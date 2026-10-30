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Frankreich Ligue 1
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Wer zeigt / überträgt Le Havre vs. Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Le Havre - Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1

In der Frankreich Ligue 1 spielt Le Havre gegen Paris Saint-Germain. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Le Havre und Paris Saint-Germain beginnt am 30.10.2026, 19:00.

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Anstoßzeit Le Havre gegen Paris Saint-Germain

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9
Stade Océane

Wer zeigt / überträgt Le Havre vs Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Le Havre und Paris Saint-Germain wird live auf DAZN übertragen. Dort kann die Partie gestreamt werden.

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Le Havre vs. Paris Saint-Germain: Spielvorschau

Paris Saint-Germain reist als Ligue-1-Spitzenreiter zum Tabellenletzten Le Havre ins Stade Océane. Das Freitagabend-Duell bringt den Meister mit fünf Siegen in Serie gegen eine Mannschaft zusammen, die noch auf den ersten Saisonsieg wartet.

Le Havre steckt tief in der Abstiegskrise. Die jüngste 4:3-Niederlage gegen Marseille war das vierte Ligue-1-Spiel in Folge ohne Punktgewinn – ein Rückstand, der die Situation von Trainer Didier Digard zunehmend unter Druck setzt.

PSG dagegen kommt in starker Verfassung nach Le Havre. Zuletzt bezwang Luis Enriques Mannschaft Lyon mit 2:0 und setzte sich damit nach dem 4:2-Erfolg gegen den FC Barcelona in der Champions League nahtlos fort.

Dennoch warnte Enrique vor Selbstüberschätzung. Der Spanier betonte, dass sein Team gegen vermeintlich schwächere Gegner in der Vergangenheit regelmäßig Probleme hatte – und dass Le Havre mit seinem Mittelstürmer und den Außenstürmern durchaus Gefahr ausstrahlt.

Personell bleibt PSG gefordert. Khvicha Kvaratskhelia fällt nach seinem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus, auch Marquinhos und Ousmane Dembélé fehlen. Youngster wie Senny Mayulu und Mika Godts haben zuletzt gezeigt, dass die Breite des Kaders trägt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Le Havre vs. Paris Saint-Germain: Aufstellungen

Le Havre vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

5-3-2
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Aufstellung
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. GallonG. Gallonteam-logoD. Ouziadteam-logoJ. MwangaA. SekoA. Sekoteam-logoE. KoffiA. ToubaA. Toubateam-logoS. Ebonogteam-logoR. NdiayeA. RichardsonA. RichardsonM. SamattaM. Samattateam-logoR. FofanaM. SafonovM. SafonovLucas HernándezLucas HernándezI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoA. HakimiA. HakimiVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesM. AklioucheM. AklioucheDésiré DouéDésiré DouéF. TorresF. Torres
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
5-3-2
Le Havre

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • D. Digard
  • Luis Enrique

Form

LEH

LEH - Form

TFC
N3-2
BOU
S6-1
LIL
N1-0
AJA
N1-3
OM
N4-3
Tor erzielt (kassiert)
12/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PSG

PSG - Form

LEM
S3-1
MCI
S2-4
STR
S1-3
BAR
S4-2
OL
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Le Havre kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg war ein 6:1 im Freundschaftsspiel gegen Boulogne – in der Ligue 1 blieb Le Havre in allen vier Spielen ohne Punktgewinn, darunter eine 1:3-Niederlage gegen Auxerre und das jüngste 3:4 gegen Marseille. In diesen fünf Partien erzielte Le Havre elf Tore, kassierte aber zwölf.

PSG gewann alle fünf Partien des betrachteten Zeitraums und erzielte dabei 14 Tore bei nur vier Gegentoren. Neben dem 2:0 gegen Lyon und dem 4:2 gegen den FC Barcelona überzeugte die Mannschaft auch mit einem 4:2-Auswärtssieg bei Manchester City in der Champions League. PSG blieb in zwei der fünf Spiele ohne Gegentor.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Le HavreUnentschiedenParis Saint-Germain
0
1
4
Frankreich Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
END
Frankreich Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
END
Frankreich Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
END
5Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im Februar 2026 in der Ligue 1 statt: PSG gewann auswärts mit 1:0. Aus den fünf ausgewerteten Duellen gewann PSG viermal, einmal trennten sich die Teams unentschieden – Le Havre konnte keines der fünf Spiele für sich entscheiden.

Le Havre vs. Paris Saint-Germain: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
8521169+717
S
S
S
S
S
2
RennesRennesREN
85121814+416
S
N
S
N
S
3
LilleLilleLIL
8431116+515
U
U
S
N
S
4
AS MonacoAS MonacoASM
8431117+415
U
N
U
S
U
5
LyonLyonOL
8422137+614
N
S
N
S
U
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
N
S
N
S
U
7
LensLensRCL
84131612+413
S
S
S
N
U
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
S
S
S
N
N
9
LorientLorientLOR
833276+112
U
S
S
N
U
10
NizzaNizzaNCE
8323810-211
S
N
S
S
N
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
U
S
U
S
U
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
U
S
N
S
S
13
BrestBrestB29
82331412+29
N
U
S
N
N
14
AngersAngersSCO
8224915-68
U
N
N
S
U
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
U
N
N
S
U
16
StraßburgStraßburgSTR
82151218-67
N
N
N
N
U
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
U
N
N
N
N
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
N
N
N
N
U
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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