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Champions League
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Wer zeigt / überträgt Lille vs. Galatasaray heute live im TV und Livestream?

Lille - Galatasaray
Lille
Galatasaray
Champions League

In der Champions League spielt Lille gegen Galatasaray. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lille und Galatasaray beginnt am 21.10.2026, 18:45.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Lille gegen Galatasaray

crest
Champions League - Spielwoche 3
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wer zeigt / überträgt Lille vs Galatasaray heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

DAZN

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Lille vs. Galatasaray: Spielvorschau

Im Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq empfängt Lille den türkischen Rekordmeister Galatasaray in der UEFA Champions League. Beide Mannschaften befinden sich in der unteren Hälfte der Ligaphase und kämpfen um wichtige Punkte für das Weiterkommen.

Für Lille ist es nach der deutlichen 3:0-Niederlage gegen Arsenal in der Champions League eine Chance zur Wiedergutmachung auf europäischem Parkett. Trainer Davide Ancelotti muss dabei auf Tiago Santos verletzt und auf den gesperrten Ethan Mbappé verzichten – zwei empfindliche Ausfälle für die Defensive.

Galatasaray reist nach Frankreich mit frischem Rückenwind aus der Süper Lig, hat in der Champions League zuletzt aber schmerzhaft erfahren, was Weltklasse-Fußball bedeutet. Das 1:4 gegen den FC Barcelona hat Spuren hinterlassen – und mit Rafael Leão steht nun auch ein wichtiger Offensivspieler verletzt nicht zur Verfügung.

Victor Osimhen führt den Angriff der Gäste an. Der Nigerianer, der seit seinem Wechsel nach Istanbul die Süper Lig aufmischt, ist Galatasarays gefährlichste Waffe und der Mann, den Lilles Abwehr unbedingt unter Kontrolle halten muss.

Wer diese Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und im Live-Stream.


Lille vs. Galatasaray: Aufstellungen

Lille vs Galatasaray Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
page.match.formation.title
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Berke ÖzerBerke ÖzerR. PerraudR. Perraudteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyN. MukauN. MukauN. BentalebN. BentalebBenjamin AndréBenjamin AndréD. BakwaD. BakwaHákon Arnar HaraldssonHákon Arnar HaraldssonO. GiroudO. GiroudU. CakirU. CakirAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciR. SallaiR. SallaiDavinson SánchezDavinson SánchezE. ElmaliE. ElmaliYunus AkgünYunus AkgünL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. Osimhen
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Lille

Startelf

Galatasaray

Trainer

  • D. Ancelotti
  • O. Buruk

Form

LIL

LIL - Form

NCE
N2-1
ZUL
S2-1
LEH
S1-0
ARS
N3-0
B29
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
GAL

GAL - Form

TRS
N4-0
PEN
U3-3
KAS
S3-1
BAR
N1-4
GEN
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lille kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Davide Ancelotti zwei Siege, ein Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Brest in der Ligue 1, zuvor eine 3:0-Niederlage gegen Arsenal in der Champions League. Positiv zu vermerken ist der 1:0-Sieg gegen Le Havre. Insgesamt erzielte Lille in diesen fünf Spielen sieben Treffer und ließ sieben Gegentore zu.

Galatasaray präsentiert sich in ähnlicher Verfassung: zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann der Klub mit 1:0 bei Gençlerbirliği in der Süper Lig, davor folgte das 1:4 gegen Barcelona in der Champions League. Ein deutliches 0:4 gegen Trabzonspor trübt die Bilanz zusätzlich. Galatasaray traf in diesen fünf Partien achtmal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf direkten Duelle zwischen Lille und Galatasaray liegen keine Daten vor. Aktuelle Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Lille vs. Galatasaray: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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