Wer zeigt / überträgt Konyaspor vs. Gençlerbirliği heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Konyaspor und Gençlerbirliği beginnt am 14:00.
Anstoßzeit Konyaspor gegen Gençlerbirliği
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Konyaspor vs. Gençlerbirliği: Spielvorschau
Konyaspor vs. Gençlerbirliği: Aufstellungen
Konyaspor vs Gençlerbirliği Aufstellungen
4-2-3-1page.match.formation.title
Konyaspor
KSP
4-1-4-1
Gençlerbirliği
GEN
Startelf
Ersatzspieler
Trainer
- I. Palut
- B. Storck
Form
Bilanz direkte Duelle
Head to Head
3Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
Konyaspor vs. Gençlerbirliği: Die Tabellen
|#
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|9
|6
|2
|1
|20
|10
|+10
|20
S
S
U
S
S
|2
|8
|6
|1
|1
|17
|11
|+6
|19
S
S
N
S
S
|3
|8
|5
|1
|2
|22
|6
|+16
|16
S
S
S
U
N
|4
|8
|5
|1
|2
|18
|5
|+13
|16
S
S
S
N
S
|5
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|+4
|16
S
S
N
U
S
|6
|8
|5
|0
|3
|16
|10
|+6
|15
N
S
N
S
S
|7
|9
|5
|0
|4
|11
|9
|+2
|15
S
N
N
S
N
|8
|9
|4
|2
|3
|8
|12
|-4
|14
S
S
U
S
N
|9
|8
|4
|1
|3
|18
|13
|+5
|13
S
S
N
S
S
|10
|9
|3
|3
|3
|9
|11
|-2
|12
N
N
U
S
U
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|12
|0
|11
S
U
S
N
N
|12
|8
|3
|1
|4
|8
|11
|-3
|10
N
N
U
S
N
|13
|8
|2
|3
|3
|17
|16
|+1
|9
S
S
U
U
N
|14
|9
|2
|2
|5
|6
|9
|-3
|8
S
N
U
U
S
|15
|9
|2
|2
|5
|9
|15
|-6
|8
N
N
N
N
U
|16
|9
|2
|2
|5
|7
|18
|-11
|8
N
N
U
N
N
|17
|9
|1
|1
|7
|8
|21
|-13
|4
N
N
N
N
N
|18
|9
|1
|0
|8
|2
|23
|-21
|3
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg
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