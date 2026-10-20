Das Spiel zwischen Liverpool und FC Villarreal beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Liverpool gegen FC Villarreal

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Anfield

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Liverpool vs. Villarreal wird in Deutschland live auf DAZN übertragen. Alle Infos zum Live-Stream sind unten aufgeführt.

Liverpool vs. FC Villarreal: Spielvorschau

Liverpool empfängt Villarreal am Dienstagabend in der UEFA Champions League an der Anfield Road. Für Andoni Iraolas Mannschaft ist es die dritte Partie der Ligaphase – und eine Gelegenheit, die starke Tabellenposition weiter auszubauen.

Die Reds reisen mit Rückenwind in dieses Spiel. Zuletzt bezwang Liverpool Brentford in der Premier League mit 2:1, nachdem zuvor LASK mit 6:3 aus dem Stadion gefegt wurde. Die Offensive zeigt sich in beeindruckender Verfassung.

Besonders im Fokus steht der 18-jährige Flügelstürmer Rio Ngumoha. Das Talent kam gegen Brentford von der Bank und beeinflusste das Spiel unmittelbar – trotz Gerüchten über Interesse aus dem Norden Londons hat er klargestellt, dass seine Entwicklung bei Liverpool Priorität hat.

Florian Wirtz steht ebenfalls im Scheinwerferlicht. Der 23-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt in der Kritik, lieferte gegen Brentford jedoch eine starke Reaktion und bereitete neun Torchancen vor. Trainer Iraola stellte sich öffentlich hinter seinen Spieler und forderte eine ausgewogenere Berichterstattung über den 125-Millionen-Euro-Transfer.

Villarreal reist als Tabellen-14. der Champions League nach Merseyside. Das Team von Inigo Pérez trennte sich am Wochenende in der LaLiga torlos von Elche, schlug zuvor aber SSC Napoli in der Königsklasse mit 3:1. Die Gelbe U-Boot ist kein einfacher Gegner – das weiß Liverpool aus eigener Erfahrung.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





Liverpool vs. FC Villarreal: Aufstellungen

Form

Liverpool kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 2:1 gegen Brentford in der Premier League am 17. Oktober; davor gelang ein 6:3-Kantersieg gegen LASK in der Champions League. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Manchester City. Insgesamt erzielte Liverpool in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte sieben.

Villarreal gewann drei der letzten fünf Partien bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein torloses Remis gegen Elche in der LaLiga, dem ein 3:1-Sieg über SSC Napoli in der Champions League vorangegangen war. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen Real Madrid. Villarreal traf in diesen fünf Spielen achtmal und ließ dreimal den Gegner passieren.

Bilanz direkte Duelle

Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Mai 2022 im Halbfinale der Champions League statt: Liverpool gewann das Rückspiel bei Villarreal mit 3:2, nachdem das Hinspiel an der Anfield Road mit 2:0 gewonnen worden war. Aus den fünf erfassten Duellen – darunter auch zwei Begegnungen im Europa-League-Halbfinale 2016 – geht Liverpool mit drei Siegen hervor, Villarreal gewann einmal, eine Partie endete unentschieden.

Liverpool vs. FC Villarreal: Die Tabellen

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