Das Spiel zwischen Karlsruher SC und FC Heidenheim beginnt am 31.10.2026, 20:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen FC Heidenheim

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 31. Okt. 2026 - 15:30 BBBank Wildpark

Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Heidenheim ist live bei WOW sowie auf NITRO verfügbar. Alle Details zur Übertragung findet ihr unten.

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Karlsruher SC vs. FC Heidenheim: Spielvorschau

Im BBBank Wildpark in Karlsruhe empfängt der Karlsruher SC den FC Heidenheim zum Duell in der 2. Bundesliga. Für beide Mannschaften steht die Partie unter unterschiedlichen Vorzeichen – und das macht die Begegnung sportlich besonders interessant.

Der KSC steckt tief in der Krise. Trainer Maximilian Senft sucht mit seiner Mannschaft dringend nach Stabilität: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte Karlsruhe lediglich einen Sieg, kassierte zuletzt eine herbe 1:6-Niederlage gegen Magdeburg und schied unter der Woche im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach aus. Die Lage am Tabellenende ist ernst.

FC Heidenheim reist als Tabellensechster an – ein Team, das in dieser Saison konstant auf einem einstelligen Platz steht und den Aufstieg im Blick behalten darf. Trainer Frank Schmidt hat seine Mannschaft trotz eines 1:3-Rückschlags gegen Wolfsburg gut im Griff.

Für den KSC geht es um mehr als drei Punkte. Ein weiterer Dämpfer würde den Abstand nach oben weiter vergrößern und den Druck auf Senft erhöhen. Heidenheim hingegen kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Spitzengruppe festigen.

Wo die Partie live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Karlsruher SC vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

Form

Der Karlsruher SC kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen steht lediglich ein Sieg zu Buche, bei drei Niederlagen und einem Unentschieden. Zuletzt setzte es eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Magdeburg in der Liga, zuvor schied der KSC mit 0:2 im DFB-Pokal gegen Gladbach aus. Der einzige Lichtblick war ein 4:0-Auswärtssieg gegen Darmstadt. In diesen fünf Partien erzielte Karlsruhe sieben Tore und kassierte zwölf – eine Bilanz, die die aktuelle Formkrise deutlich widerspiegelt.

FC Heidenheim präsentiert sich stabiler: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft von Frank Schmidt einen Sieg, drei Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Zuletzt trennten sich die Heidenheimer 1:1 von Energie Cottbus, davor gab es ein 1:3 gegen Wolfsburg. Positiv: Das 0:0 gegen Kaiserslautern und das 2:2 gegen Bielefeld zeigen eine gewisse Robustheit, auch wenn die Trefferquote zuletzt überschaubar blieb.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 21. März 2024 statt: In einem Freundschaftsspiel gewann der Karlsruher SC mit 1:0 gegen den FC Heidenheim. Blickt man auf die vier vorangegangenen Duelle in der 2. Bundesliga, hat Heidenheim klar die Nase vorn – mit zwei Siegen und einem Unentschieden gegenüber einem KSC-Erfolg. Das torreichste Duell endete am 17. März 2023 mit einem 5:2-Heimsieg für Heidenheim.

Karlsruher SC vs. FC Heidenheim: Die Tabellen