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag im TV und LIVE-STREAM

Den LIVE-STREAM zur Begegnung könnt Ihr auf Prime Video ab 20 Uhr auf fast allen internetfähigen Geräten abrufen. Neben einer stabilen Internetverbindung müsst Ihr dafür natürlich auch Prime-Kunde sein!

Das kostenpflichtige Abo für Prime ist bereits ab einmalig 69,00 Euro (Jahresabo) zu haben. Ihr wollt Euch nicht direkt für ein Jahr binden? Dann ist das Monatsabo (7,99 Euro pro Monat) genau das Richtige für Euch!

Ihr seid bisher noch kein Kunde bei Amazon Prime? Super, als Neukunde ist der erste Monat im Rahmen eines Probemonats sogar gratis!

Den Großteil der Spiele der Champions League live sehen? Das geht nur auf DAZN!

Das große Manko für Fußball-Fans bei Amazon Prime Video? Wie bereits beschrieben, zeigt / überträgt Amazon immer nur das Top-Spiel am Dienstagabend live und exklusiv. Wollt Ihr die restlichen Spiele sehen, kommt Ihr um DAZN nicht herum!

Die Mitgliedschaft bietet folgende Optionen der Bezahlung:

Jahresabo: einmalig 274,99 Euro oder 24,99 Euro pro Monat

Monatsabo: 24,99 Euro pro Monat

DAZN bietet dessen Nutzern ein schier endlos erscheinendes Angebot an LIVE-Sport! Beispiel gefällig? Neben Wettbewerben wie der Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A oder der Ligue 1 hat das "Netflix des Sports" auch Sportarten wie Basketball, Football oder Kampfsport im Portfolio!

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid live? Die Aufstellungen im Halbfinal-Hinspiel der Champions League

Wer zeigt / überträgt am Dienstag Manchester City vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League im Überblick