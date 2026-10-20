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Wer zeigt / überträgt Liverpool vs. FC Villarreal heute live im TV und Livestream?

Liverpool - FC Villarreal
Liverpool
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In der Champions League spielt Liverpool gegen FC Villarreal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Liverpool und FC Villarreal beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Liverpool gegen FC Villarreal

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Champions League - Spielwoche 3
Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs FC Villarreal heute live im TV und Livestream?

Liverpool vs. Villarreal wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

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Liverpool vs. FC Villarreal: Spielvorschau

Liverpool empfängt Villarreal am Dienstagabend in der UEFA Champions League an der Anfield Road. Für Andoni Iraolas Mannschaft ist es die dritte Partie der Ligaphase – und eine Gelegenheit, die starke Tabellenposition weiter auszubauen.

Die Reds reisen mit Rückenwind in dieses Spiel. Zuletzt bezwang Liverpool Brentford in der Premier League mit 2:1, nachdem zuvor LASK mit 6:3 aus dem Stadion gefegt wurde. Die Offensive zeigt sich in beeindruckender Verfassung.

Besonders im Fokus steht der 18-jährige Flügelstürmer Rio Ngumoha. Das Talent kam gegen Brentford von der Bank und beeinflusste das Spiel unmittelbar – trotz Gerüchten über Interesse aus dem Norden Londons hat er klargestellt, dass seine Entwicklung bei Liverpool Priorität hat.

Florian Wirtz steht ebenfalls im Scheinwerferlicht. Der 23-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt in der Kritik, lieferte gegen Brentford jedoch eine starke Reaktion und bereitete neun Torchancen vor. Trainer Iraola stellte sich öffentlich hinter seinen Spieler und forderte eine ausgewogenere Berichterstattung über den 125-Millionen-Euro-Transfer.

Villarreal reist als Tabellen-14. der Champions League nach Merseyside. Das Team von Inigo Pérez trennte sich am Wochenende in der LaLiga torlos von Elche, schlug zuvor aber SSC Napoli in der Königsklasse mit 3:1. Die Gelbe U-Boot ist kein einfacher Gegner – das weiß Liverpool aus eigener Erfahrung.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


Liverpool vs. FC Villarreal: Aufstellungen

Liverpool vs FC Villarreal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
FC Villarreal crest
FC Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

FC Villarreal

Trainer

  • A. Iraola
  • Inigo Pérez

Form

LIV

LIV - Form

TOT
S3-1
BOU
S0-1
MCI
N0-3
LAS
S3-6
BRE
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VIL

VIL - Form

MAL
S1-3
LEV
S3-1
RMA
N1-0
NAP
S3-1
ELC
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Liverpool kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 2:1 gegen Brentford in der Premier League am 17. Oktober; davor gelang ein 6:3-Kantersieg gegen LASK in der Champions League. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Manchester City. Insgesamt erzielte Liverpool in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte sieben.

Villarreal gewann drei der letzten fünf Partien bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein torloses Remis gegen Elche in der LaLiga, dem ein 3:1-Sieg über SSC Napoli in der Champions League vorangegangen war. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Real Madrid. Villarreal traf in diesen fünf Spielen achtmal und ließ dreimal den Gegner passieren.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenFC Villarreal
3
1
1
Champions League
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
END
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
Europa League
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
END
Klub Freundschaftsspiele
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
END
8Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2022 im Halbfinale der Champions League statt: Liverpool gewann das Rückspiel bei Villarreal mit 3:2, nachdem das Hinspiel an der Anfield Road mit 2:0 gewonnen worden war. Aus den fünf erfassten Duellen – darunter auch zwei Begegnungen im Europa-League-Halbfinale 2016 – geht Liverpool mit drei Siegen hervor, Villarreal gewann einmal, eine Partie endete unentschieden.

Liverpool vs. FC Villarreal: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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