Das Spiel zwischen Leeds und Manchester United beginnt am 18.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Leeds gegen Manchester United

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 Elland Road

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Leeds vs. Manchester United: Spielvorschau

Im Elland Road empfängt Leeds United Manchester United in einem Premier-League-Duell, das für beide Klubs aus sehr unterschiedlichen Gründen richtungsweisend ist.

Leeds steht auf dem siebten Tabellenplatz und hat sich unter Daniel Farke als ernstzunehmende Kraft im Oberhaus etabliert. Der deutsche Trainer, der den Klub zurück in die Premier League geführt hat, steht kurz davor, seinen Vertrag bis 2029 zu verlängern – ein Signal der Stabilität, das im modernen Fußball selten geworden ist.

Manchester United hingegen steckt in einer ernsthaften Krise. Michael Carrick, erst in diesem Sommer als Cheftrainer bestätigt, hat die Erwartungen bislang nicht erfüllt. Die Reds Devils befinden sich im unteren Tabellenmittelfeld und kommen nach einer 2:0-Niederlage gegen Atlético Madrid in der Champions League nach Leeds.

Die Personallage bei United ist angespannt. Eine lange Verletztenliste und öffentliche Unruhe rund um den Klub setzen Carrick zusätzlich unter Druck. Auch Torhüter André Onana, derzeit an Trabzonspor verliehen, sorgt mit einem peinlichen Gegentor direkt aus einer Ecke für negative Schlagzeilen – ein weiteres Symbol für die Schwierigkeiten, mit denen der Klub zu kämpfen hat.

Bei Leeds läuft es deutlich ruhiger. Farkes Mannschaft hat Stabilität gefunden, auch wenn die Personalabteilung nicht ohne Sorgen ist. Brenden Aaronson sucht noch nach seiner besten Form, während der Kader insgesamt Geschlossenheit ausstrahlt.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live verfolgt werden kann.





Leeds vs. Manchester United: Aufstellungen

Form

Leeds kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen ins Duell: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der deutlichste Ausreißer war das 4:1 gegen Newcastle United, während das jüngste Spiel – eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal – zeigt, dass gegen die Topklubs noch Luft nach oben besteht. Insgesamt erzielte Leeds in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber auch zehn.

Manchester United hat in den letzten fünf Spielen keinen einzigen Sieg geholt: drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Das bislang letzte Resultat war das 1:1 gegen Tottenham, davor folgte die 0:2-Pleite gegen Atlético Madrid in der Champions League. United hat in diesen fünf Partien nur vier Tore erzielt und sieben kassiert – eine Offenbarung der Probleme auf beiden Seiten des Platzes.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 in der Premier League statt: Manchester United verlor daheim gegen Leeds mit 1:2. Davor trennten sich die Teams im Januar 2026 in Elland Road mit 1:1. Aus den letzten fünf Duellen – darunter auch Freundschaftsspiele – hat kein Team eine klare Dominanz hergestellt; die Serie ist eng und ausgeglichen.

Leeds vs. Manchester United: Die Tabellen

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