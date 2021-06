EM-Achtelfinale: Wer zeigt / überträgt Italien gegen Österreich?

Italien empfängt im Wembley-Stadium Österreich. Goal erklärt, wie die Begegnung der Fußball-EM LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die EM ist im vollen Gange, am Samstag startet das Achtelfinale! Österreich und Italien treffen am späten Abend aufeinander, um 21 Uhr wird das Spiel in London angepfiffen.

Es ist ein Nachbarschaftsduell: Die Alpenrepublik trifft auf den Nachbarn aus dem Süden. Für die Italiener gab es bei diesem Turnier bisher wenige Herausforderungen, mit drei Siegen und 7:0 Toren schritt man durch die Gruppenphase.

Österreich dagegen hatte schon einmal das Nachsehen: Mit 0:2 unterlag man den Niederlanden in der Amsterdam ArenA. Zwei Siege gegen Nordmazedonien (3:1) und die Ukraine (1:0) reichten aber locker für den zweiten Platz.

Do or die - wer am Samstag nicht gewinnt, der darf die Koffer packen und muss sich zurück in die Heimat begeben. Goal erklärt in diesem Artikel genau, wie man das Achtelfinale LIVE im TV und LIVE-STREAM verfolgen kann.

Europameisterschaft 2021: So läuft die Fußball-EM ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Achtelfinale 26. Juni bis 29. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020

EM-Achtelfinale: Wer zeigt / überträgt Italien - Österreich LIVE im TV?

Achtelfinale beim Kontinentalturnier - wer sich die K.-o.-Runde bei dieser EM entgehen lässt, der / die ist selber schuld. Auch am Samstag steht hochklassiger Sport auf der Tageskarte, mit Italien spielt schließlich ein Titelfavorit in der nächsten Runde.

Auch Österreich ist nicht zu unterschätzen: Fast der gesamte Kader ist in der Bundesliga unterwegs und spielt auf hohem Niveau. Wir schauen uns genauer an, wer die EM am Samstag LIVE im TV überträgt.

Österreich vs. Italien im TV? So wird die EM übertragen

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die am Samstag die EM sehen wollen: Das Spiel zwischen Österreich und Italien wird LIVE im TV übertragen und das gleich doppelt!

Zwei unterschiedliche Fernsehsender übertragen die EM LIVE, einer davon sogar kostenlos! Es handelt sich dabei um das ZDF und MagentaTV - für die Übertragung ist also gesorgt!

Kostenlose TV-Übertragung im Fernsehen: So wird Österreich vs. Italien ausgestrahlt

Fangen wir beim Zweiten Deutschen Fernsehen an: Das ZDF kann man kostenlos verfolgen! Ohne Abonnement, Tarif und Paket wie bei zahlreichen kostenpflichtigen Anbietern lässt sich hier das EM-Spiel in voller Länge und LIVE genießen.

Warum das ZDF kostenlos zu sehen ist? Der Fernsehsender gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wird daher staatlich unterstützt. Ein weiterer Vorteil: Es gibt nach 20 Uhr keine Werbung und die Übertragung ist hochkarätig besetzt.

Österreich vs. Italien LIVE: So läuft die Fußball-EM im ZDF

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Begegnung : Italien vs. Österreich

: Italien vs. Österreich Moderation : Katrin Müller-Hohenstein

: Expertise : Christoph Kramer Per Mertesacker Peter Hyballa

: Kommentar : Bela Rethy

:

Fußball-EM im Pay-TV: Italien vs. Österreich auch im Pay-TV

Wir haben es bereits erwähnt: Nicht nur das ZDF überträgt am Samstag LIVE die Fußball-EM, auch MagentaTV hat seine Finger im Spiel: Der Fernsehsender der Telekom hat sich für diese EM die Übertragungsrechte von jeder Begegnung gesichert.

Der ÖRR überträgt bei dieser EM nur 41 Spiele, während MagentaTV alle 51 Begegnungen im Programm hat. Das Problem: MagentaTV ist kein kostenloser, sondern ein kostenpflichtiger Fernsehsender, alles Weitere dazu findet ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Italien gegen Österreich im LIVE-STREAM? Die EM im Internet

Die EM wird am Samstag also LIVE im TV übertragen - das haben wir bereits erklärt. Wie sieht es aber für Anhänger:innen aus, die das Spiel im Internet, also via LIVE-STREAM, verfolgen wollen?

EM im LIVE-STREAM: So wird Italien vs. Österreich im Internet gezeigt

Auch hier gibt es herausragende Nachrichten: Das ZDF überträgt die EM LIVE im Internet - auch hier ist die Übertragung kostenlos! Dadurch, dass das ZDF ja zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört, ist der Sender angehalten, seine Inhalte auch im Internet anzubieten.

Dabei gibt es eine wichtige Vorschrift: Man muss sich in Deutschland befinden. Ihr seid außerhalb der Bundesrepublik? Dann könnt ihr mit einem VPN (Virtual Private Network) das Geoblocking des ZDF umgehen.

Italien gegen Österreich im LIVE-STREAM: So zeigt MagentaTV die Fußball-EM

Auch die Übertragung durch MagentaTV ist LIVE im Internet zu sehen - der LIVE-STREAM des rosaroten Senders sollte also kein Problem darstellen.

Einzige Voraussetzung: Ihr müsst, wie auch für die Fernseh-Übertragung, ein gültiges und kostenpflichtiges Abonnement besitzen. Alle Information zu Kosten und Programm findet ihr hier,

Fußball-EM im Internet: Alle Informationen zur Übertragung der Europameisterschaft

Die Aufstellungen von Österreich und Italien: So laufen die Teams im EM-Achtelfinale auf

Die Teams veröffentlichen etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt Euch etwa eine Stunde vor dem Anpfiff wieder in diesen Artikel rein, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein.

