Das Spiel zwischen Lazio Rom und Parma Calcio 1913 beginnt am 24.10.2026, 20:45.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit Lazio Rom gegen Parma Calcio 1913

Italien Serie A - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Rome

Wer zeigt / überträgt Lazio Rom vs Parma Calcio 1913 heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Lazio Rom vs. Parma Calcio 1913: Spielvorschau

Im Stadio Olimpico in Rom empfängt Lazio den Parma Calcio 1913 zum nächsten Spieltag der Serie A. Die Biancocelesti gehen als klarer Favorit in diese Partie und wollen ihre starke Saisonform bestätigen.

Lazio steht nach sieben Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz und ist punktgleich mit Inter an der Spitze. Gennaro Gattuso hat sein Team in beeindruckender Verfassung – zuletzt gewann die Mannschaft auswärts bei Juventus mit 3:0.

Parma hingegen steckt in ernsteren Schwierigkeiten. Die Ducali belegen aktuell den 19. Tabellenplatz und kämpfen gegen den Abstieg. Trainer Alberto Gilardino sucht dringend nach Stabilität in seiner Mannschaft.

Die jüngste 0:3-Niederlage beim FC Turin hat Parmas Lage weiter verschärft. Drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen zeigen, wie groß der Abstand zu den oberen Tabellenregionen derzeit ist.

Für Lazio ist dies die Gelegenheit, den Druck auf Inter aufrechtzuerhalten und die eigene Titelambitionen zu unterstreichen. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.





Lazio Rom vs. Parma Calcio 1913: Aufstellungen

Form

Lazio kommt in starker Verfassung in dieses Spiel. Aus den letzten fünf Partien holte das Team vier Siege und ein Unentschieden. Der jüngste Erfolg war das 3:0 auswärts bei Juventus in der Serie A – ein Ergebnis, das die Qualität der Mannschaft eindrucksvoll unter Beweis stellte. Zuvor gab es ein 3:1 gegen Monza sowie ein 2:0 in Venedig. Insgesamt erzielte Lazio in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte nur vier.

Parma präsentiert sich dagegen in schwacher Form: Aus fünf Spielen gab es lediglich einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft 0:3 beim FC Turin. Auch das 0:3 gegen Inter und die 1:2-Niederlage gegen Como zeigen, wie anfällig Parma derzeit ist. In fünf Spielen erzielte Parma nur drei Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Serie A endete am 4. April 2026 im Stadio Olimpico mit einem 1:1-Unentschieden. In den letzten fünf direkten Duellen steht die Bilanz bei je einem Sieg für Lazio und Parma, dazu kommen zwei Remis und ein weiterer Parma-Sieg. In diesen fünf Partien fielen insgesamt elf Tore.

Lazio Rom vs. Parma Calcio 1913: Die Tabellen

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