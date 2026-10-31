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La Liga
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Wer zeigt / überträgt Levante vs. Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Levante - Atletico Madrid
Levante
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In der La Liga spielt Levante gegen Atletico Madrid. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Levante und Atletico Madrid beginnt am 31.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Levante gegen Atletico Madrid

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La Liga - Spielwoche 11
Estadio Ciudad de Valencia

Wer zeigt / überträgt Levante vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Levante und Atlético Madrid ist live auf DAZN zu sehen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Levante vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Im Estadio Ciudad de Valencia empfängt Levante den Tabellenzweiten Atlético Madrid in der La Liga. Die Colchoneros reisen als klarer Favorit an – mit Rückenwind aus zuletzt starken Ergebnissen im In- und Ausland.

Levante steht auf Tabellenplatz 14 und kämpft um Stabilität in der oberen Tabellenhälfte. Luis Castro muss dabei auf mehrere verletzte Spieler verzichten, was die Aufgabe gegen einen der formstärksten Klubs der Liga zusätzlich erschwert.

Bei Atlético hat Julián Álvarez zuletzt für Schlagzeilen gesorgt – und das nicht nur auf dem Platz. Der argentinische Stürmer entschuldigte sich öffentlich bei den Fans für seine Aussagen während der Weltmeisterschaft, in denen er seinen Wunsch geäußert hatte, für den FC Barcelona zu spielen. Mit zwei Toren in den letzten zwei Pflichtspielen arbeitet er hart daran, das Vertrauen der Anhänger zurückzugewinnen.

Trainer Diego Simeone lobte die Haltung seines Angreifers ausdrücklich und betonte, dass Álvarez mit Demut und Arbeitseifer vorangeht. Auch auf der Transferfront bleibt Atlético ein viel diskutierter Klub – Arsenal soll Interesse an Álex Baena haben, doch die Madrilenen haben klar signalisiert, dass sie im Winter nicht verkaufen werden.

Die Partie bietet Atlético die Chance, den Abstand zur Tabellenspitze weiter zu verkürzen. Alle Infos zur Übertragung und zum Live-Stream gibt es im Folgenden.

Levante vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Levante vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Levante crest
Levante
LEV
Aufstellung
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-4-2
M. RyanM. Ryanteam-logoI. NdukweNacho PérezNacho PérezA. MandiA. MandiManuel SánchezManuel SánchezD. RequenaD. RequenaJ. OlasagastiJ. OlasagastiO. ReyO. ReyRoger BruguéRoger BruguéThiago FernándezThiago FernándezI. RomeroI. RomeroJ. OblakJ. OblakC. RomeroC. RomeroA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillÁlex BaenaÁlex BaenaP. BarriosP. BarriosM. LlorenteM. LlorenteG. SimeoneG. SimeoneJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezJ. DavidJ. David
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-3-3
Levante

Startelf

Atletico Madrid

Trainer

  • L. Castro
  • D. Simeone

Form

LEV

LEV - Form

VIL
N3-1
SEV
U3-3
COR
U1-1
ATH
S3-1
RSO
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ATM

ATM - Form

ALA
S1-2
MUN
S2-0
ESP
S0-1
VFB
U1-1
COR
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Levante kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 gegen Real Sociedad, das mit einer Niederlage endete. Zuvor gelang ein 3:1-Erfolg gegen Athletic Bilbao. Insgesamt erzielte Levante in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Atlético Madrid präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gab es ein 1:0 gegen Deportivo de A Coruña in der Liga, davor ein 1:1-Remis bei VfB Stuttgart in der Champions League. In diesen fünf Begegnungen traf Atlético sechsmal und ließ nur zwei Gegentore zu – eine der kompaktesten Defensivleistungen in Spanien.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LevanteUnentschiedenAtletico Madrid
1
2
2
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
Levante badge
Levante
LEV
1
END
Spanien Copa del Rey
Levante badge
Levante
LEV
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
Levante badge
Levante
LEV
1
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der La Liga endete am 31. Januar 2026 mit einem torlosen 0:0 in Valencia. Davor gewann Atlético Madrid das Heimspiel im November 2025 mit 3:1. Aus den letzten fünf direkten Duellen – inklusive eines Copa-del-Rey-Spiels – hat Atlético die Oberhand behalten und Levante in keiner dieser Begegnungen verloren.

Levante vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
109014011+2927
N
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
S
S
S
N
S
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
U
N
S
U
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
S
S
S
S
N
6
FC SevillaFC SevillaSEV
105231616017
S
N
U
N
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
U
N
N
U
N
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
S
N
U
U
U
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
U
S
U
S
U
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
113351515012
N
S
U
N
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
N
U
N
U
N
12
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
S
N
N
U
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
103251020-1011
N
S
N
U
N
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
S
N
U
N
N
15
LevanteLevanteLEV
102441619-310
N
S
U
U
N
16
ElcheElcheELC
102441417-310
S
U
U
S
N
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
N
U
U
S
N
18
GetafeGetafeGET
10235515-109
N
U
N
S
N
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
N
U
U
N
S
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
U
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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