Das Spiel zwischen Lech Posen und Bayer Leverkusen beginnt am 15.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Lech Posen gegen Bayer Leverkusen

Europa League - Spielwoche 2 15. Okt. 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Wer zeigt / überträgt Lech Posen vs Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lech Posen und Bayer Leverkusen ist in Deutschland über WOW und RTL+ live zu sehen. Nachfolgend sind die verfügbaren Übertragungsoptionen aufgeführt.

Lech Posen vs. Bayer Leverkusen: Spielvorschau

Im Stadion Poznan empfängt Lech Posen Bayer Leverkusen in der Europa League. Für beide Mannschaften geht es darum, in der Gruppenphase wichtige Punkte zu sammeln.

Die Gastgeber aus Polen stehen in der Europa-League-Tabelle weit hinten und brauchen dringend einen Sieg, um ihre Chancen auf das Weiterkommen zu wahren. Trainer Niels Frederiksen hat zuletzt in der Ekstraklasa überzeugt, doch der europäische Wettbewerb stellt eine andere Herausforderung dar.

Bayer Leverkusen reist in starker Bundesliga-Form nach Poznan. Carles Martinez' Mannschaft hat zuletzt drei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und präsentiert sich als eine der formstärksten Mannschaften im Wettbewerb.

Die Werkself belegt in der Europa League aktuell Platz acht und hat damit eine solide Ausgangsposition im Vergleich zu den Gastgebern. Ein Sieg würde die Position weiter festigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Lech Posen vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Form

Lech Posen kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: drei Siege und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Ekstraklasa gegen Slask Breslau mit 4:1. Zuvor gab es jedoch eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Crystal Palace in der Europa League. Insgesamt erzielte Lech Posen in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte acht.

Bayer Leverkusen präsentiert sich in beeindruckender Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war ein 4:3-Auswärtssieg bei Mainz 05 in der Bundesliga. Zuvor besiegte die Werkself RB Leipzig mit 2:0 und Union Berlin mit 4:0. Leverkusen erzielte in diesem Zeitraum zwölf Treffer und ließ lediglich fünf zu.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Begegnungen zwischen Lech Posen und Bayer Leverkusen vor.

Lech Posen vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.