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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Kaiserslautern - Hertha BSC
Kaiserslautern
Hertha BSC
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Kaiserslautern gegen Hertha BSC. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Hertha BSC beginnt am 31.10.2026, 13:00.

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Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Hertha BSC

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 10
Fritz Walter Stadion

Wer zeigt / überträgt Kaiserslautern vs Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Hertha BSC ist live bei WOW zu sehen.

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Kaiserslautern vs. Hertha BSC: Spielvorschau

Im Fritz Walter Stadion in Kaiserslautern empfängt der 1. FC Kaiserslautern den Tabellenführer Hertha BSC zum Duell in der 2. Bundesliga. Trainer Torsten Lieberknecht trifft auf Stefan Leitl – zwei Übungsleiter, die ihre Mannschaften in dieser Saison in die obere Tabellenhälfte geführt haben.

Kaiserslautern steht derzeit auf Rang drei der zweiten Liga und hat zuletzt beeindruckende Form gezeigt. Die Roten Teufel gewannen ihre letzten vier Pflichtspiele, darunter einen 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg sowie einen 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Hannover 96.

Hertha BSC reist als Tabellenführer an und hat sich in dieser Saison unter Stefan Leitl als konstanteste Kraft der Liga etabliert. Die Berliner kommen ebenfalls in starker Verfassung: Zuletzt gewannen sie im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh mit 2:0 und setzten damit ihre Serie fort.

Das Duell hat in jüngerer Vergangenheit für Spannung gesorgt. Hertha gewann in der laufenden Saison das Hinspiel in der Liga mit 1:0 und hat auch im direkten Vergleich zuletzt die Nase vorn gehabt – doch Kaiserslautern ist im eigenen Stadion ein anderes Team.

Für Lieberknecht und seine Mannschaft ist dies die Gelegenheit, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. Für Leitl geht es darum, die Führungsposition zu verteidigen und ein Ausrufezeichen in einem schwierigen Auswärtsspiel zu setzen.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel live im TV und per Livestream zu verfolgen ist, gibt es nachfolgend.

Kaiserslautern vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Hertha BSC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Lieberknecht

Form

FCK

FCK - Form

EBS
S1-0
HDH
U0-0
BOC
S2-0
FCN
S0-1
H96
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
BSC

BSC - Form

FCA
U2-2
GFT
S2-1
HSK
U0-0
ABI
S1-0
JED
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Kaiserslautern präsentiert sich in ausgezeichneter Verfassung und kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der letzte Auftritt brachte einen 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Hannover 96. Zuvor gewann der FCK auswärts beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 sowie mit 2:0 gegen VfL Bochum. Das einzige Remis in diesem Zeitraum war ein torloses 0:0 gegen FC Heidenheim. Kaiserslautern traf in diesen fünf Partien viermal und ließ kein einziges Gegentor zu – eine bemerkenswerte defensive Stabilität.

Hertha BSC kommt mit drei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten vier Pflichtspielen. Zuletzt gewannen die Berliner im DFB-Pokal gegen SSV Jeddeloh mit 2:0, davor gab es einen 1:0-Ligasieg gegen Arminia Bielefeld. Das 0:0 gegen Holstein Kiel war der einzige Punktverlust in jüngster Zeit. Hertha erzielte in den letzten fünf Pflichtspielen sechs Treffer und kassierte nur drei Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

KaiserslauternUnentschiedenHertha BSC
2
0
3
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
6
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
Hertha BSC badge
Hertha BSC
BSC
4
END
6Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Duell beider Klubs fand im April 2026 in der 2. Bundesliga statt – Kaiserslautern gewann dabei zu Hause mit 1:0 gegen Hertha BSC. Blickt man auf die fünf jüngsten Aufeinandertreffen, ergibt sich ein Bild, das Hertha tendenziell begünstigt: Die Berliner gewannen drei dieser Partien, Kaiserslautern eine, und einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Besonders einprägsam war Herthas 6:1-Sieg im DFB-Pokal im Dezember 2025 sowie das 4:3 in Kaiserslautern im August 2024.

Kaiserslautern vs. Hertha BSC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
9810208+1225
S
U
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
95312112+918
N
U
U
S
S
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
953194+518
S
S
U
S
N
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
94412314+916
U
S
U
S
N
5
MagdeburgMagdeburgFCM
95132012+816
S
N
S
U
S
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
94321616015
U
N
U
U
S
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
S
N
S
S
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
9261119+212
U
U
S
U
S
9
OsnabrückOsnabrückOSN
93241415-111
S
N
U
U
N
10
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
102441820-210
N
U
U
N
U
12
BraunschweigBraunschweigEBS
103161618-210
N
S
N
S
N
13
Greuther FürthGreuther FürthGFT
92341216-49
N
S
N
U
U
14
Holstein KielHolstein KielHSK
91531011-18
S
U
N
U
N
15
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
92251118-78
N
S
U
N
U
16
Hannover 96Hannover 96H96
9225815-78
N
U
N
S
N
17
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
92251120-98
N
S
N
N
N
18
DarmstadtDarmstadtSVD
9225818-108
U
N
S
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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