Das Spiel zwischen Liverpool und FC Chelsea beginnt am 28.10.2026, 21:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Liverpool gegen FC Chelsea

England EFL Cup - Spielwoche 4 28. Okt. 2026 - 16:00 Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs FC Chelsea heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Liverpool und FC Chelsea im EFL Cup wird live auf WOW übertragen. Alle Details zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Liverpool vs. FC Chelsea: Spielvorschau

Im Carabao Cup empfängt Liverpool den FC Chelsea in der vierten Runde des EFL Cups an der Anfield Road. Andoni Iraola trifft mit seinen Reds auf den von Xabi Alonso trainierten Londoner Klub.

Liverpool geht mit breiter Brust in diese Partie. Die Mannschaft feierte zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League – der vierte Pflichtspielsieg in Folge. Alexander Isak traf dabei nach einer Vorlage von Bradley Barcola, während ein abgefälschter Schuss von Florian Wirtz das Tor zum 1:0 einleitete.

Die Stimmung im Kader ist spürbar gut. Cody Gakpo betonte nach dem Brighton-Spiel, dass die Mannschaft ein echtes Wachstumsgefühl verspüre – nicht nur punktuell, sondern von Spiel zu Spiel. Für ihn ist die Atmosphäre an der Anfield Road ein entscheidender Faktor, gerade gegen Gegner dieser Kategorie.

Chelsea reist hingegen mit gemischten Gefühlen an. Die Blues verloren zuletzt mit 0:2 gegen Tottenham in der Premier League und konnten damit nicht an ihre starke Form der Vorwochen anknüpfen, als sie unter anderem Bournemouth mit 5:1 bezwangen.

In der Defensive setzt Iraola auf ein eingespieltes Trio: Virgil van Dijk führt die Abwehr an, flankiert von Ronald Araujo und dem aufstrebenden Jeremy Jacquet. Van Dijk lobte nach dem Brighton-Spiel ausdrücklich Araujos Aggressivität sowie Jacquets Ruhe und Potenzial.

Bei Chelsea steht Xabi Alonso vor einer taktischen Herausforderung: Reece James und Marco Palestra konkurrieren auf der rechten Abwehrseite, was die Frage nach der Aufstellung in einem Pokalspiel zusätzlich interessant macht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Liverpool vs. FC Chelsea: Aufstellungen

Form

Liverpool kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Reds gewannen zuletzt 2:0 gegen Brighton und feierten zuvor einen beeindruckenden 4:3-Erfolg gegen Villarreal in der Champions League sowie ein 1:2 bei Brentford in der Premier League. Einziger Dämpfer in diesem Zeitraum war eine 0:3-Niederlage gegen Manchester City. Insgesamt erzielte Liverpool in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte neun.

Chelsea kommt mit einer weniger konstanten Form nach Anfield. Aus den letzten fünf Spielen holten die Blues zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Besonders auffällig: der 5:1-Kantersieg gegen Bournemouth, dem jedoch Niederlagen gegen Brentford (0:3) und zuletzt Tottenham (0:2) gegenüberstehen. Chelsea erzielte in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber acht.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete im Mai 2026 in der Premier League mit einem 1:1 an der Anfield Road. In den fünf vorangegangenen Duellen hat Chelsea die Nase leicht vorn: Die Londoner gewannen zwei Partien, Liverpool eine – darunter ein 1:0-Sieg im EFL Cup im Februar 2024. Zwei weitere Begegnungen gingen an Chelsea, was die Serie zugunsten der Blues kippt, wenngleich Liverpool zuletzt das direktere Duell an der Anfield Road nicht verloren hat.

Liverpool vs. FC Chelsea: Die Tabellen

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