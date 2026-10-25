Das Spiel zwischen LASK und RB Salzburg beginnt am 25.10.2026, 17:00.

Anstoßzeit LASK gegen RB Salzburg

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 12:00 Raiffeisen Arena

Wer zeigt / überträgt LASK vs RB Salzburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Abonnenten können die Partie dort im TV oder per Live-Stream verfolgen.

LASK vs. RB Salzburg: Spielvorschau

In der Raiffeisen Arena in Linz empfängt LASK den Stadtrivalen RB Salzburg in der Österreich 1. Bundesliga – ein Duell, das in dieser Saison bereits mehrfach für packende Partien gesorgt hat.

Für LASK-Trainer Dietmar Kühbauer ist es ein Spiel mit doppelter Bedeutung: Zuletzt gelang dem Team ein bemerkenswerter 3-2-Sieg gegen Sporting CP in der Champions League, was die Stimmung in Linz deutlich gehoben hat. In der Bundesliga steht LASK auf Rang drei und will den Anschluss nach oben halten.

RB Salzburg reist unter Trainer Danny Röhl nach Linz und belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz. Die Salzburger kommen nach einem 3-0-Sieg gegen Altach in der Bundesliga, auch wenn die Europa League zuletzt mit einer 0-4-Niederlage gegen AC Mailand einen Dämpfer brachte.

Die Bilanz der jüngsten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs ist eng und wechselhaft – beide Seiten wissen, dass nichts in diesem Derby selbstverständlich ist.

Wer das Spiel live verfolgen möchte: TV-Kanal und Live-Stream-Optionen sind weiter unten aufgeführt.





LASK vs. RB Salzburg: Aufstellungen

Form

LASK kommt mit zwei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war ein 3-2-Auswärtssieg gegen Sporting CP in der Champions League, zuvor gab es ein klares 4-0 gegen Austria Lustenau in der Bundesliga. Auf der anderen Seite steht eine 3-6-Niederlage gegen Liverpool sowie ein 0-2 gegen Rapid Wien. Insgesamt erzielte LASK in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte zwölf.

RB Salzburg weist aus den vergangenen fünf Spielen ein Unentschieden, zwei Siege und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gab es ein 2-2 in der Europa League gegen NK Celje, davor ein 3-0 gegen Altach in der Bundesliga. Die schwächste Leistung war die 0-4-Pleite gegen AC Mailand in der Europa League. Salzburg traf in diesem Zeitraum sechsmal und ließ achtmal hinter sich.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen LASK und RB Salzburg endete im Mai 2026 mit einem 2-1-Heimsieg für LASK in der Bundesliga. Insgesamt zeigen die letzten fünf direkten Duelle eine ausgeglichene Serie: LASK gewann zweimal, Salzburg zweimal, einmal trennten sich beide Seiten unentschieden – darunter ein 1-5 für Salzburg in Linz im Februar 2026, was verdeutlicht, wie offen diese Begegnungen verlaufen können.

LASK vs. RB Salzburg: Die Tabellen

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