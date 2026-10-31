Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock beginnt am 31.10.2026, 14:00.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Zusätzlich zeigen NDR und BR die Partie. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg Hansa Rostock – ein Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle auf sehr unterschiedlichen Etagen befinden, aber beide Punkte dringend gebrauchen können.

Regensburg steht als Tabellenletzter unter erheblichem Druck. Trainer Sascha Hildmann braucht Ergebnisse, und die Zeit arbeitet gegen ihn.

Hansa Rostock reist als Neunter an – im Mittelfeld der Tabelle geparkt, aber mit dem Potenzial, nach oben zu klettern, wenn die Ergebnisse stimmen. Trainer André Breitenreiter wird seine Mannschaft auf einen Auswärtssieg einschwören.

Die jüngsten Auftritte beider Teams geben wenig Anlass zur Euphorie. Regensburg verlor zuletzt gegen RW Essen mit 0:1 und blieb davor gegen Wehen Wiesbaden torlos. Rostock kassierte Niederlagen gegen Alemannia Aachen und Meppen, bevor es zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf ein 1:1 gab.

Für Regensburg ist es mehr als ein Heimspiel – es ist eine Pflichtaufgabe. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Form

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen RW Essen. Zuvor gab es ein torloses 0:0 gegen Wehen Wiesbaden sowie ein 2:2 beim SC Verl. Der deutlichste Auftritt war ein 5:0-Heimsieg gegen TSV Havelse. In den Ligaspielen dieses Zeitraums erzielte Regensburg zehn Tore und kassierte elf.

Hansa Rostock weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf – zuletzt ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Davor verlor Rostock mit 0:2 gegen Alemannia Aachen und 0:2 gegen Meppen. Ein 2:0-Sieg gegen Würzburger Kickers war der positive Ausreißer in dieser Phase. Insgesamt traf Rostock in diesen Partien sechsmal und ließ siebenmal zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 in der 3. Liga statt – Hansa Rostock gewann damals zu Hause mit 5:2 gegen Jahn Regensburg. Im November 2025 setzte sich Rostock auswärts in Regensburg mit 3:0 durch. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Rostock die Bilanz klar mit vier Siegen gegenüber einem Unentschieden – Regensburg wartet noch auf einen Sieg in dieser Begegnungsserie.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Die Tabellen