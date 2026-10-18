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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs. Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Karlsruher SC - Darmstadt
Karlsruher SC
Darmstadt
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Karlsruher SC gegen Darmstadt. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Darmstadt beginnt am 18.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen Darmstadt

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8
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Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Darmstadt ist live bei WOW zu sehen. Dort kann die Partie per Livestream verfolgt werden.

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Karlsruher SC vs. Darmstadt: Spielvorschau

Im BBBank Wildpark in Karlsruhe empfängt der Karlsruher SC Darmstadt in der 2. Bundesliga. Für beide Mannschaften steht eine Partie an, die den weiteren Saisonverlauf spürbar beeinflussen kann.

Der KSC steckt tief in der Krise. Trainer Maximilian Senft muss eine Mannschaft stabilisieren, die zuletzt viermal in fünf Ligaspielen verloren hat – darunter ein 0:3 gegen Energie Cottbus und ein 2:5 gegen den VfL Wolfsburg. Als Tabellenletzter ist der Druck enorm.

Darmstadt reist als Aufsteiger aus dem Abstiegskampf an. Florian Kohfeldt hat seine Lilien zuletzt etwas stabilisiert – ein 3:1-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus am 10. Oktober war ein wichtiges Signal. Dennoch bleibt die Lage angespannt.

Die Formkurven beider Teams zeigen nach unten, aber Darmstadt hat zuletzt Reaktionsvermögen bewiesen. Für den KSC geht es darum, endlich wieder zu punkten – am liebsten vor eigenem Publikum.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den Kadern beider Teams.


Karlsruher SC vs. Darmstadt: Aufstellungen

Karlsruher SC vs Darmstadt Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Senft

Form

KSC

KSC - Form

WOB
N2-5
H96
U2-2
COT
N0-3
FCN
N0-1
FCP
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
4/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SVD

SVD - Form

H96
N0-1
FCK
N3-0
ABI
S2-1
WOB
N5-1
COT
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Der Karlsruher SC kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der KSC nur ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Zuletzt setzte es ein 2:0 gegen St. Pauli, davor ein 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg. In fünf Spielen erzielte Karlsruhe nur fünf Tore und kassierte elf – eine Defensive, die erhebliche Probleme hat.

Darmstadt präsentiert sich in besserer Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Lilien zwei Siege und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 3:1-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus, zuvor gelang ein 2:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Darmstadt erzielte in diesen fünf Partien insgesamt elf Tore, kassierte aber auch neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Karlsruher SCUnentschiedenDarmstadt
1
2
2
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
3
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
3
END
Klub Freundschaftsspiele
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
Darmstadt badge
Darmstadt
SVD
0
END
7Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 3. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt – Karlsruher SC gewann zu Hause mit 2:1 gegen Darmstadt. Aus den letzten fünf Duellen insgesamt holte Darmstadt drei Siege, Karlsruhe einen, und einmal gab es ein Unentschieden. Die Bilanz spricht leicht für die Lilien.

Karlsruher SC vs. Darmstadt: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
84312213+915
S
U
S
N
U
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
843184+415
S
U
S
N
S
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
84221515014
N
U
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
8251119+211
U
S
U
S
U
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
10
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
11
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
12
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
13
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
14
VfL BochumVfL BochumBOC
821559-47
N
N
N
U
S
15
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
16
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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