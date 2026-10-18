Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Darmstadt beginnt am 18.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Karlsruher SC gegen Darmstadt

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 18. Okt. 2026 - 07:30 BBBank Wildpark

Wer zeigt / überträgt Karlsruher SC vs Darmstadt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Karlsruher SC und Darmstadt ist live bei WOW zu sehen. Dort kann die Partie per Livestream verfolgt werden.

Karlsruher SC vs. Darmstadt: Spielvorschau

Im BBBank Wildpark in Karlsruhe empfängt der Karlsruher SC Darmstadt in der 2. Bundesliga. Für beide Mannschaften steht eine Partie an, die den weiteren Saisonverlauf spürbar beeinflussen kann.

Der KSC steckt tief in der Krise. Trainer Maximilian Senft muss eine Mannschaft stabilisieren, die zuletzt viermal in fünf Ligaspielen verloren hat – darunter ein 0:3 gegen Energie Cottbus und ein 2:5 gegen den VfL Wolfsburg. Als Tabellenletzter ist der Druck enorm.

Darmstadt reist als Aufsteiger aus dem Abstiegskampf an. Florian Kohfeldt hat seine Lilien zuletzt etwas stabilisiert – ein 3:1-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus am 10. Oktober war ein wichtiges Signal. Dennoch bleibt die Lage angespannt.

Die Formkurven beider Teams zeigen nach unten, aber Darmstadt hat zuletzt Reaktionsvermögen bewiesen. Für den KSC geht es darum, endlich wieder zu punkten – am liebsten vor eigenem Publikum.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den Kadern beider Teams.





Karlsruher SC vs. Darmstadt: Aufstellungen

Form

Der Karlsruher SC kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der KSC nur ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Zuletzt setzte es ein 2:0 gegen St. Pauli, davor ein 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg. In fünf Spielen erzielte Karlsruhe nur fünf Tore und kassierte elf – eine Defensive, die erhebliche Probleme hat.

Darmstadt präsentiert sich in besserer Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Lilien zwei Siege und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 3:1-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus, zuvor gelang ein 2:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Darmstadt erzielte in diesen fünf Partien insgesamt elf Tore, kassierte aber auch neun.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 3. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt – Karlsruher SC gewann zu Hause mit 2:1 gegen Darmstadt. Aus den letzten fünf Duellen insgesamt holte Darmstadt drei Siege, Karlsruhe einen, und einmal gab es ein Unentschieden. Die Bilanz spricht leicht für die Lilien.

Karlsruher SC vs. Darmstadt: Die Tabellen

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