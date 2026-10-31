Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Hertha BSC beginnt am 31.10.2026, 13:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Hertha BSC

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10 31. Okt. 2026 - 08:00 Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Hertha BSC ist live bei WOW zu sehen.

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Kaiserslautern vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Im Fritz Walter Stadion in Kaiserslautern empfängt der 1. FC Kaiserslautern den Tabellenführer Hertha BSC zum Duell in der 2. Bundesliga. Trainer Torsten Lieberknecht trifft auf Stefan Leitl – zwei Übungsleiter, die ihre Mannschaften in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte geführt haben.

Kaiserslautern steht derzeit auf Rang drei der zweiten Liga und hat zuletzt beeindruckende Form gezeigt. Die Roten Teufel gewannen ihre letzten vier Pflichtspiele, darunter einen 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg sowie einen 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Hannover 96.

Hertha BSC reist als Tabellenführer an und hat sich in dieser Saison unter Stefan Leitl als konstanteste Kraft der Liga etabliert. Die Berliner kommen ebenfalls in starker Verfassung: Zuletzt gewannen sie im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh mit 2:0 und setzten damit ihre Serie fort.

Das Duell hat in jüngerer Vergangenheit für Spannung gesorgt. Hertha gewann in der laufenden Saison das Hinspiel in der Liga mit 1:0 und hat auch im direkten Vergleich zuletzt die Nase vorn gehabt – doch Kaiserslautern ist im eigenen Stadion ein anderes Team.

Für Lieberknecht und seine Mannschaft ist dies die Gelegenheit, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. Für Leitl geht es darum, die Führungsposition zu verteidigen und ein Ausrufezeichen in einem schwierigen Auswärtsspiel zu setzen.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu verfolgen ist, gibt es nachfolgend.

Kaiserslautern vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Form

Kaiserslautern präsentiert sich in ausgezeichneter Verfassung und kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der letzte Auftritt brachte einen 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Hannover 96. Zuvor gewann der FCK auswärts beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 sowie mit 2:0 gegen VfL Bochum. Das einzige Remis in diesem Zeitraum war ein torloses 0:0 gegen FC Heidenheim. Kaiserslautern traf in diesen fünf Partien viermal und ließ kein einziges Gegentor zu – eine bemerkenswerte defensive Stabilität.

Hertha BSC kommt mit drei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten vier Pflichtspielen. Zuletzt gewannen die Berliner im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh mit 2:0, davor gab es einen 1:0-Ligasieg gegen Arminia Bielefeld. Das 0:0 gegen Holstein Kiel war der einzige Punktverlust in jüngster Zeit. Hertha erzielte in den letzten fünf Pflichtspielen sechs Treffer und kassierte nur drei Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Duell beider Klubs fand im April 2026 in der 2. Bundesliga statt – Kaiserslautern gewann dabei zu Hause mit 1:0 gegen Hertha BSC. Blickt man auf die fünf jüngsten Aufeinandertreffen, ergibt sich ein Bild, das Hertha tendenziell begünstigt: Die Berliner gewannen drei dieser Partien, Kaiserslautern eine, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Besonders einprägsam war Herthas 6:1-Sieg im DFB-Pokal im Dezember 2025 sowie das 4:3 in Kaiserslautern im August 2024.

Kaiserslautern vs. Hertha BSC: Die Tabellen