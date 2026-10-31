Das Spiel zwischen Levante und Atletico Madrid beginnt am 31.10.2026, 14:00.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Levante gegen Atletico Madrid

La Liga - Spielwoche 11 31. Okt. 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Wer zeigt / überträgt Levante vs Atletico Madrid heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Levante und Atlético Madrid ist live auf DAZN zu sehen. TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Levante vs. Atletico Madrid: Spielvorschau

Im Estadio Ciudad de Valencia empfängt Levante den Tabellenzweiten Atlético Madrid in der La Liga. Die Colchoneros reisen als klarer Favorit an – mit Rückenwind aus zuletzt starken Ergebnissen im In- und Ausland.

Levante steht auf Tabellenplatz 14 und kämpft um Stabilität in der oberen Tabellenhälfte. Luis Castro muss dabei auf mehrere verletzte Spieler verzichten, was die Aufgabe gegen einen der formstärksten Klubs der Liga zusätzlich erschwert.

Bei Atlético hat Julián Álvarez zuletzt für Schlagzeilen gesorgt – und das nicht nur auf dem Platz. Der argentinische Stürmer entschuldigte sich öffentlich bei den Fans für seine Aussagen während der Weltmeisterschaft, in denen er seinen Wunsch geäußert hatte, für den FC Barcelona zu spielen. Mit zwei Toren in den letzten zwei Pflichtspielen arbeitet er hart daran, das Vertrauen der Anhänger zurückzugewinnen.

Trainer Diego Simeone lobte die Haltung seines Angreifers ausdrücklich und betonte, dass Álvarez mit Demut und Arbeitseifer vorangeht. Auch auf der Transferfront bleibt Atlético ein viel diskutierter Klub – Arsenal soll Interesse an Álex Baena haben, doch die Madrilenen haben klar signalisiert, dass sie im Winter nicht verkaufen werden.

Die Partie bietet Atlético die Chance, den Abstand zur Tabellenspitze weiter zu verkürzen. Alle Infos zur Übertragung und zum Live-Stream gibt es im Folgenden.

Levante vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Form

Levante kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 gegen Real Sociedad, das mit einer Niederlage endete. Zuvor gelang ein 3:1-Erfolg gegen Athletic Bilbao. Insgesamt erzielte Levante in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Atlético Madrid präsentiert sich in starker Verfassung mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gab es ein 1:0 gegen Deportivo de A Coruña in der Liga, davor ein 1:1-Remis bei VfB Stuttgart in der Champions League. In diesen fünf Begegnungen traf Atlético sechsmal und ließ nur zwei Gegentore zu – eine der kompaktesten Defensivleistungen in Spanien.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der La Liga endete am 31. Januar 2026 mit einem torlosen 0:0 in Valencia. Davor gewann Atlético Madrid das Heimspiel im November 2025 mit 3:1. Aus den letzten fünf direkten Duellen – inklusive eines Copa-del-Rey-Spiels – hat Atlético die Oberhand behalten und Levante in keiner dieser Begegnungen verloren.

Levante vs. Atletico Madrid: Die Tabellen