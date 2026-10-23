Das Spiel zwischen Magdeburg und Karlsruher SC beginnt am 24.10.2026, 13:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Magdeburg gegen Karlsruher SC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9 24. Okt. 2026 - 07:00 Avnet Arena

Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf WOW übertragen. Dort kann das Spiel bequem per Livestream verfolgt werden.

Magdeburg vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

In der Avnet Arena in Magdeburg empfängt der 1. FC Magdeburg den Karlsruher SC zum 2.-Bundesliga-Duell. Petrik Sander trifft auf Maximilian Senft – zwei Trainer mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen.

Magdeburg steht im oberen Tabellendrittel und hat sich in dieser Saison als stabile Einheit präsentiert. Die Mannschaft zählt zu den Teams, die den Aufstieg im Blick behalten können.

Der Karlsruher SC hingegen steckt tief in der Krise. Der KSC befindet sich im unteren Tabellendrittel und kämpft darum, den Anschluss nach oben herzustellen – jeder Punkt zählt.

Für Magdeburg bietet die Partie die Chance, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen und die eigene Heimstärke unter Beweis zu stellen. Ein Sieg wäre ein klares Statement.

Karlsruhe reist mit breitem Rückenwind aus dem jüngsten Auswärtserfolg gegen Darmstadt an, muss aber auswärts gegen einen formstarken Gegner bestehen. Die Aufgabe ist anspruchsvoll.

Wo das Spiel live zu sehen ist, findet ihr nachfolgend.





Magdeburg vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Form

Magdeburg kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 2:0-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden. Zuvor gelang ein deutlicher 3:0-Auswärtssieg gegen Hannover 96. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte sieben.

Der Karlsruher SC kommt mit einer schwachen Bilanz: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war ein 4:0-Auswärtssieg gegen Darmstadt. Davor gab es eine 2:0-Niederlage gegen St. Pauli sowie ein 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg. In diesen fünf Partien erzielte Karlsruhe sieben Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 1. März 2026 in der 2. Bundesliga statt: Magdeburg verlor zu Hause mit 1:3 gegen den Karlsruher SC. Aus den letzten fünf Duellen holte Karlsruhe drei Siege, Magdeburg keinen – einmal gab es ein Unentschieden. Die Bilanz spricht damit deutlich für den KSC.

Magdeburg vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.