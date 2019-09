Wer zeigt / überträgt Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier live in TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung zur UFC 242

Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier kämpfen um den Titel der UFC 242. Wir verraten Euch, wo der Kampf live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Wer holt sich den Titel im Leichtgewicht der UFC? Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier kämpfen im Hauptkampf der UFC am Samstagabend in Abu Dhabi gegeneinander. Los geht's um 20 Uhr.

Kein Trash-Talk, keine Beleidigungen: Vor dem Kampf der beiden Kontrahenten steht einzig und allein der Sport im Vordergrund. Das sah beim Sieg von Khabib Nurmagomedov gegen Conor McGregor vor gut zehn Monaten ganz anders aus. Khabib und Poirier begegnen sich aber mit gegenseitigem Respekt und Achtung.

Beide wollen sich messen und darum kämpfen, wer der Stärkere im Leichtgewicht der UFC ist: Während Champion Khabib Nurmagomedov 27 Duelle gewann und nicht einmal verlor, lautet die Bilanz von Herausforderer Dustin Poirier: 25:5 (1).

Khabib Nurmagomedov oder Dustin Poirier - Wer ist die Nummer eins der UFC 242? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr den Fight live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier: Der Fight der UFC 242 im Detail

UFC 242: Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier heute live im TV verfolgen - geht das?

Der Hauptkampf der UFC 242: Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier! Das Duell der beiden Fighter verspricht Spannung pur. Wer will es mehr? Wer holt sich den Gürtel?

Doch wird der Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier überhaupt live im TV in übertragen? Das ist nicht der Fall. Kein deutscher TV-Sender zeigt den Kampf zwischen Khabib und Poirier live im Fernsehen. Weder RTL oder Sky noch andere deutsche Sportsender übertragen den Fight live.

DAZN zeigt / überträgt Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Nur DAZN ist Eure einzige Anlaufstelle, wenn Ihr den Fight zwischen Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier am Samstagabend live sehen wollt. Doch DAZN ist ein reiner Streamingdienst und zeigt den Kampf dementsprechend ausschließlich im LIVE-STREAM. Ihr müsst aber dennoch nicht auf einen spannenden Boxabend auf Eurem TV-Gerät verzichten.

DAZN bringt Euch die UFC 242 auf Euren SMART-TV! Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehern verfügbar. Schaut dafür doch einfach mal im App-Store Eures TV-Gerätes vorbei und sucht nach der DAZN-App. Sobald Ihr sie gefunden habt, könnt Ihr die Anwendung installieren, Euch beim Streamingdienst anmelden und den LIVE-STREAM bei DAZN zu Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier auf Eurem SMART-TV genießen.

UFC 242: Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wenn Ihr die UFC 242 heute Abend live verfolgen wollt, ist DAZN Eure einzige Möglichkeit dazu. Nur der Streamingdienst überträgt Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Infos hierzu erfahrt Ihr in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier heute im LIVE-STREAM

Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier live und in voller Länge? Das gibt's nur beim Streamingdienst. DAZN zeigt den kompletten Mainfight in voller Länge im LIVE-STREAM. Ihr seht bei DAZN allerdings nicht nur den Hauptkampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier, sondern auch die Vorkämpfe.

Ab 18 Uhr beginnt der Streamingdienst am Samstagabend mit der Übertragung. Der Mainfight zwischen Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier beginnt gegen 20 Uhr.

Für die UFC schickt DAZN folgendes Kommentatoren-Team ins Rennen:

Kommentatoren: Sebastian Hackl und Karsten Hell

Ihr habt zudem die Möglichkeit, Euch den Fight mit dem englischen Originalkommentar anzuschauen. DAZN macht's möglich. Ihr habt die Wahl!

DAZN zeigt / überträgt die UFC 242 - Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier - live und kostenlos: Alle Infos zum Streamingdienst

Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr den UFC-Fight Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier vollkommen kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Wie das geht? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst und nutzt die komplette DAZN-Programmvielfalt - so auch Khabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier - gratis.

Ladet Euch hierzu die kostenlose DAZN-App auf die Geräte Eurer Wahl herunter oder schaut im Internet unter www.dazn.com vorbei:

Der UFC-Fight zwischen Khabib Nurmagomedov und Dustin Poirier ist allerdings längst nicht das einzige Event bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events in voller Länge im LIVE-STREAM. Boxen, Tennis, Radsport, Motorsport - Das alles findet Ihr bei DAZN.

Reicht Euch das nicht aus, bringt Euch der Streamingdienst Spitzenfußball aus Europa und der Welt auf Eure Bildschirme. Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und viele Top-Ligen und Wettbewerbe mehr. Der Gratismonat sowie ein anschließendes DAZN-Abo? Lohnt sich definitiv.

Hier beantworten wir alle Eure Fragen zu DAZN:

