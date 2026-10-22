Das Spiel zwischen Juventus FC und Rennes beginnt am 22.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Juventus FC gegen Rennes

Europa League - Spielwoche 3 22. Okt. 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Wer zeigt / überträgt Juventus FC vs Rennes heute live im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Juventus FC und Rennes ist in Deutschland live auf RTL+ zu sehen. Alle weiteren Übertragungsdetails sind nachfolgend aufgeführt.

Juventus FC vs. Rennes: Spielvorschau

Im Allianz Stadium in Turin empfängt Juventus FC den französischen Ligue-1-Klub Rennes in der Europa League. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in der Gruppenphase – der Kontrast in der aktuellen Form könnte dabei kaum größer sein.

Juventus steckt in einer schwierigen Phase. Die Niederlage gegen Lazio in der Serie A hat Fragen aufgeworfen, die auch Torhüter Guglielmo Vicario offen angesprochen hat. Verteidiger Gleison Bremer betonte nach dem 0:3, dass die Spieler selbst Verantwortung übernehmen müssen – unabhängig von den taktischen Vorgaben des Trainerteams.

Trainer Luciano Spalletti steht unter Beobachtung. Die Bianconeri kontrollierten gegen Lazio 58 Prozent des Ballbesitzes, brachten aber nur zwei Torschüsse auf das Ziel. Strukturelle Solidität im Aufbau reicht nicht, wenn die Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlt.

Rennes reist nach Turin mit gemischten Gefühlen. In der Ligue 1 kassierten die Bretonen zuletzt eine 3:4-Niederlage gegen Paris FC – ein Spiel, das mit vier Elfmetern und sieben Toren in die Geschichte der Liga eingehen dürfte. In der Europa League dagegen läuft es: Das 2:1 gegen OFI Kreta zeigte, dass Rennes in diesem Wettbewerb eine andere Mentalität an den Tag legt.

Abwehrspieler Charlie Cresswell hat sich als wichtige Stütze in der Rennes-Defensive etabliert und betont, dass der Klub in der Europa League keine Grenzen für sich sieht. Trainer Franck Haise wird versuchen, genau diese Überzeugung auf den Rasen des Allianz Stadiums zu übertragen.

Die Tabellensituation in der Europa League spricht eine deutliche Sprache: Juventus führt die Gruppe an, während Rennes auf einem der hinteren Plätze rangiert. Das gibt dem Duell einen klaren Rahmen – die Gastgeber wollen die Tabellenführung verteidigen, die Gäste brauchen dringend Punkte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Juventus FC vs. Rennes: Aufstellungen

Form

Juventus kommt mit einer durchwachsenen Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein deutliches 0:3 gegen Lazio in der Serie A – eine Niederlage, die intern für Unruhe gesorgt hat. Positiv zu vermerken: In der Europa League bezwang Juventus Celta Vigo mit 2:1 auswärts. In der Liga trennte man sich zuvor 1:1 von Cagliari.

Rennes weist ebenfalls zwei Siege aus den letzten fünf Spielen auf, steht aber auch zwei Niederlagen gegenüber – darunter das jüngste 3:4 gegen Paris FC in der Ligue 1. In der Europa League dagegen gewann Rennes zuletzt 2:1 gegen OFI Kreta und zeigte damit, dass der Klub in diesem Wettbewerb fokussierter agiert. Zuvor gelang ein überzeugender 4:1-Erfolg gegen Auxerre in der Liga.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Juventus FC und Rennes liegen in den bereitgestellten Daten keine Ergebnisse vor. Historische Vergleiche können daher an dieser Stelle nicht ausgewiesen werden.

Juventus FC vs. Rennes: Die Tabellen

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