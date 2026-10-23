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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs. Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Magdeburg - Karlsruher SC
Magdeburg
Karlsruher SC
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Magdeburg gegen Karlsruher SC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Magdeburg und Karlsruher SC beginnt am 24.10.2026, 13:00.

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Anstoßzeit Magdeburg gegen Karlsruher SC

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 9
Avnet Arena

Wer zeigt / überträgt Magdeburg vs Karlsruher SC heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf WOW übertragen. Dort kann das Spiel bequem per Livestream verfolgt werden.

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Magdeburg vs. Karlsruher SC: Spielvorschau

In der Avnet Arena in Magdeburg empfängt der 1. FC Magdeburg den Karlsruher SC zum 2.-Bundesliga-Duell. Petrik Sander trifft auf Maximilian Senft – zwei Trainer mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen.

Magdeburg steht im oberen Tabellendrittel und hat sich in dieser Saison als stabile Einheit präsentiert. Die Mannschaft zählt zu den Teams, die den Aufstieg im Blick behalten können.

Der Karlsruher SC hingegen steckt tief in der Krise. Der KSC befindet sich im unteren Tabellendrittel und kämpft darum, den Anschluss nach oben herzustellen – jeder Punkt zählt.

Für Magdeburg bietet die Partie die Chance, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen und die eigene Heimstärke unter Beweis zu stellen. Ein Sieg wäre ein klares Statement.

Karlsruhe reist mit breitem Rückenwind aus dem jüngsten Auswärtserfolg gegen Darmstadt an, muss aber auswärts gegen einen formstarken Gegner bestehen. Die Aufgabe ist anspruchsvoll.

Wo das Spiel live zu sehen ist, findet ihr nachfolgend.


Magdeburg vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Magdeburg vs Karlsruher SC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Sander

Form

FCM

FCM - Form

BSC
N2-1
FCK
S3-0
GFT
U1-1
H96
S3-0
DOD
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
KSC

KSC - Form

H96
U2-2
COT
N0-3
FCN
N0-1
FCP
N2-0
SVD
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Magdeburg kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 2:0-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden. Zuvor gelang ein deutlicher 3:0-Auswärtssieg gegen Hannover 96. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte sieben.

Der Karlsruher SC kommt mit einer schwachen Bilanz: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war ein 4:0-Auswärtssieg gegen Darmstadt. Davor gab es eine 2:0-Niederlage gegen St. Pauli sowie ein 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg. In diesen fünf Partien erzielte Karlsruhe sieben Tore und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MagdeburgUnentschiedenKarlsruher SC
0
1
4
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
3
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
7
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
END
4Erzielte Tore16
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 1. März 2026 in der 2. Bundesliga statt: Magdeburg verlor zu Hause mit 1:3 gegen den Karlsruher SC. Aus den letzten fünf Duellen holte Karlsruhe drei Siege, Magdeburg keinen – einmal gab es ein Unentschieden. Die Bilanz spricht damit deutlich für den KSC.

Magdeburg vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
843184+415
S
U
S
N
S
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
84221515014
N
U
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
84131411+313
N
S
U
S
N
7
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
8
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
83231313011
S
S
U
N
U
9
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
82241115-48
S
U
N
U
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
82241115-48
N
U
U
N
S
13
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
82241014-48
S
N
N
N
U
14
VfL BochumVfL BochumBOC
9225610-48
U
N
N
N
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
16
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
17
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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