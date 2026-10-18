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Italien Serie A
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Wer zeigt / überträgt Juventus FC vs. Lazio Rom heute live im TV und Livestream?

Juventus FC - Lazio Rom
Juventus FC
Lazio Rom
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt Juventus FC gegen Lazio Rom. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Juventus FC und Lazio Rom beginnt am 18.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Juventus FC gegen Lazio Rom

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Italien Serie A - Spielwoche 7
Allianz Stadium

Wer zeigt / überträgt Juventus FC vs Lazio Rom heute live im TV und Livestream?

Juventus gegen Lazio wird exklusiv bei DAZN live übertragen – sowohl im Stream als auch über die DAZN-App auf kompatiblen Geräten und Smart-TVs.

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Juventus FC vs. Lazio Rom: Spielvorschau

Am Sonntag, den 18. Oktober, empfängt Juventus im Allianz Stadium in Turin die Lazio aus Rom zum Abschluss des siebten Serie-A-Spieltags. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Die Bianconeri stehen unter Druck. Nach nur einem Sieg in den vergangenen vier Ligaspielen hat sich Luciano Spalletti zuletzt auf die Europa League konzentriert – und dort mit einem Auswärtssieg beim Celta Vigo geantwortet. In der Liga aber rangiert Juventus mit elf Punkten auf einem enttäuschenden siebten Platz.

Ganz anders die Ausgangslage bei Lazio. Gennaro Gattuso hat seine Mannschaft von Beginn an in bestechender Form, fünf Siege und ein Remis aus sechs Spielen bedeuten 16 Punkte und geteilte Tabellenführung gemeinsam mit Inter Mailand.

Der Kader der Römer ist gespickt mit Qualität: Davide Frattesi dirigiert das Mittelfeld mit Nachdruck, Mattia Zaccagni und Gustav Isaksen sorgen für Gefahr auf den Außenbahnen, und Tijjani Noslin zeigt sich in starker Form als Sturmspitze.

Bei Juventus bleibt Randal Kolo Muani der Fixpunkt im Angriff. Pape Sarr hat sich in kurzer Zeit als unverzichtbarer Bestandteil des Mittelfelds etabliert – ein bemerkenswerter Aufstieg für den Senegalesen, der erst in den letzten Stunden des Transferfensters verpflichtet wurde.

Spalletti muss allerdings ohne seinen Cheftrainer auf der Bank auskommen: Luciano Spalletti ist gesperrt, Marco Domenichini übernimmt die Verantwortung. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Juventus FC vs. Lazio Rom: Aufstellungen

Juventus FC vs Lazio Rom Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
page.match.formation.title
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerC. ConceicaoC. ConceicaoNicolás GonzálezNicolás GonzálezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ
3-4-2-1
Juventus FC

Startelf

Lazio Rom

Trainer

  • M. Domenichini
  • G. Gattuso

Form

JUV

JUV - Form

NEC
S5-0
ATA
S2-0
CRE
N0-1
CGL
U1-1
CEL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LAZ

LAZ - Form

MIL
U2-2
VEN
S0-2
ARE
S2-0
JUV
U3-3
MON
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Juventus kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts beim Celta Vigo mit 2:1 in der Europa League, nachdem es zuvor in Cagliari nur zu einem 1:1 gereicht hatte. Gegen Atalanta gelang ein überzeugender 2:0-Erfolg, während eine 0:1-Niederlage in einem Testspiel gegen Cremonese die Vorbereitung trübte.

Lazio präsentiert sich in deutlich konstanterer Verfassung: drei Siege, ein Remis und kein Ligaverlust in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt, ein 3:1-Erfolg gegen Monza, unterstrich die Offensivstärke der Gattuso-Elf. Auch das 2:2 gegen den AC Mailand zeigte, dass Lazio auch gegen namhafte Gegner bestehen kann.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Juventus FCUnentschiedenLazio Rom
1
2
2
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
END
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
END
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
0
END
Italien Coppa Italia
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 8. Februar 2026 in Turin statt und endete 2:2 in der Serie A. Davor hatte Lazio das Heimspiel im Oktober 2025 mit 1:0 für sich entschieden. Aus den letzten fünf Duellen – darunter auch ein Coppa-Italia-Spiel – konnte Lazio zweimal gewinnen, einmal verloren und zweimal remisiert.

Juventus FC vs. Lazio Rom: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
2
AS RomAS RomROM
7520163+1317
S
U
U
S
S
3
Lazio RomLazio RomLAZ
6510114+716
S
S
U
S
S
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
U
S
S
S
N
6
AC MailandAC MailandMIL
6330115+612
U
S
U
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
632195+411
U
S
N
U
S
8
ComoComoCOM
632196+311
U
N
S
S
S
9
SSC NeapelSSC NeapelNAP
7313107+310
N
S
U
S
N
10
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
63038809
S
N
N
N
S
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
N
U
N
S
U
12
FC TurinFC TurinTOR
621379-27
S
U
N
S
N
13
LecceLecceLEC
6204612-66
N
N
S
N
N
14
BolognaBolognaBOL
7124610-45
N
S
U
N
U
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
N
N
N
N
S
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
N
S
N
U
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
6114714-74
N
U
S
N
N
19
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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