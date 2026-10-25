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Italien Serie A
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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Wer zeigt / überträgt Lecce vs. Juventus FC heute live im TV und Livestream?

Lecce - Juventus FC
Lecce
Juventus FC
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt Lecce gegen Juventus FC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lecce und Juventus FC beginnt am 25.10.2026, 18:00.

DeutschlandDAZN

Anstoßzeit Lecce gegen Juventus FC

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Italien Serie A - Spielwoche 8
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Wer zeigt / überträgt Lecce vs Juventus FC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lecce und Juventus ist live bei DAZN zu sehen. Dort könnt ihr die Partie als Livestream verfolgen.

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Lecce vs. Juventus FC: Spielvorschau

Am Sonntag, den 25. Oktober 2026, empfängt der US Lecce im Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare Juventus FC zum Duell des achten Spieltags der Serie A 2026/27.

Die Salentiner treten als Gastgeber mit wachsendem Selbstvertrauen an. Zuletzt bezwang Lecce Udinese auswärts mit 3:0 und sammelte in den vergangenen vier Pflichtspielen sechs Punkte – ein Zeichen, dass Di Francescos Mannschaft in der Liga angekommen ist.

Juventus hingegen steckt in einer schwierigen Phase. In den letzten beiden Ligaspielen holten die Bianconeri nur einen Punkt, darunter eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Lazio. In der Europa League trennte man sich zuletzt 2:2 von Rennes – ein Ergebnis, das angesichts der Umstände noch als akzeptabel gelten kann.

Das Verletzungspech macht Spallettis Lage nicht einfacher. Mit Celik und Nico González fallen zwei weitere Stammspieler aus, womit sich die Ausfalliste der Turiner in dieser Saison auf 16 Spieler summiert hat.

Mit neun Punkten nach sieben Spieltagen liegt Lecce nur zwei Zähler hinter Juventus – die Tabellensituation verleiht dieser Begegnung eine zusätzliche Brisanz.

Wie und wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.


Lecce vs. Juventus FC: Aufstellungen

Lecce vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
page.match.formation.title
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-4-1-2
W. FalconeW. FalconeA. GalloA. GalloD. VeigaD. VeigaGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. NgomO. NgomM. KabaM. KabaY. MalehY. MalehW. GeubbelsW. Geubbelsteam-logoA. FatahK. N'DriK. N'DriG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerA. CambiasoA. CambiasoK. AlajbegovicK. AlajbegovicP. SarrP. SarrW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
4-3-3
Lecce

Startelf

Juventus FC

Trainer

  • E. Di Francesco
  • L. Spalletti

Form

LEC

LEC - Form

CGL
N1-0
MON
S3-2
MIL
N3-0
BOL
N1-2
UDI
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
JUV

JUV - Form

CRE
N0-1
CGL
U1-1
CEL
S1-2
LAZ
N0-3
REN
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lecce kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einer Niederlage und zwei weiteren Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war überzeugend: ein klares 3:0 bei Udinese. Zuvor verlor man jedoch zuhause gegen Bologna mit 1:2. Insgesamt erzielte Lecce in den letzten fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf.

Juventus weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel, das 2:2 gegen Rennes in der Europa League, folgte auf die schmerzhafte 0:3-Niederlage gegen Lazio in der Liga. Einzig der 1:2-Auswärtssieg bei Celta Vigo setzte in dieser Phase ein positives Zeichen. Die Bianconeri erzielten in diesen fünf Partien sieben Tore, kassierten aber neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LecceUnentschiedenJuventus FC
0
2
3
Italien Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Lecce badge
Lecce
LEC
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
END
Italien Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
END
3Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Mai 2026 in der Serie A statt – Juventus gewann damals mit 1:0 in Lecce. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Juventus die Serie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage sprechen für die Bianconeri, die dabei insgesamt sechs Tore erzielten und nur vier kassierten.

Lecce vs. Juventus FC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
8710165+1122
S
S
S
S
U
2
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
3
AS RomAS RomROM
8530196+1318
U
S
U
U
S
4
ComoComoCOM
8521147+717
S
S
U
N
S
5
AC MailandAC MailandMIL
7430147+715
S
U
S
U
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
7
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
N
N
U
S
S
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
10
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
N
U
S
N
U
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
73041011-19
N
S
N
N
N
12
LecceLecceLEC
7304912-39
S
N
N
S
N
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
N
N
U
N
S
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
N
N
N
N
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
7115817-94
N
N
U
S
N
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
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