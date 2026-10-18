Das Spiel zwischen Juventus FC und Lazio Rom beginnt am 18.10.2026, 20:45.

Anstoßzeit Juventus FC gegen Lazio Rom

Italien Serie A - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

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Juventus FC vs. Lazio Rom: Spielvorschau

Am Sonntag, den 18. Oktober, empfängt Juventus im Allianz Stadium in Turin die Lazio aus Rom zum Abschluss des siebten Serie-A-Spieltags. Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Die Bianconeri stehen unter Druck. Nach nur einem Sieg in den vergangenen vier Ligaspielen hat sich Luciano Spalletti zuletzt auf die Europa League konzentriert – und dort mit einem Auswärtssieg beim Celta Vigo geantwortet. In der Liga aber rangiert Juventus mit elf Punkten auf einem enttäuschenden siebten Platz.

Ganz anders die Ausgangslage bei Lazio. Gennaro Gattuso hat seine Mannschaft von Beginn an in bestechender Form, fünf Siege und ein Remis aus sechs Spielen bedeuten 16 Punkte und geteilte Tabellenführung gemeinsam mit Inter Mailand.

Der Kader der Römer ist gespickt mit Qualität: Davide Frattesi dirigiert das Mittelfeld mit Nachdruck, Mattia Zaccagni und Gustav Isaksen sorgen für Gefahr auf den Außenbahnen, und Tijjani Noslin zeigt sich in starker Form als Sturmspitze.

Bei Juventus bleibt Randal Kolo Muani der Fixpunkt im Angriff. Pape Sarr hat sich in kurzer Zeit als unverzichtbarer Bestandteil des Mittelfelds etabliert – ein bemerkenswerter Aufstieg für den Senegalesen, der erst in den letzten Stunden des Transferfensters verpflichtet wurde.

Spalletti muss allerdings ohne seinen Cheftrainer auf der Bank auskommen: Luciano Spalletti ist gesperrt, Marco Domenichini übernimmt die Verantwortung. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Juventus FC vs. Lazio Rom: Aufstellungen

Form

Juventus kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts beim Celta Vigo mit 2:1 in der Europa League, nachdem es zuvor in Cagliari nur zu einem 1:1 gereicht hatte. Gegen Atalanta gelang ein überzeugender 2:0-Erfolg, während eine 0:1-Niederlage in einem Testspiel gegen Cremonese die Vorbereitung trübte.

Lazio präsentiert sich in deutlich konstanterer Verfassung: drei Siege, ein Remis und kein Ligaverlust in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt, ein 3:1-Erfolg gegen Monza, unterstrich die Offensivstärke der Gattuso-Elf. Auch das 2:2 gegen den AC Mailand zeigte, dass Lazio auch gegen namhafte Gegner bestehen kann.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 8. Februar 2026 in Turin statt und endete 2:2 in der Serie A. Davor hatte Lazio das Heimspiel im Oktober 2025 mit 1:0 für sich entschieden. Aus den letzten fünf Duellen – darunter auch ein Coppa-Italia-Spiel – konnte Lazio zweimal gewinnen, einmal verloren und zweimal remisiert.

Juventus FC vs. Lazio Rom: Die Tabellen

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