Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. AC Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Serie A

Juventus Turin empfängt in der Serie A den AC Mailand. Wer zeigt / überträgt das Duell live im TV und LIVE-STREAM? Die Antworten gibt's hier.

12. Spieltag der Serie A : Im Top-Spiel der italienischen Liga trifft Juventus Turin auf den AC Mailand. Das Duell findet im Turiner Juventus Stadium statt. Anstoß ist am Sonntagabend um 20.45 Uhr.

Die Ausgangssituation der Klubs könnten nicht anders sein: Während die Alte Dame wie gewohnt um die Tabellenspitze kämpft, stecken die Mailänder in der Krise. Trotz großer Investitionen in der vergangenen Transferperiode stehen Rossoneri vor dem Spieltag nur auf dem elften Tabellenplatz.

Juventus will derweil die Tabellenspitze verteidigen, nachdem Konkurrent Inter bereits am Samstag mit einem 2:1-Sieg gegen Hellas Verona vorgelegt und über Nacht die Spitze erklommen hat.

vs. : Wer entscheidet das Spitzenspiel für sich? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell in der live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Juventus Turin vs. AC Mailand: Das Top-Spiel der Serie A im Überblick

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. AC Mailand heute im LIVE-STREAM?

Es ist das Spitzenspiel der Serie A: Juventus Turin gegen AC Mailand - ein Leckerbissen für jeden Fußball-Fan! Doch wer überträgt das Duell live und in voller Länge? Wer zeigt das Top-Spiel im LIVE-STREAM? Die Antworten bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Juventus Turin vs. AC Mailand heute in voller Länge im LIVE-STREAM

In besitzt nur DAZN die Übertragungsrechte an der Serie A. Nur der Streamingdienst zeigt alle Spiele der italienischen Liga live und in voller Länge - so auch das Top-Spiel am Sonntagabend.

Wollt Ihr Juve vs. Milan live verfolgen? Dann seid Ihr beim Streamingdienst genau an der richtigen Adresse. Nur DAZN zeigt / überträgt Juventus Turin vs. AC in voller Länge im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr keine Sekunde des Spitzenspiels in der Serie A.

Juventus Turin vs. AC Mailand heute im LIVE-STREAM bei DAZN - hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Serie A:

DAZN zeigt / überträgt Juventus Turin vs. AC Mailand heute kostenlos und in voller Länge im LIVE-STREAM

K-O-S-T-E-N-L-O-S! Ja, Ihr habt richtig gelesen. Fall Ihr noch kein Abonnement beim Streamingdienst habt, könnt Ihr Juventus Turin vs. AC Mailand kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch jetzt einen kostenlosen Probemonat! DAZN schenkt nämlich all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis.

So erlebt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos und könnt Juve vs. Milan live sowie kostenlos verfolgen. Damit aber nicht genug: Denn das Übertragungspaket bei DAZN ist extrem gut gefüllt! Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball pur. Champions League und Europa League , EM-Qualifikation und Bundesliga , Serie A und LaLiga , Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe: All das bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN.

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. AC Mailand heute live im TV?

Nur DAZN zeigt das Top-Spiel der Serie A zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand live und in voller Länge. Das heißt also: Kein weiterer Anbieter überträgt das Duell live - weder im LIVE-STREAM noch live im TV. Kein deutscher TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an der Serie A - weder Sky noch ARD und ZDF oder andere bekannte Sportsender wie Eurosport oder Sport 1 .

Juve vs. Milan läuft also nicht im Pay- und auch nicht im Free-TV. DAZN ist Eure erste und einzige Anlaufstelle. Doch zeigt der Streamingdienst Juventus Turin vs. AC Mailand live im TV?

DAZN zeigt / überträgt Juventus Turin vs. AC Mailand heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

Könnt Ihr Juventus Turin vs. AC Mailand live im TV bei DAZN schauen? Nein, das ist nicht möglich. Warum nicht? DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Alle Übertragungen - so auch die zur Serie A - laufen ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch aufgepasst:

DAZN bringt Euch Juventus Turin vs. AC Mailand im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Somit müsst Ihr nicht darauf verzichten, das Top-Spiel der Serie A auf Eurem Fernseher zu genießen. Aber wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Wollt Ihr Juventus Turin vs. AC Mailand im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV sehen? Dann hier entlang, bitte:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Juventus Turin vs. AC Mailand im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Juventus Turin vs. AC Mailand: Die Aufstellungen

Hier folgen etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Mannschaften.

Juventus Turin vs. AC Mailand: Die Bilanz

Juventus Turin (insgesamt bislang 174 Duelle) AC Mailand 69 Siege 50 55 Unentschieden 55 55 Niederlagen 69 247 Tore 218

Juventus Turin vs. AC Mailand im LIVE-TICKER verfolgen

Für Fans, die weder bei DAZN noch im TV das Spiel mitverfolgen können, ist ebenfalls gesorgt. Goal bietet euch einen kostenfreien LIVE-TICKER, mit dem ihr, auch ohne etwas von der Partie zu sehen, immer auf dem Laufenden bleibt.

Unser Tickerer liefert euch alle Highlights der Partie und versorgt euch bereits 20 Minuten vor Anpfiff mit den wichtigsten Fakten zum Duell zwischen Juventus und Milan.

Bei Goal bekommt ihr alle Tore, Großchancen oder kritische Situationen so beschrieben, dass ihr immer das Spielgeschehen nachvollziehen könnt. Hier kommt ihr zum LIVE-TICKER .

Wer zeigt / überträgt Juventus Turin vs. AC Mailand heute live? Die Übertragung der Serie A in der Übersicht