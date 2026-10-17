Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden

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Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. TV-Sender und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Jahn Regensburg vs. Wehen Wiesbaden: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg den SV Wehen Wiesbaden – ein Duell zweier Mannschaften, die den Abstiegskampf aus nächster Nähe kennen.

Bei Regensburg sucht Trainer Sascha Hildmann weiter nach Stabilität. Das Team hat zuletzt Punkte liegen lassen, konnte sich aber mit einem 5:0-Heimsieg gegen TSV Havelse Luft verschaffen.

Wehen Wiesbaden reist in deutlich besserer Verfassung an, als es die Tabelle vermuten lässt. Trainer Jochen Seitz hat seine Mannschaft zuletzt zweimal in Folge zu Siegen geführt – 4:2 gegen Ingolstadt und 3:0 gegen Alemannia Aachen.

Die Gäste aus Wiesbaden haben Schwung, Regensburg hat Heimrecht. Beide Teams brauchen Punkte, um Boden auf die Abstiegsränge gutzumachen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Jahn Regensburg vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Form

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 2:2 beim SC Verl, davor einen deutlichen 5:0-Heimerfolg gegen TSV Havelse. Einziger Ausreißer war eine 0:6-Testspielniederlage gegen WSG Tirol. In der Liga zeigt sich die Defensive anfällig – in vier Ligaspielen kassierte Regensburg neun Gegentore.

Wehen Wiesbaden präsentiert sich in besserer Form: drei Siege und eine Niederlage aus den letzten vier Ligaspielen. Das jüngste Spiel gewann der Klub mit 3:0 gegen Alemannia Aachen, zuvor setzte es eine 4:2-Auswärtsniederlage in Ingolstadt – obwohl Wiesbaden das Spiel mit 2:4 gewann. Aus fünf Pflichtspielen erzielte Wiesbaden neun Treffer und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Februar 2026 in der 3. Liga statt – Jahn Regensburg gewann daheim mit 2:1. Blickt man auf die letzten fünf Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Wehen Wiesbaden siegte zweimal, Regensburg zweimal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Das Torverhältnis aus diesen fünf Spielen lautet 7:5 für Wiesbaden.

Jahn Regensburg vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

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