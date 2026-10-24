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Italien Serie A
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Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs. Parma Calcio 1913 heute live im TV und Livestream?

Lazio Rom - Parma Calcio 1913
Lazio Rom
Parma Calcio 1913
Italien Serie A

In der Serie A spielt Lazio Rom gegen Parma Calcio 1913. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Lazio Rom und Parma Calcio 1913 beginnt am 24.10.2026, 20:45.

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Anstoßzeit Lazio Rom gegen Parma Calcio 1913

crest
Italien Serie A - Spielwoche 8
Stadio Olimpico, Rome

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs Parma Calcio 1913 heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

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Lazio Rom vs. Parma Calcio 1913: Spielvorschau

Im Stadio Olimpico in Rom empfängt Lazio den Parma Calcio 1913 zum nächsten Spieltag der Serie A. Die Biancocelesti gehen als klarer Favorit in diese Partie und wollen ihre starke Saisonform bestätigen.

Lazio steht nach sieben Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz und ist punktgleich mit Inter an der Spitze. Gennaro Gattuso hat sein Team in beeindruckender Verfassung – zuletzt gewann die Mannschaft auswärts bei Juventus mit 3:0.

Parma hingegen steckt in ernsteren Schwierigkeiten. Die Ducali belegen aktuell den 19. Tabellenplatz und kämpfen gegen den Abstieg. Trainer Alberto Gilardino sucht dringend nach Stabilität in seiner Mannschaft.

Die jüngste 0:3-Niederlage beim FC Turin hat Parmas Lage weiter verschärft. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen zeigen, wie groß der Abstand zu den oberen Tabellenregionen derzeit ist.

Für Lazio ist dies die Gelegenheit, den Druck auf Inter aufrechtzuerhalten und die eigene Titelambitionen zu unterstreichen. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.


Lazio Rom vs. Parma Calcio 1913: Aufstellungen

Lazio Rom vs Parma Calcio 1913 Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ
page.match.formation.title
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
C. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinE. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ValeriE. ValeriAdrián BernabéAdrián BernabéS. BritschgiS. BritschgiG. FabbianG. FabbianM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romeroteam-logoS. Lontani
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-3-3
Lazio Rom

Startelf

Parma Calcio 1913

Trainer

  • G. Gattuso
  • A. Gilardino

Form

LAZ

LAZ - Form

VEN
S0-2
ARE
S2-0
JUV
U3-3
MON
S3-1
JUV
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PAR

PAR - Form

MON
U1-1
COM
N2-1
GEN
S2-1
INT
N3-0
TOR
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lazio kommt in starker Verfassung in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte das Team vier Siege und ein Unentschieden. Der jüngste Erfolg war das 3:0 auswärts bei Juventus in der Serie A – ein Ergebnis, das die Qualität der Mannschaft eindrucksvoll unter Beweis stellte. Zuvor gab es ein 3:1 gegen Monza sowie ein 2:0 in Venedig. Insgesamt erzielte Lazio in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte nur vier.

Parma präsentiert sich dagegen in schwacher Form: Aus fünf Spielen gab es lediglich einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft 0:3 beim FC Turin. Auch das 0:3 gegen Inter und die 1:2-Niederlage gegen Como zeigen, wie anfällig Parma derzeit ist. In fünf Spielen erzielte Parma nur drei Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Lazio RomUnentschiedenParma Calcio 1913
2
2
1
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
END
Italien Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
END
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
END
Italien Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
END
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Serie A endete am 4. April 2026 im Stadio Olimpico mit einem 1:1-Unentschieden. In den letzten fünf direkten Duellen steht die Bilanz bei je einem Sieg für Lazio und Parma, dazu kommen zwei Remis und ein weiterer Parma-Sieg. In diesen fünf Partien fielen insgesamt elf Tore.

Lazio Rom vs. Parma Calcio 1913: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
7610144+1019
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
7520163+1317
S
U
U
S
S
4
AC MailandAC MailandMIL
7430147+715
S
U
S
U
U
5
ComoComoCOM
7421127+514
S
U
N
S
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
7
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
N
U
S
S
S
9
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
N
U
S
N
U
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
7313107+310
N
S
U
S
N
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
73041011-19
N
S
N
N
N
12
LecceLecceLEC
7304912-39
S
N
N
S
N
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
N
U
N
S
U
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
N
S
U
N
U
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
N
N
N
N
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
7115817-94
N
N
U
S
N
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
N
N
S
N
U
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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