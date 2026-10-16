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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Kaiserslautern - VfL Bochum
Kaiserslautern
VfL Bochum
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Kaiserslautern gegen VfL Bochum. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und VfL Bochum beginnt am 17.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen VfL Bochum

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8
Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und VfL Bochum wird live bei WOW übertragen. Alle Partien der 2. Bundesliga sind dort in voller Länge verfügbar – inklusive Livestream über die WOW-App.

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Kaiserslautern vs. VfL Bochum: Spielvorschau

Im Fritz Walter Stadion in Kaiserslautern empfängt der 1. FC Kaiserslautern den VfL Bochum zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle weit auseinander – und das verleiht dieser Partie eine klare Rollenverteilung.

Kaiserslautern kommt als Tabellensechster in dieses Spiel und hat sich in der Liga zuletzt stabilisiert. Trainer Torsten Lieberknecht hat eine Mannschaft geformt, die in der Lage ist, auch gegen unangenehme Gegner zu bestehen.

Bochum hingegen findet sich im Tabellenmittelfeld wieder und steht unter Druck, Punkte zu sammeln. Trainer Uwe Rösler weiß, dass ein Auswärtssieg in Kaiserslautern kein leichtes Unterfangen ist.

Die jüngsten Ergebnisse beider Klubs erzählen unterschiedliche Geschichten. Während Kaiserslautern Konstanz aufgebaut hat, schwankt Bochum zwischen Siegen und Niederlagen.

Das Fritz Walter Stadion ist bekannt für seine Atmosphäre, die Heimmannschaften einen echten Vorteil verschaffen kann. Bochum muss von Beginn an konzentriert auftreten, um nicht in Rückstand zu geraten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Kaiserslautern vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Kaiserslautern vs VfL Bochum Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Lieberknecht

Form

FCK

FCK - Form

FCP
S1-2
SVD
S3-0
FCM
N3-0
EBS
S1-0
HDH
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BOC

BOC - Form

DOD
S1-2
GFT
U1-1
H96
N2-1
OSN
S4-1
ABI
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Kaiserslautern kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von FC Heidenheim torlos mit 0:0. Zuvor gelang ein 1:0-Sieg gegen Braunschweig, und auch das 3:0 gegen Darmstadt unterstreicht die Torgefahr der Lauterer. Einzig die 0:3-Niederlage gegen Magdeburg trübt das Bild.

Bochum präsentiert sich wechselhaft: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der VfL zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Zuvor gelang ein 4:1-Testspielsieg gegen Osnabrück sowie ein 1:2-Auswärtserfolg bei Dynamo Dresden in der Liga.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

KaiserslauternUnentschiedenVfL Bochum
1
2
2
Deutschland 2 Bundesliga
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VfL Bochum
BOC
3
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Kaiserslautern
FCK
3
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
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VfL Bochum
BOC
3
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
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Kaiserslautern
FCK
0
VfL Bochum badge
VfL Bochum
BOC
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
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VfL Bochum
BOC
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
END
7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga fand im März 2026 statt – damals gewann VfL Bochum als Gastgeber mit 3:2 gegen Kaiserslautern. Im Oktober 2025 hatte Kaiserslautern im eigenen Stadion ebenfalls mit 3:2 die Oberhand behalten. Aus den letzten fünf Duellen ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Zwei Begegnungen endeten torlos, während die übrigen drei stets mit einem 3:2-Ergebnis ausgingen.

Kaiserslautern vs. VfL Bochum: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
74211412+214
U
U
S
S
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
73311912+712
U
S
N
U
S
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
733164+212
U
S
N
S
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
7241108+210
S
U
S
U
N
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
10
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
11
BraunschweigBraunschweigEBS
7214131307
S
N
U
N
N
12
VfL BochumVfL BochumBOC
721457-27
N
N
U
S
N
13
Hannover 96Hannover 96H96
7214712-57
N
S
N
U
S
14
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
15
Greuther FürthGreuther FürthGFT
71331013-36
N
U
U
N
S
16
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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