Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoJahn Regensburg
team-logoHansa Rostock
Ansehen auf MagentaSportAnsehen auf NDR
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Jahn Regensburg - Hansa Rostock
Jahn Regensburg
Hansa Rostock
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Hansa Rostock beginnt am 31.10.2026, 14:00.

DeutschlandMagentaSport

Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Wer zeigt / überträgt Jahn Regensburg vs Hansa Rostock heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Zusätzlich zeigen NDR und BR die Partie. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

MagentaSport

MagentaSport

Hier ansehen

NDR

NDR

Hier ansehen

BR

BR

Hier ansehen

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg Hansa Rostock – ein Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle auf sehr unterschiedlichen Etagen befinden, aber beide Punkte dringend gebrauchen können.

Regensburg steht als Tabellenletzter unter erheblichem Druck. Trainer Sascha Hildmann braucht Ergebnisse, und die Zeit arbeitet gegen ihn.

Hansa Rostock reist als Neunter an – im Mittelfeld der Tabelle geparkt, aber mit dem Potenzial, nach oben zu klettern, wenn die Ergebnisse stimmen. Trainer André Breitenreiter wird seine Mannschaft auf einen Auswärtssieg einschwören.

Die jüngsten Auftritte beider Teams geben wenig Anlass zur Euphorie. Regensburg verlor zuletzt gegen RW Essen mit 0:1 und blieb davor gegen Wehen Wiesbaden torlos. Rostock kassierte Niederlagen gegen Alemannia Aachen und Meppen, bevor es zuletzt gegen Fortuna Düsseldorf ein 1:1 gab.

Für Regensburg ist es mehr als ein Heimspiel – es ist eine Pflichtaufgabe. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Jahn Regensburg vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Hildmann

Form

SSV

SSV - Form

WSG
N0-6
HAV
S5-0
VEL
U2-2
SVW
U0-0
ESN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
HRO

HRO - Form

ESN
U1-1
WUK
S0-2
SVM
N0-2
ALA
N2-0
F95
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jahn Regensburg kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen RW Essen. Zuvor gab es ein torloses 0:0 gegen Wehen Wiesbaden sowie ein 2:2 beim SC Verl. Der deutlichste Auftritt war ein 5:0-Heimsieg gegen TSV Havelse. In den Ligaspielen dieses Zeitraums erzielte Regensburg zehn Tore und kassierte elf.

Hansa Rostock weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf – zuletzt ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Davor verlor Rostock mit 0:2 gegen Alemannia Aachen und 0:2 gegen Meppen. Ein 2:0-Sieg gegen Würzburger Kickers war der positive Ausreißer in dieser Phase. Insgesamt traf Rostock in diesen Partien sechsmal und ließ siebenmal zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Jahn RegensburgUnentschiedenHansa Rostock
1
1
3
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
5
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
END
6Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im April 2026 in der 3. Liga statt – Hansa Rostock gewann damals zu Hause mit 5:2 gegen Jahn Regensburg. Im November 2025 setzte sich Rostock auswärts in Regensburg mit 3:0 durch. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Rostock die Bilanz klar mit vier Siegen gegenüber einem Unentschieden – Regensburg wartet noch auf einen Sieg in dieser Begegnungsserie.

Jahn Regensburg vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
115152119+216
N
S
N
N
S
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
11245812-410
N
N
N
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
112361625-99
S
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen