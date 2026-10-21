Das Spiel zwischen Lille und Galatasaray beginnt am 21.10.2026, 18:45.

Deutschland DAZN Österreich Sky Austria

Anstoßzeit Lille gegen Galatasaray

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wer zeigt / überträgt Lille vs Galatasaray heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Lille vs. Galatasaray: Spielvorschau

Im Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq empfängt Lille den türkischen Rekordmeister Galatasaray in der UEFA Champions League. Beide Mannschaften befinden sich in der unteren Hälfte der Ligaphase und kämpfen um wichtige Punkte für das Weiterkommen.

Für Lille ist es nach der deutlichen 3:0-Niederlage gegen Arsenal in der Champions League eine Chance zur Wiedergutmachung auf europäischem Parkett. Trainer Davide Ancelotti muss dabei auf Tiago Santos verletzt und auf den gesperrten Ethan Mbappé verzichten – zwei empfindliche Ausfälle für die Defensive.

Galatasaray reist nach Frankreich mit frischem Rückenwind aus der Süper Lig, hat in der Champions League zuletzt aber schmerzhaft erfahren, was Weltklasse-Fußball bedeutet. Das 1:4 gegen den FC Barcelona hat Spuren hinterlassen – und mit Rafael Leão steht nun auch ein wichtiger Offensivspieler verletzt nicht zur Verfügung.

Victor Osimhen führt den Angriff der Gäste an. Der Nigerianer, der seit seinem Wechsel nach Istanbul die Süper Lig aufmischt, ist Galatasarays gefährlichste Waffe und der Mann, den Lilles Abwehr unbedingt unter Kontrolle halten muss.

Wer diese Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und im Live-Stream.





Lille vs. Galatasaray: Aufstellungen

Form

Lille kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Davide Ancelotti zwei Siege, ein Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Brest in der Ligue 1, zuvor eine 3:0-Niederlage gegen Arsenal in der Champions League. Positiv zu vermerken ist der 1:0-Sieg gegen Le Havre. Insgesamt erzielte Lille in diesen fünf Spielen sieben Treffer und ließ sieben Gegentore zu.

Galatasaray präsentiert sich in ähnlicher Verfassung: zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der Klub mit 1:0 bei Gençlerbirliği in der Süper Lig, davor folgte das 1:4 gegen Barcelona in der Champions League. Ein deutliches 0:4 gegen Trabzonspor trübt die Bilanz zusätzlich. Galatasaray traf in diesen fünf Partien achtmal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf direkten Duelle zwischen Lille und Galatasaray liegen keine Daten vor. Aktuelle Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Lille vs. Galatasaray: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.