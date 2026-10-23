Das Spiel zwischen Ipswich und Nottingham Forest beginnt am 23.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Ipswich gegen Nottingham Forest

Premier League - Spielwoche 8 23. Okt. 2026 - 15:00 Portman Road

Wer zeigt / überträgt Ipswich vs Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Ipswich Town und Nottingham Forest wird live übertragen. Nachfolgend findest du alle verfügbaren Übertragungsoptionen für dieses Premier-League-Spiel.

Ipswich vs. Nottingham Forest: Spielvorschau

Am Freitagabend empfängt Ipswich Town den FC Nottingham Forest in der Premier League auf dem Portman Road. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einem engen Tabellenbereich.

Die Gastgeber unter Trainer Gary O'Neil stecken in einer schwierigen Phase. Nach zuletzt drei Niederlagen in fünf Pflichtspielen – darunter ein 2:3 gegen Manchester City am vergangenen Wochenende – brauchen die Tractor Boys dringend ein Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum.

Nottingham Forest reist hingegen als Tabellenletzter nach Ipswich an. Oliver Glasners Mannschaft verlor zuletzt 0:1 bei Arsenal, nachdem ein Treffer des eingewechselten Noni Madueke kurz vor Schluss den Unterschied ausmachte. Die Defensive steht unter Druck.

Das Hinspiel der vergangenen Saison endete 1:0 für Forest – ein Ergebnis, das Ipswich heute Abend gerne korrigieren möchte. Beide Teams brauchen Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu befreien.

Die Partie verspricht einen offenen Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften, die in dieser Saison noch nach Stabilität suchen. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.





Ipswich vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

Form

Ipswich Town kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, null Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:3 gegen Manchester City in der Premier League. Positiv zu vermerken: ein 2:1-Sieg gegen Fulham sowie ein 2:3-Auswärtserfolg bei Crystal Palace. Insgesamt erzielte Ipswich in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Nottingham Forest weist ebenfalls eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die jüngste Niederlage war das 0:1 bei Arsenal. Zuvor verlor Forest 1:3 gegen Crystal Palace, trennte sich torlos von Tottenham und gewann 2:1 bei Aston Villa. In den fünf Spielen traf Forest viermal und kassierte fünf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 15. März 2025 in der Premier League statt – Ipswich verlor damals zu Hause mit 2:4 gegen Forest. Davor trennten sich die Mannschaften im FA Cup im März 2025 mit 1:1, und Forest gewann im November 2024 das Heimspiel mit 1:0. Aus den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Nottingham Forest die Nase vorn.

Ipswich vs. Nottingham Forest: Die Tabellen

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