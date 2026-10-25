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Süper Lig
team-logoKonyaspor
Konya Büyükşehir Stadyumu
team-logoGençlerbirliği
Ansehen auf Digiturk
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Wer zeigt / überträgt Konyaspor vs. Gençlerbirliği heute live im TV und Livestream?

In der Süper Lig spielt Konyaspor gegen Gençlerbirliği. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Konyaspor und Gençlerbirliği beginnt am 14:00.

DeutschlandDigiturk

Anstoßzeit Konyaspor gegen Gençlerbirliği

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Süper Lig - Spielwoche 9
Konya Büyükşehir Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Konyaspor vs Gençlerbirliği heute live im TV und Livestream?

Digiturk

Digiturk

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Konyaspor vs. Gençlerbirliği: Spielvorschau


Konyaspor vs. Gençlerbirliği: Aufstellungen

Konyaspor vs Gençlerbirliği Aufstellungen

4-2-3-1
Konyaspor crest
Konyaspor
KSP
page.match.formation.title
Gençlerbirliği crest
Gençlerbirliği
GEN
4-1-4-1
team-logoBahadir Han GüngördüA. MasuakuA. MasuakuY. AndzouanaY. AndzouanaC. AwaziemC. AwaziemR. BaniyaR. BaniyaM. JevtovicM. JevtovicDeniz TürücDeniz Türücteam-logoE. BardhiJean-Luc DompéJean-Luc Dompéteam-logoM. Ibrahimogluteam-logoJ. Mulekateam-logoI. Egribayatteam-logoFiratcan ÜzümM. BaltaciM. BaltaciD. GoutasD. Goutasteam-logoThalissonS. KoitaS. Koitateam-logoF. Tongyateam-logoS. Ucanteam-logoR. Luisteam-logoO. Diabateteam-logoP. Mendes
Gençlerbirliği crest
Gençlerbirliği
GEN
4-2-3-1
Konyaspor

Startelf

Gençlerbirliği

Ersatzspieler

Trainer

  • I. Palut
  • B. Storck

Form

KSP

KSP - Form

ERZ
N1-0
TRS
S1-0
KAS
U0-0
IBS
U0-0
AMS
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
1/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
GEN

GEN - Form

TRS
N5-0
KAS
N1-2
IBS
N4-0
AMS
U2-2
GAL
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
3/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

KonyasporUnentschiedenGençlerbirliği
2
2
1
Süper Lig
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
1
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
0
END
Süper Lig
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
1
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
0
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
3
END
Süper Lig
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
0
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
0
END
Süper Lig
Gençlerbirliği badge
Gençlerbirliği
GEN
0
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
0
END
3Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Konyaspor vs. Gençlerbirliği: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Amed SportifAmed SportifAMS
96212010+1020
S
S
U
S
S
2
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
3
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
4
TrabzonsporTrabzonsporTRS
8512185+1316
S
S
S
N
S
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
9441139+416
S
S
N
U
S
6
BeşiktaşBeşiktaşBJK
85031610+615
N
S
N
S
S
7
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
S
N
N
S
N
8
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
9423812-414
S
S
U
S
N
9
Corum FKCorum FKCOB
84131813+513
S
S
N
S
S
10
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
N
N
U
S
U
11
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
83231212011
S
U
S
N
N
12
RizesporRizesporRIZ
8314811-310
N
N
U
S
N
13
GöztepeGöztepeGÖZ
82331716+19
S
S
U
U
N
14
KonyasporKonyasporKSP
922569-38
S
N
U
U
S
15
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
9225915-68
N
N
N
N
U
16
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
9225718-118
N
N
U
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
9117821-134
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
9108223-213
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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