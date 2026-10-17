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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

Jahn Regensburg - Wehen Wiesbaden
Jahn Regensburg
Wehen Wiesbaden
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Wehen Wiesbaden

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. TV-Sender und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Jahn Regensburg vs. Wehen Wiesbaden: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg den SV Wehen Wiesbaden – ein Duell zweier Mannschaften, die den Abstiegskampf aus nächster Nähe kennen.

Bei Regensburg sucht Trainer Sascha Hildmann weiter nach Stabilität. Das Team hat zuletzt Punkte liegen lassen, konnte sich aber mit einem 5:0-Heimsieg gegen TSV Havelse Luft verschaffen.

Wehen Wiesbaden reist in deutlich besserer Verfassung an, als es die Tabelle vermuten lässt. Trainer Jochen Seitz hat seine Mannschaft zuletzt zweimal in Folge zu Siegen geführt – 4:2 gegen Ingolstadt und 3:0 gegen Alemannia Aachen.

Die Gäste aus Wiesbaden haben Schwung, Regensburg hat Heimrecht. Beide Teams brauchen Punkte, um Boden auf die Abstiegsränge gutzumachen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Jahn Regensburg vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs Wehen Wiesbaden Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Hildmann

Form

SSV

SSV - Form

F95
N1-2
VFB
U3-3
WSG
N0-6
HAV
S5-0
VEL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVW

SVW - Form

WMA
N0-1
FOK
S0-2
DUI
N1-4
FCI
S2-4
ALA
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 2:2 beim SC Verl, davor einen deutlichen 5:0-Heimerfolg gegen TSV Havelse. Einziger Ausreißer war eine 0:6-Testspielniederlage gegen WSG Tirol. In der Liga zeigt sich die Defensive anfällig – in vier Ligaspielen kassierte Regensburg neun Gegentore.

Wehen Wiesbaden präsentiert sich in besserer Form: drei Siege und eine Niederlage aus den letzten vier Ligaspielen. Das jüngste Spiel gewann der Klub mit 3:0 gegen Alemannia Aachen, zuvor setzte es eine 4:2-Auswärtsniederlage in Ingolstadt – obwohl Wiesbaden das Spiel mit 2:4 gewann. Aus fünf Pflichtspielen erzielte Wiesbaden neun Treffer und kassierte sechs.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Jahn RegensburgUnentschiedenWehen Wiesbaden
3
1
1
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
2. Bundesliga Qualifikation
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
2. Bundesliga Qualifikation
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
END
Deutschland DFB-Pokal
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Februar 2026 in der 3. Liga statt – Jahn Regensburg gewann daheim mit 2:1. Blickt man auf die letzten fünf Duelle zurück, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild: Wehen Wiesbaden siegte zweimal, Regensburg zweimal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden. Das Torverhältnis aus diesen fünf Spielen lautet 7:5 für Wiesbaden.

Jahn Regensburg vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
94231010014
S
U
N
S
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
94141614+213
N
S
S
N
S
10
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
93331618-212
N
U
N
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
12
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
93241316-311
N
N
S
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
93241215-311
S
S
N
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
93241215-311
S
N
N
N
S
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
16
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
92342019+19
U
S
U
N
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
9234916-79
U
N
N
U
U
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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