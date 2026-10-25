Das Spiel zwischen Lecce und Juventus FC beginnt am 25.10.2026, 18:00.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Lecce gegen Juventus FC

Italien Serie A - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 13:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Wer zeigt / überträgt Lecce vs Juventus FC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Lecce und Juventus ist live bei DAZN zu sehen. Dort könnt ihr die Partie als Livestream verfolgen.

Lecce vs. Juventus FC: Spielvorschau

Am Sonntag, den 25. Oktober 2026, empfängt der US Lecce im Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare Juventus FC zum Duell des achten Spieltags der Serie A 2026/27.

Die Salentiner treten als Gastgeber mit wachsendem Selbstvertrauen an. Zuletzt bezwang Lecce Udinese auswärts mit 3:0 und sammelte in den vergangenen vier Pflichtspielen sechs Punkte – ein Zeichen, dass Di Francescos Mannschaft in der Liga angekommen ist.

Juventus hingegen steckt in einer schwierigen Phase. In den letzten beiden Ligaspielen holten die Bianconeri nur einen Punkt, darunter eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Lazio. In der Europa League trennte man sich zuletzt 2:2 von Rennes – ein Ergebnis, das angesichts der Umstände noch als akzeptabel gelten kann.

Das Verletzungspech macht Spallettis Lage nicht einfacher. Mit Celik und Nico González fallen zwei weitere Stammspieler aus, womit sich die Ausfalliste der Turiner in dieser Saison auf 16 Spieler summiert hat.

Mit neun Punkten nach sieben Spieltagen liegt Lecce nur zwei Zähler hinter Juventus – die Tabellensituation verleiht dieser Begegnung eine zusätzliche Brisanz.

Wie und wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.





Lecce vs. Juventus FC: Aufstellungen

Form

Lecce kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einer Niederlage und zwei weiteren Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war überzeugend: ein klares 3:0 bei Udinese. Zuvor verlor man jedoch zuhause gegen Bologna mit 1:2. Insgesamt erzielte Lecce in den letzten fünf Spielen acht Tore und kassierte fünf.

Juventus weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel, das 2:2 gegen Rennes in der Europa League, folgte auf die schmerzhafte 0:3-Niederlage gegen Lazio in der Liga. Einzig der 1:2-Auswärtssieg bei Celta Vigo setzte in dieser Phase ein positives Zeichen. Die Bianconeri erzielten in diesen fünf Partien sieben Tore, kassierten aber neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Mai 2026 in der Serie A statt – Juventus gewann damals mit 1:0 in Lecce. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Juventus die Serie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage sprechen für die Bianconeri, die dabei insgesamt sechs Tore erzielten und nur vier kassierten.

Lecce vs. Juventus FC: Die Tabellen

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