Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Olympique Lyon live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Im Viertelfinale der Champions League treffen am Samstag Manchester City und Olympique Lyon aufeinander. Wer zeigt das Duell im TV und im LIVE-STREAM?

Die geht in die heiße Phase, das letzte Viertelfinale steht auf dem Programm! und kämpfen um das letzte verbleibende Ticket für das Halbfinale. Anstoß ist am Samstag um 21 Uhr im Estadio Jose Alvalade in Lissabon.

Manchester City hatte sich in der vorherigen Runde gegen durchgesetzt. Nach einem 2:1 im Hinspiel gewann das Team von Pep Guardiola auch das Rückspiel mit 2:1. Für die Skyblues trafen Raheem Sterling (9.) und Gabriel Jesus (68.), nachdem Karim Benzema (28.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt hatte.

Olympique Lyon ist derweil trotz einer 1:2-Niederlage gegen in die Runde der letzten Acht eingezogen. Das Hinspiel gegen den italienischen Rekordmeister hatte die Mannschaft von Rudi Garcia nämlich mit 1:0 gewonnen. Selbst ein Doppelpack von Cristiano Ronaldo (43., 60.) im Rückspiel reichte der Alten Dame somit nicht.

Mehr Teams

Während Manchester City nicht erst seit dem Sieg gegen Real Madrid zum engen Favoritenkreis zählt, könnte sich Olympique Lyon als ein Überraschungskandidat auf den CL-Titel herausstellen. Die französische war Ende April abgebrochen worden, weshalb die Spieler ausgeruht in das Aufeinandertreffen gehen.

In der Premier League endete die Saison dagegen erst Ende Juli, dafür reist Manchester City mit entsprechender Spielpraxis nach Lissabon. Doch gerade der neue Modus der Champions League, die ab dem Viertelfinale in jeweils nur einem Spiel entschieden wird, könnte Außenseiter Lyon in die Karten spielen.

Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen Manchester City und Olympique Lyon live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League am Samstag.

Manchester City gegen Olympique Lyon: Das Viertelfinale der Champions League in der Übersicht

Duell Manchester City - Olympique Lyon Datum 15. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Bild: Getty Images / Shaun Botterill

Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Olympique Lyon live im TV?

Es ist die Frage, die sich viele Menschen an diesem Samstag stellen: Bei welchem Sender wird das Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Olympique Lyon gezeigt / übertragen? In diesem Abschnitt liefert Euch Goal eine detaillierte Antwort, denn die Rechtesituation in der Champions League ist nicht gerade einfach.

Wird Manchester City gegen Olympique Lyon im Free-TV gezeigt / übertragen?

An dieser Stelle gibt es zunächst schlechte Nachrichten, denn das Viertelfinale der Champions League wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Erst im Finale, und dann auch nur, wenn der FC Bayern oder das Endspiel erreichen, ist eine Übertragung im Free-TV möglich.

Bis dahin laufen die Duelle in der Champions League entweder beim Pay-TV-Anbieter Sky oder beim Streamingdienst DAZN. Aber dadurch wird es nur bedingt leichter, den Überblick zu bewahren - denn welche Spiele die jeweiligen Sender übertragen, ist nochmals untergliedert.

Sky zeigt / überträgt Manchester City gegen Olympique Lyon live im Pay-TV

Sky wird am Samstag die kompletten 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung zwischen Manchester City und Olympique Lyon im Pay-TV zeigen / übertragen. Bereits um 19.30 Uhr gehen Moderator Sebastian Hellmann sowie die beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer auf Sendung.

Dadurch soll eine möglichst umfangreiche Vorberichterstattung ermöglicht werden. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen des Estadio Jose Alvalade betreten, übernimmt Kommentator Martin Groß am Mikrofon und wird Euch durch den Abend begleiten.

Sky zeigt Manchester City gegen Olympique Lyon live im Pay-TV:

Beginn der Übertragung von vor Ort: 20.55 Uhr

20.55 Uhr Vorberichte: schon ab 19.30 Uhr

schon ab 19.30 Uhr Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Kommentator: Martin Groß

Übrigens: Ihr habt am Samstag nur die Möglichkeit, Manchester City gegen Olympique Lyon im Einzelspiel zu verfolgen. Eine Konferenz, wie es sie in den vorherigen Runden bei Sky gegeben hat, ist nicht möglich, denn ab dem Viertelfinale wird jedes Duell an einem anderen Tag ausgetragen. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Um Manchester City gegen Olympique Lyon jedoch live und in voller Länge auf Sky schauen zu können, müsst Ihr zunächst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Auf der Webseite des Senders findet Ihr alle Infos zu den verschiedenen Paketen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM?

Wie bereits erwähnt, wird das Viertelfinale der Champions League aber nicht nur im Pay-TV, sondern auch im LIVE-STREAM übertragen. Um am Samstag live dabei zu sein, wenn Olympique Lyon gegen Manchester die Überraschung schaffen möchte, habt Ihr gleich drei Optionen.

DAZN zeigt / überträgt Manchester City gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM

Neben Sky hat sich auch der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert und zeigt drei der vier Begegnungen im Viertelfinale in voller Länge im LIVE-STREAM. Zu den Spielen, die bei DAZN übertragen werden, gehört auch das Duell zwischen Manchester City und Olympique Lyon.

Der Streamingdienst beschränkt sich in der Vorberichterstattung bewusst auf die wichtigsten Informationen und geht deshalb erst um 20.45 Uhr auf Sendung. Als Moderator ist am Samstag Lukas Schönmüller im Einsatz, als Kommentator wird Jan Platte zu hören sein, der von Experte Sebastian Kneißl unterstützt wird.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr allerdings ebenfalls ein Abonnement. Dieses kostet 11,99 Euro monatlich und enthält neben der Champions League auch alle Spiele der . Ihr könnt zudem Geld sparen, wenn Ihr Euch gleich für ein Jahresabo entscheidet - das kostet einmalig 119,99 Euro und somit knapp zehn Euro im Monat.

Ihr seid Euch unsicher, ob DAZN für Euch das Richtige ist und würdet das Angebot des Streamingsenders zunächst gerne testen? Kein Problem, denn DAZN bietet allen Neukunden einen kostenlosen Probemonat, mit dem Ihr das komplette Angebot zunächst vier Wochen ausprobieren könnt. Über diesen Link gibt's alle Informationen zum Gratismonat.

Kommen wir aber nochmals auf die Übertragung von Manchester City gegen Olympique Lyon zu sprechen: Den LIVE-STREAM könnt Ihr über alle mobilen Geräte abrufen. Dafür müsst Ihr nur auf die DAZN-Webseite gehen oder Euch die kostenlose DAZN-App herunterladen, mit der Ihr das Spiel auch auf Eurem Smart-TV zum Laufen bringen könnt. Hier findet Ihr alle Infos zur Anmeldung.

Bild: Getty Images

Sky Go zeigt / überträgt Manchester City gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM

Doch DAZN ist nicht die einzige Möglichkeit, um Manchester City gegen Olympique Lyon am Samstag live und in voller Länge sehen zu können. Sky stellt seine Übertragung nämlich auch im Internet zur Verfügung und liefert Euch gleich zwei Optionen, wie Ihr das Duell im LIVE-STREAM erleben könnt.

Diese unterscheiden sich jedoch in der Vertragslaufzeit - und damit auch im Preis. Wenn Ihr bereits ein Sky-Abo abgeschlossen habt, ist Sky Go für Euch die beste Lösung. Mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, und Eurer Kundennummer könnt Ihr Euch auf jedem mobilen Endgerät bei Sky Go anmelden.

Sky Ticket zeigt / überträgt Manchester City gegen Olympique Lyon im LIVE-STREAM

Eine Alternative, um ein langfristiges Sky-Abonnement zu umgehen, ist Sky Ticket. Den Online-Dienst gibt es nämlich sowohl im Jahres- als auch im Monatsabo und er ist deshalb bestens geeignet für alle, die spontan die verbleibenden Spiele in der Champions League sehen möchten.

Um die Königsklasse im LIVE-STREAM auf Sky Ticket genießen zu können, benötigt Ihr das Supersport-Paket, das Ihr derzeit für 29,99 Euro monatlich erhaltet. Für das Jahresabo zahlt Ihr in den ersten zwölf Monaten 19,99 Euro, danach erhöht sich der Preis ebenfalls auf 29,99 Euro monatlich. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu den verschiedenen Angeboten.

Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Olympique Lyon live? Die Übertragung in der Übersicht