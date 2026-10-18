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Wer zeigt / überträgt Leeds vs. Manchester United heute live im TV und Livestream?

Leeds - Manchester United
Leeds
Manchester United
Premier League

In der Premier League spielt Leeds gegen Manchester United. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Leeds und Manchester United beginnt am 18.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Leeds gegen Manchester United

crest
Premier League - Spielwoche 7
Elland Road

Wer zeigt / überträgt Leeds vs Manchester United heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf WOW übertragen. Dort ist die Partie als Live-Stream verfügbar.

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Leeds vs. Manchester United: Spielvorschau

Im Elland Road empfängt Leeds United Manchester United in einem Premier-League-Duell, das für beide Klubs aus sehr unterschiedlichen Gründen richtungsweisend ist.

Leeds steht auf dem siebten Tabellenplatz und hat sich unter Daniel Farke als ernstzunehmende Kraft im Oberhaus etabliert. Der deutsche Trainer, der den Klub zurück in die Premier League geführt hat, steht kurz davor, seinen Vertrag bis 2029 zu verlängern – ein Signal der Stabilität, das im modernen Fußball selten geworden ist.

Manchester United hingegen steckt in einer ernsthaften Krise. Michael Carrick, erst in diesem Sommer als Cheftrainer bestätigt, hat die Erwartungen bislang nicht erfüllt. Die Reds Devils befinden sich im unteren Tabellenmittelfeld und kommen nach einer 2:0-Niederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League nach Leeds.

Die Personallage bei United ist angespannt. Eine lange Verletztenliste und öffentliche Unruhe rund um den Klub setzen Carrick zusätzlich unter Druck. Auch Torhüter André Onana, derzeit an Trabzonspor verliehen, sorgt mit einem peinlichen Gegentor direkt aus einer Ecke für negative Schlagzeilen – ein weiteres Symbol für die Schwierigkeiten, mit denen der Klub zu kämpfen hat.

Bei Leeds läuft es deutlich ruhiger. Farkes Mannschaft hat Stabilität gefunden, auch wenn die Personalabteilung nicht ohne Sorgen ist. Brenden Aaronson sucht noch nach seiner besten Form, während der Kader insgesamt Geschlossenheit ausstrahlt.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.


Leeds vs. Manchester United: Aufstellungen

Leeds vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Leeds crest
Leeds
LEE
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. TanakaA. TanakaG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-5-2
Leeds

Startelf

Manchester United

Trainer

  • D. Farke
  • M. Carrick

Form

LEE

LEE - Form

BHA
U1-1
CHE
N6-3
NEW
S4-1
CRY
U0-0
ARS
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
MUN

MUN - Form

MCI
N0-1
BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Leeds kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen ins Duell: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der deutlichste Ausreißer war das 4:1 gegen Newcastle United, während das jüngste Spiel – eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal – zeigt, dass gegen die Topklubs noch Luft nach oben besteht. Insgesamt erzielte Leeds in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber auch zehn.

Manchester United hat in den letzten fünf Spielen keinen einzigen Sieg geholt: drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Das bislang letzte Resultat war das 1:1 gegen Tottenham, davor folgte die 0:2-Pleite gegen Atlético Madrid in der Champions League. United hat in diesen fünf Partien nur vier Tore erzielt und sieben kassiert – eine Offenbarung der Probleme auf beiden Seiten des Platzes.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LeedsUnentschiedenManchester United
1
2
2
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 in der Premier League statt: Manchester United verlor daheim gegen Leeds mit 1:2. Davor trennten sich die Teams im Januar 2026 in Elland Road mit 1:1. Aus den letzten fünf Duellen – darunter auch Freundschaftsspiele – hat kein Team eine klare Dominanz hergestellt; die Serie ist eng und ausgeglichen.

Leeds vs. Manchester United: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
8
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
S
U
N
S
N
14
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
15
CoventryCoventryCOV
6204511-66
S
S
N
N
N
16
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
17
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
N
N
S
U
U
18
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
19
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
Champions League
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