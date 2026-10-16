Das Spiel zwischen Kaiserslautern und VfL Bochum beginnt am 17.10.2026, 13:00.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen VfL Bochum

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 17. Okt. 2026 - 07:00 Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs VfL Bochum heute live im TV und Livestream?

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Kaiserslautern vs. VfL Bochum: Spielvorschau

Im Fritz Walter Stadion in Kaiserslautern empfängt der 1. FC Kaiserslautern den VfL Bochum zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle weit auseinander – und das verleiht dieser Partie eine klare Rollenverteilung.

Kaiserslautern kommt als Tabellensechster in dieses Spiel und hat sich in der Liga zuletzt stabilisiert. Trainer Torsten Lieberknecht hat eine Mannschaft geformt, die in der Lage ist, auch gegen unangenehme Gegner zu bestehen.

Bochum hingegen findet sich im Tabellenmittelfeld wieder und steht unter Druck, Punkte zu sammeln. Trainer Uwe Rösler weiß, dass ein Auswärtssieg in Kaiserslautern kein leichtes Unterfangen ist.

Die jüngsten Ergebnisse beider Klubs erzählen unterschiedliche Geschichten. Während Kaiserslautern Konstanz aufgebaut hat, schwankt Bochum zwischen Siegen und Niederlagen.

Das Fritz Walter Stadion ist bekannt für seine Atmosphäre, die Heimmannschaften einen echten Vorteil verschaffen kann. Bochum muss von Beginn an konzentriert auftreten, um nicht in Rückstand zu geraten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Kaiserslautern vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Form

Kaiserslautern kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von FC Heidenheim torlos mit 0:0. Zuvor gelang ein 1:0-Sieg gegen Braunschweig, und auch das 3:0 gegen Darmstadt unterstreicht die Torgefahr der Lauterer. Einzig die 0:3-Niederlage gegen Magdeburg trübt das Bild.

Bochum präsentiert sich wechselhaft: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der VfL zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Zuvor gelang ein 4:1-Testspielsieg gegen Osnabrück sowie ein 1:2-Auswärtserfolg bei Dynamo Dresden in der Liga.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga fand im März 2026 statt – damals gewann VfL Bochum als Gastgeber mit 3:2 gegen Kaiserslautern. Im Oktober 2025 hatte Kaiserslautern im eigenen Stadion ebenfalls mit 3:2 die Oberhand behalten. Aus den letzten fünf Duellen ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Zwei Begegnungen endeten torlos, während die übrigen drei stets mit einem 3:2-Ergebnis ausgingen.

Kaiserslautern vs. VfL Bochum: Die Tabellen

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