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Europa League
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Wer zeigt / überträgt Lech Posen vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Lech Posen - Bayer Leverkusen
Lech Posen
Bayer Leverkusen
Europa League

In der Europa League spielt Lech Posen gegen Bayer Leverkusen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lech Posen und Bayer Leverkusen beginnt am 15.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Lech Posen gegen Bayer Leverkusen

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Europa League - Spielwoche 2
Stadion Poznan

Wer zeigt / überträgt Lech Posen vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lech Posen und Bayer Leverkusen ist in Deutschland über WOW und RTL+ live zu sehen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

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Lech Posen vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

Im Stadion Poznan empfängt Lech Posen Bayer Leverkusen in der Europa League. Für beide Mannschaften geht es darum, in der Gruppenphase wichtige Punkte zu sammeln.

Die Gastgeber aus Polen stehen in der Europa-League-Tabelle weit hinten und brauchen dringend einen Sieg, um ihre Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Trainer Niels Frederiksen hat zuletzt in der Ekstraklasa überzeugt, doch der europäische Wettbewerb stellt eine andere Herausforderung dar.

Bayer Leverkusen reist in starker Bundesliga-Form nach Poznan. Carles Martinez' Mannschaft hat zuletzt drei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und präsentiert sich als eine der formstärksten Mannschaften im Wettbewerb.

Die Werkself belegt in der Europa League aktuell Platz acht und hat damit eine solide Ausgangsposition im Vergleich zu den Gastgebern. Ein Sieg würde die Position weiter festigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Lech Posen vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Lech Posen vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • N. Frederiksen

Form

LCH

LCH - Form

RAK
S1-0
GOR
N2-1
CRY
N4-0
RAR
S5-1
SLA
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
B04

B04 - Form

FCU
S4-0
FCA
U2-2
CEL
S2-0
RBL
S2-0
M05
S3-4
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Lech Posen kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: drei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Ekstraklasa gegen Slask Breslau mit 4:1. Zuvor gab es jedoch eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Crystal Palace in der Europa League. Insgesamt erzielte Lech Posen in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte acht.

Bayer Leverkusen präsentiert sich in beeindruckender Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 4:3-Auswärtssieg bei Mainz 05 in der Bundesliga. Zuvor besiegte die Werkself RB Leipzig mit 2:0 und Union Berlin mit 4:0. Leverkusen erzielte in diesem Zeitraum zwölf Treffer und ließ lediglich fünf zu.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Begegnungen zwischen Lech Posen und Bayer Leverkusen vor.

Lech Posen vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
S
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
S
3
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
110041+33
S
5
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
110030+33
S
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
S
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
8
OFI KretaOFI KretaOFI
110020+23
S
10
LyonLyonOL
110021+13
S
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
S
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
S
13
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
14
RB SalzburgRB SalzburgSAL
110010+13
S
15
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
17
RennesRennesREN
10100001
U
21
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
N
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
22
LilleströmLilleströmLIL
100112-10
N
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
25
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
100101-10
N
28
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
100113-20
N
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
N
29
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
34
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
100103-30
N
35
Lech PosenLech PosenLCH
100104-40
N
36
NijmegenNijmegenNEC
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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